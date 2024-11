The Bank of Nova Scotia, casa matriz de Scotiabank Perú, otorga un nuevo préstamo vinculado a la sostenibilidad en Perú. Se trata del cuarto crédito de este tipo que otorga el banco en lo que va del año, totalizando US$227 millones en financiamiento sostenible en el sector financiero peruano.

Este cuarto desembolso, calificado como “Sustainability Linked Term Loan”, fue otorgado a Cálidda por un monto de US$90 millones a un plazo de cinco años y ofrece incentivos financieros para que Cálidda optimice sus procesos de sostenibilidad.

Según la entidad bancaria, gracias a este financiamiento, Cálidda obtiene una mejor tasa debido a su compromiso con el cumplimiento de metas de sostenibilidad como la presentación de un reporte de sostenibilidad elaborado por S&P Global, que refleje las mejoras en el perfil general ASG (ambiental, social y gobernanza) de la compañía, y la reducción en la intensidad de emisiones de CO2 al año.

“Como socios financieros de las principales empresas del país, en Scotiabank somos conscientes del rol que tenemos en la toma de decisiones del negocio y alentamos a las empresas a impulsar un futuro sostenible. Este nuevo desembolso, vinculado a objetivos de sostenibilidad, demuestra el compromiso de Scotiabank con el desarrollo del Perú, y evidencia el acompañamiento que brindamos a nuestros clientes en la orientación e integración de sus necesidades financieras relacionadas con sus objetivos de sostenibilidad”, señaló Maricela Panduro Falcón, Vicepresidente de Banca Corporativa y Mercado de Capitales, Scotiabank Perú.

“Desde Cálidda continuamos con el firme propósito de llevar ahorro y progreso a cerca de 8 millones de peruanos en Lima y Callao a través de nuestra prestación de servicios de gas natural. A la fecha, hemos desplegado 17,943 kilómetros de redes, y estamos agradecidos con la confianza depositada por Scotiabank con este nuevo financiamiento, que no solo nos va a permitir continuar brindando el mejor servicio a más peruanos, sino reconfirmar nuestro firme propósito de crecer sosteniblemente. Es así que este sería el segundo financiamiento bajo un marco de sostenibilidad con Scotiabank y el cuarto de Cálidda”, señaló Mario Caballero Rosazza, Director de Finanzas de Cálidda.

Cabe precisar que solo este año, Scotiabank también financió, a través de su propuesta de financiamiento sostenible, más de US$ 10 millones a una importante empresa del sector oficinas, US$ 100 millones a una empresa especializada en comercialización y generación de energía y cerca de US$ 27 millones a una de las empresas líderes de cadena de supermercados en el país.