En meses recientes recibimos en el Perú a dos de los más reconocidos economistas de la región. José Antonio Ocampo, ex ministro de Agricultura y de Hacienda de Colombia, ex director de Planeación Nacional, ex director de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y profesor de la Universidad de Columbia, estuvo en Lima en el marco de los 60 años del Instituto de Estudios Peruanos, y en su presentación destacó que una de las acciones imprescindibles para retomar una senda de crecimiento y el desarrollo económico es que invirtamos en innovación, ciencia y tecnología, en el ecosistema de innovación. Enfatizó que no solo es deseable, sino que es posible de hacer. Ocampo dijo que apostar por la innovación, ciencia y tecnología seguro no resolverá nuestros problemas, pero que, sin ello, estamos condenados a quedarnos atrás.

Poco después en el marco de un evento regional de Credicorp, Ricardo Hausmann, venezolano, catedrático de la Universidad de Harvard, ex economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, y ex ministro de Planificación de Venezuela, concluyó su intervención destacando que s i el Perú quiere retomar una senda de crecimiento sostenido tiene que remontar el rezago que lleva en materia de innovación e investigación en ciencia y tecnología .

Destacó la urgencia de dotar de mayores recursos a las entidades de investigación, a las universidades, y de apoyar a investigadores, inventores y científicos, y la necesidad de que el sector privado se comprometa con la investigación y los centros de innovación.

Ocampo es un economista progresista, de izquierdas, Hausmann es uno de derechas. Ambos, desde perspectivas distintas, concluyeron lo mismo: sin ciencia, tecnología e innovación la llevamos perdida.

La recomendación de estos dos economistas parte de la constatación del tremendo rezago que tenemos en este tema. De acuerdo con el Índice de Innovación Global[1] (GII, por sus siglas en inglés) del 2024 estamos en el puesto 75 (de 133 países); en el componente de productos de conocimiento y nuevas tecnologías estamos en el puesto 95. En nuestra región estamos detrás de Brasil (el que va mejor, puesto 50), Chile, México, Colombia, Uruguay y Costa Rica.

En el Perú destinamos a investigación y desarrollo apenas el 0,16% del PBI, muy por debajo del promedio de la región (0,56%) y demasiado lejos del 3,56% que destinan en Estados Unidos de América al tema.[2]

La propuesta de consenso de estos dos renombrados economistas es algo con lo que, sin duda, todos estamos de acuerdo, y es además algo posible de hacer. Es política, técnica y administrativamente posible, incluso en el adverso contexto actual, pues no requiere de grandes reformas y no es demasiado costoso.

La pregunta es: ¿por qué no lo estamos haciendo?