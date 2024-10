El reciente recorte de 50 puntos básicos de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) ha tenido un impacto significativo en el mercado de valores. Sin duda, la magnitud de la reducción de las tasas sorprendió a la mayoría de los inversores, que esperaban un recorte de tan solo 25 puntos básicos. A continuación, se enumeran algunos de los factores vitales esenciales que impulsaron los mercados financieros tras la audaz medida de la Fed:

Apoyo económico

Las reducciones de las tasas de interés se consideran, de hecho, una medida proactiva para apoyar la economía en un contexto de debilitamiento de los datos económicos. Según Standard & Poor’s, se espera que el crecimiento del PIB se desacelere al 1,8% el próximo año desde el 2,7% de este año. Por lo tanto, se espera que los consumidores controlen o disminuyan el gasto en los próximos meses.

El recorte gradual de las tasas de interés por parte de la Fed puede considerarse una medida preventiva para proteger el crecimiento de una desaceleración excesiva y de que la economía entre en recesión. En general, en el pasado los inversores han acogido con agrado este tipo de medidas, lo que ha provocado reacciones positivas iniciales en el mercado de valores.

Desempeño sectorial

Los distintos sectores de la economía reaccionan de diversas maneras a la reducción de tasas:

Las acciones de gran capitalización, especialmente las de mega-capitalización, son las que más se benefician debido a sus sólidos balances y su capacidad para acceder a capital más barato.

Acciones de pequeña capitalización: Es posible que su respuesta sea tardía, pero podrían ganar impulso una vez que las condiciones económicas se estabilicen.

Bonos del Tesoro: Los bonos tienen un buen desempeño, ya que sus precios siempre suben cuando caen las tasas de interés . Dos observaciones importantes aquí: (i) la curva de rendimiento ha vuelto a la normalidad en previsión de una política monetaria más favorable y recortes de las tasas de interés . Históricamente, este tipo de movimiento ocurre cuando la economía se desacelera demasiado, el riesgo de recesiones se avecina y el mercado de valores se ajusta a la baja independientemente de una curva de rendimiento normal. (ii) El diferencial entre los bonos del Tesoro y los bonos corporativos, incluidos los de alto rendimiento, se está estrechando y no muestra signos de estrés en el mercado de renta fija. Esto es positivo para el mercado de valores . ¿Es contradictorio con el escenario anterior? Sí, por lo tanto, indecisión y volatilidad.

, los dividendos que pagan los REIT los hacen atractivos para los inversores. Oro: el oro tiene un buen desempeño durante los ciclos de recorte de tasas, especialmente si la economía cae en una recesión y el dólar se debilita. Cuanto más bajas sean las tasas de interés , mejor para el oro.

, mejor para el oro. Las tasas de interés más bajas tienen consecuencias negativas para el dólar estadounidense e implicaciones positivas para las materias primas. La tendencia principal actual del dólar estadounidense @GCCM es a la baja, y algunas materias primas, principalmente el cobre, están recuperando sus tendencias alcistas. Por lo tanto, esperamos un leve repunte de la inflación durante el cuarto trimestre.

Riesgos

Varios riesgos podrían afectar el rendimiento del mercado en los próximos meses:

Elección presidencial: las próximas elecciones podrían generar volatilidad en el mercado, especialmente si hay cambios significativos en las políticas económicas. Las elecciones presidenciales de EE. UU. se han caracterizado por dos partidos políticos dominantes, el de centroderecha y el de centroizquierda con leves diferencias entre uno y otro en materia económica. No esta vez. Las políticas económicas de cada partido son muy diferentes entre sí y el resultado de la próxima elección puede tener un impacto importante sobre la primer economía del mundo.

los mercados pueden responder negativamente si los datos económicos muestran un deterioro significativo. Tensiones geopolíticas: las tensiones comerciales, las preocupaciones por el suministro de energía y los conflictos globales podrían exacerbar la volatilidad del mercado. Lo vimos el 1 de octubre.

En general, si bien el recorte de tasas ha brindado apoyo a corto plazo al mercado, los inversores siguen siendo cautelosos sobre los posibles riesgos futuros.

Conclusión

Estamos monitoreando constantemente la rotación de capital y muchas otras variables que afectan los mercados financieros para determinar la posible dirección del mismo. ¿Apuntan todas ellas a un mercado alcista sostenible en los EE. UU.? No.

No obstante, seguimos siendo optimistas para el cuarto trimestre. Sin embargo, supongamos que hay toma de ganancias y debilidad relativa a corto plazo en las acciones de valor (value investments). En ese caso, solo hay una forma en que el índice S&P 500 puede mantener su nivel actual o subir, y es mediante una fortaleza renovada en las acciones de tecnología y consumo discrecional.

Si no sucede, entraríamos en otro período a corto plazo de mayor volatilidad y debilitamiento de los precios de las acciones. Sin embargo, la fortaleza de los sectores de tecnología y consumo discrecional deberían evitar una liquidación significativa incluso si hay toma de ganancias en las acciones de valor (value).

En el corto plazo, seguimos siendo cautelosos debido a nuestra expectativa que la inflación se acelere ligeramente en el cuarto trimestre, pero seguimos siendo optimistas a largo plazo.

Si vemos un gráfico del índice S&P 500 podemos concluir que el primer nivel de soporte es en la zona de 5600. En el momento de redactar este artículo, el índice se encuentra en 5706. El impulso (momentum) se mantiene alcista para el índice, mientras que las acciones de valor (value) superan a las de tecnología y la volatilidad sigue siendo alta.

Actualmente, sujeto a cambios a medida que haya nuevos datos disponibles, nuestro peor escenario muestra el soporte del S&P 500 en el rango de 5100 a 5200. ¿Es posible que el S&P 500 caiga al área de 5100/5200 durante octubre? Claro, todo es posible en un mundo problemático como el nuestro. ¿Pero es probable que eso suceda? No, no en nuestra opinión, y siempre y cuando los conflictos geopolíticos no se intensifiquen, convirtiéndose más en un conflicto mundial o un evento de cisne negro (black swan evento).