Las bolsas europeas han abierto este viernes al alza, con subidas en torno al 0,50 %, en una sesión en la que el interés está puesto en el IPC de Francia y España, así como en la inflación a cinco años y la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de EE.UU y en el PIB del Reino Unido.

En la apertura, la bolsa que más subía era la de París, el 0,66 %, seguida de Milán, con el 0,64 %; Madrid, con el 0,61 %; Fráncfort, con el 0,40 %, y Londres, con el 0,36 %.

El Euro Stoxx50, índice en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, avanzaba el 0,41 %.

La Bolsa de Tokio cerró este viernes con una subida del 0,90 % de su principal indicador, el Nikkei, y terminó en su mejor nivel en 18 meses por los resultados empresariales.

El Nikkei terminó con un avance de 261,58 puntos, hasta los 29.388,30 enteros, mientras que el índice Topix, que agrupa los valores con mayor capitalización, acabó con un avance de 13,30 puntos o el 0,64 %, hasta los 2.096,39 enteros.

Wall Street cerró ayer en territorio mixto y el Dow Jones de Industriales encadenó su cuarto día en rojo, con un retroceso del 0,66 %, lastrado por una fuerte caída de Disney, mientras que el tecnológico Nasdaq acabó en positivo una sesión en la que volvieron los temores en torno a la banca regional.

La inflación marca la evolución de los mercados en este día, de manera que en España ya se ha conocido que la tasa anual de inflación aumentó ocho décimas en abril, hasta el 4,1 %, por la subida de los carburantes y un menor descenso de la electricidad, mientras que el encarecimiento de los alimentos se moderó al 12,9 % tras encadenar dos meses con subidas récord por encima del 16 %.

Entre tanto, el IPC en Francia subió al 5,9 % en abril, a causa de una aceleración de la energía, mientras que el ascenso de los alimentos se moderó, indicó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (Insee).

Asimismo, en el Reino Unido, el producto interior bruto (PIB) creció el 0,1 % en el primer trimestre del año, informó este viernes la Oficina nacional de Estadísticas (ONS). En términos mensuales, el PIB creció en enero el 0,5 %, en febrero se mantuvo plano (0 %), mientras que en marzo retrocedió el 0,3 %.

En el mercado de deuda, el interés del bono alemán a largo plazo se mantenía plano a primera hora y se situaba en el 2,244 %, mientras que el español subía hasta el 3,329 %.

Respecto a las materias primas, el oro caía un 0,32 % y el precio de la onza cotizaba en US$ 2.014, mientras que el petróleo descendía, en el caso del Brent, el de referencia en Europa, un 0,47 % hasta los US$ 74,36 el precio del barril, y el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., el 0,44 % hasta los US$ 70,56 el barril, antes de la apertura oficial del mercado.El euro se apreciaba un ligero 0,16 % respecto al “billete verde” y se cambiaba a US$ 1,093.