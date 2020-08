Este miércoles se publicó en el diario oficial El Peruano la resolución ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para conformar la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo de las Mypes. El objetivo es identificar los cuellos de botella en el sector, y proponer soluciones y acciones para mejorar la productividad y competitividad de dicho sector.

En el país existen cerca de cuatro millones de micro y pequeñas empresas que en su mayoría se han visto golpeadas por la crisis. La Mesa Ejecutiva, que deberá instalarse en un plazo máximo de 10 días hábiles, estará integrada por autoridades y miembros de los gremios empresariales.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) tendrá representatividad en la Mesa Ejecutiva. El presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la CCL, Jorge Ochoa, indicó que tienen altas expectativas y espera que sea realmente una mesa ejecutiva.

“Pongo énfasis para que no solo tenga la capacidad de proponer, sino que estos temas se concreten y lleguen a buen puerto. La mesa debe ser lo más ejecutiva posible. Y tener resultados en el corto plazo y proyectarse a mediano y largo, a beneficio de las mipymes”, señaló.

Por su lado, Daniel Hermoza, vicepresidente de la Asociación Pyme Perú, también con un sitio en la Mesa Ejecutiva, comentó que dentro las tareas urgentes que se deben abordar está el tema de financiamiento para las casi dos millones de microempresas que no pueden acceder a créditos.

Ochoa coincidió que este punto es prioritario. “El tema financiamiento es fundamental, no solo en este momento, sino de cara al futuro. No es posible que las tasas a los mipymes tengan instrumentos financieros tan escasos y con tasas tan altas. Es una oportunidad excelente para trabajar y reformar el sistema”.

En segundo lugar, añadió Hermoza, está el tema de la mejora del consumo por parte del gobierno. Al haber millones de trabajadores sin empleo, se genera una pérdida dramática de consumidores, y eso impacta en las empresas que no están vendiendo como deberían, ni para sostener en lo mínimo a la empresa. Allí deben tomarse medidas urgentes, dijo.

En tanto, el vocero de la CCL, indicó que promoverán en segundo término el tema laboral, sobre todo ahora que estamos en un momento en que la informalidad está creciendo tanto. En esa línea, Hermoza añadió que hoy en día las empresas en promedio pasaron de tener 10 trabajadores a solo tres o cuatro, y el resto en su casa, porque no se le renovó contrato o no los llamaron, porque no es posible tener la planilla que se tenía antes.

En tanto, para el representante de Asociación Pyme Perú, otro de los puntos que propondrán en la Mesa Ejecutiva es el de una política agresiva de parques industriales, donde las mypes que han logrado cierto nivel de posicionamiento puedan tener locales propios y adecuados.

Otro punto coincidente entre ambos entrevistados es el de las compras del Estado. Para Ochoa si bien es cierto que el Gobierno destina ingentes cantidades de dinero para programas de apoyo a compras reales a las mypes, los resultados no llegan a beneficiar ni a 15 mil empresas.

Por su parte, Hermoza apuntó que hay un 40% de compras estatales que se les da a las mypes, pero que en este momento con la paralización no se están concretando. Otro punto es que se deben sacar directivas para que los gobiernos locales y regionales paguen las deudas pendientes de hace años.

Asimismo, Ochoa prometió darle fuerza al tema tributario que es la diferencia entre la formalidad e informalidad. Asimismo, a las barreras y trabas burocráticas. “Hacer negocio en nuestro país es complicado porque existen una serie de sobrerregulaciones que resultan exageradas”.

COSTOS FIJOS

Otro tema relevante para poner sobre la mesa concerniente a las mypes, es el de los costos fijos de los pequeños empresarios. Al haber menos ingresos, se les hace difícil cumplir con el pago de servicios o alquileres.

Por ejemplo, Hermoza refirió que hace varios meses solicitaron al Gobierno que tomen la iniciativa de abrir el mercado de la electricidad. Así como las empresas grandes, que consumen a partir de 200kW pueden contratar directamente con los generadores su provisión de energía, se busca que las mypes puedan hacer lo mismo.

“Hay márgenes de entre 20% y 30% de ahorro por comprar directamente al generador. Al bajar la valla a 50kW, por lo menos 40 mil a 50 mil mypes estarían siendo beneficiadas, y podrían bajar hasta 30% de lo que habitualmente pagan”, señaló Hermoza. Este ahorro podría verse reflejado en generación de empleo o mejoramiento de precios. Esta propuesta fue recogida por la congresista Jesús Núñez y presentada como proyecto de ley el martes último.

Hay varias cosas que no necesitan leyes, sino voluntad para ir recuperando capacidad operativa y capital de las mypes, puntualizó Hermoza. La expectativa de la Mesa Ejecutiva es que por lo menos deje establecidos cuatro o cinco puntos que, mientras dure el actual mandato, pueda darle una solución y dejar algo estructurado para el próximo gobierno en favor de las mypes.