Tras reunirse con el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, diferentes gremios empresariales presentaron propuestas al Ejecutivo con respecto al impulso de la actividad económica.

Uno de los temas importantes fue el referido a las barreras burocráticas que se presentan en diferentes organismos e instituciones, las mismas que ahuyentan las inversiones.

Precisamente, ayer el premier Otárola mencionó la conformación de una comisión multisectorial a nivel del Ejecutivo para la eliminación de dichas barreras e incentivar las inversiones.

Luego de la reunión de hoy, el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Jorge Zapata mencionó que en el distrito de Miraflores se presenta una situación crítica con respecto a la paralización de obras por parte de la municipalidad, y criticó al alcalde Carlos Canales a quien simplemente “no le gusta las obras”.

“En las municipalidades retienen mucho los proyectos y a veces arbitrariamente licencias ya concedidas, proyectos aprobados. Dicen que no valen, que van a revisarlos y paralizan las obras”, dijo.

“En Miraflores hay más de 20 obras paralizadas, porque al alcalde no le gustan las obras. Según él, dice que no han respetado las normas, lo cual no es cierto y eso obviamente es una traba burocrática clarísima”, añadió.

Zapata resaltó que dichas trabas no solo perjudican al empresario sino a la economía nacional porque le pone un freno y crea desconfianza.

“Al que más perjudica es al trabajador, con 25 obras paralizadas, estamos hablando de cerca de 10 mil trabajadores que se han quedado sin trabajo”, señaló.