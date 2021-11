Los precios del cobre alcanzaron el lunes un máximo de 2 semanas y media antes de retroceder, ya que los datos económicos en China, el principal consumidor del metal, mostraron una producción industrial inesperadamente fuerte pero debilidad en el sector inmobiliario.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) bajaba un 0,1% a US$ 9.705,50 la tonelada a las 12:15 GMT tras llegar a US$ 9.773, un pico desde el 27 de octubre.

Los precios han subido alrededor de un 25% este año tras ganar un 26% en 2020, pero han perdido impulso en los últimos meses.

Los temores de una desaceleración en China son exagerados y es probable que el gobierno actúe si es necesario para respaldar el crecimiento, dijo el analista de Commerzbank Daniel Briesemann.

Destacó que el cobre debería recuperarse con fuerza más adelante en la década a medida que aumenta la demanda y la oferta se agota. “El mercado del cobre entrará en un déficit estructural en los próximos años, pero no en los próximos meses”, señaló.

La producción industrial y las ventas minoristas de China crecieron más rápido de lo esperado en octubre, pero el sector inmobiliario registró un desempeño deficiente debido a la caída de la inversión de los desarrolladores.

Las existencias de cobre bajo garantía en los almacenes de la LME han aumentado a 50.300 toneladas desde 14.150 toneladas del mes pasado, pero aún están por debajo de las más de 200.000 toneladas de agosto.

La producción de China de 10 metales no ferrosos, incluidos cobre, aluminio, plomo, zinc y níquel, fue de 5,26 millones de toneladas en octubre, un 0,5% más que en el mes anterior pero un 2,6% menos en la medición interanual, dijo la oficina de estadísticas.

En tanto, el aluminio bajaba un 0,7% a US$ 2.682 la tonelada, el zinc caía un 0,7% a US$ 3.244,50, el níquel perdía un 1,3% a US$ 19.725, el plomo cedía un 0,4% a US$ 2.350 y el estaño bajaba un 0,7% a US$ 37.600.

Con información de Reuters

