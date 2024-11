Tras confirmarse la exposición de datos de los clientes de Interbank, por la misma entidad financiera, la Comisión de Defensa del Consumidor convocó a los representantes de este banco, así como de los entes reguladores como la Superintendencia de Banca, Seguro y AFP; y el Indecopi, para hoy 5 de noviembre con la finalidad de conocer la magnitud del problema y las acciones realizadas para no poner en riesgo la privacidad de los usuarios.

Desde este incidente han pasado casi siete días, y con la información recabada hasta el momento, el superintendente de la SBS, Sergio Espinosa, descartó una vulneración al patrimonio de los clientes. “Hasta ahora no se ha registrado ninguna información de afectación, ingreso a cuentas, sustracción de dinero, operaciones no autorizadas, etc.”, dijo el funcionario.

Asimismo, aclaró que el tiempo todavía es muy corto para tener conclusiones sobre la responsabilidad del hecho, sobre todo cuando “hay un tercero que afirma tener esta información, pero que no demuestra la que tiene”, sostuvo. También añadió que de parte de la SBS, una comisión ad hoc recolecta la información para determinar la magnitud del ataque.

No solo la SBS se activó ante este problema de uso de datos personales, también la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD) elabora un informe preliminar sobre el hecho, para determinar el correcto uso de los controles y la protección de la información privada de parte del banco.

La investigación de este ente durará 90 días, pero podría ampliarse 45 más si el caso es complejo. “Nos queda claro que ha habido un incidente, una exposición de datos, pero no sabemos de momento qué tipo de datos, cuál es la magnitud o el volumen de las personas afectadas”, refirió Eduardo Luna, director general de la ANPD.

Si Interbank no cumplió con las medidas técnicas o legales para proteger los datos, la ANPD podría iniciar un proceso sancionador administrativo, dando opción a la entidad para acudir a la vía contenciosa; aunque si se detecta un acto delictivo, el caso también será derivado a la Policía Nacional o al Ministerio Público.

¿Tendré que cambiar mi tarjeta de Interbank tras esta filtración?

En la presentación ante la comisión parlamentaria, también estuvo presente Zelma Costa Rubio, vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Legales de Interbank. Ella reiteró que esta filtración de datos es un evento aislado respecto a las fallas técnicas registradas la noche anterior.

Además, consideró que no es necesario que el cliente cambie de clave o de tarjeta a modo de protección; sin embargo, de hacerlo, el banco no cobrará una comisión por la reposición del plástico. También invocó a todos los usuarios a no revelar información a terceros, si es que reciben alguna llamada telefónica.

De otro lado, indicó que no puede determinarse un tiempo exacto para conocer el grado de vulneración de los datos y la cantidad de clientes cuya información ha sido expuesta. Esta labor la determinará una empresa internacional especializada y contratada para este fin, pero aseguró que “no existen datos expuestos que un tercero pueda utilizar para manipular las cuentas o vulnerar el estado patrimonial o los saldos de los clientes”.