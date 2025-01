Cada trimestre, el equipo de Aporta se reúne para evaluar el progreso de nuestros proyectos y explorar nuevas maneras de amplificar nuestro impacto. Estas reuniones son una oportunidad valiosa para reflexionar, aprender y alinearnos con nuestra misión, valores y propósito.

En nuestra última reunión de diciembre de 2024, tuvimos el privilegio de escuchar a Rubén Sánchez, CEO del Grupo San Antonio, quien nos compartió su visión sobre el liderazgo con impacto y su búsqueda de propósito personal. Su mensaje, centrado en la trascendencia del pensamiento, fue profundamente inspirador. Esta charla me llevó a reflexionar sobre el propósito de Breca, “Inspiramos para Trascender”, que puede sonar ambicioso o amplio, pero que en realidad, en el ejercicio del liderazgo, se hace tangible como esa capacidad de inspirar a través de las acciones y el compartir experiencias, volviéndonos líderes trascendentes. Un elemento crucial en este camino es la honestidad con la que comunicamos nuestras experiencias, tanto las exitosas como las que no alcanzaron los resultados esperados.

Reconocer estas experiencias y los espacios para mejorar no solo nos hace más humanos, sino que también nos impulsa hacia el crecimiento. El liderazgo con impacto también implica compartir lo aprendido y, sobre todo, estar dispuestos a escuchar con humildad y empatía. Aprendemos no solo al enseñar, sino al abrirnos a las perspectivas y conocimientos de quienes nos rodean. El trabajo en equipo no es un simple esfuerzo colectivo; es un ecosistema vivo, donde todos aportamos y aprendemos, y donde la colaboración se convierte en la base para un cambio duradero. Es imposible lograr cambios significativos si actuamos solos; la colaboración es clave.

Si algo debemos dejar como legado no son solo los resultados concretos de nuestras acciones, sino también la capacidad de inspirar a otros a convertirse en agentes de cambio en sus comunidades, familias y organizaciones. Al comenzar un nuevo año es un buen momento para reflexionar sobre nuestras metas y objetivos, y pensar en cómo debemos apuntar a dejar un mejor país para las futuras generaciones.