Según una revisión realizada por El Comercio, tres de esas cuatro iniciativas cuentan con un bajo nivel de desarrollo del análisis de costo-beneficio. Y, una de esas tres iniciativas consiguió convertirse en ley tras ser aprobada por insistencia.

Medidas para mitigar desastres

Según muestran sus iniciativas, el parlamentario ha presentado dos medidas que buscan modificaciones extraordinarias para la prevención de desastres ambientales. La primera de ellas faculta a los Gobiernos Regionales y Locales a la adquisición de maquinaria. La medida encarga al Ministerio de Economía y Finanzas, y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, definir el tipo de maquinaria y los mecanismos para adquirirla. La compra se viabiliza con cargo al Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) y/o al Fondo de Compensación Regional (FONCOR).

Una segunda medida presenta por Revilla buscaba autorizar a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios a ejecutar acciones y/o actividades en zonas de emergencia relacionadas al componente Construcción. El objetivo era mitigar posibles desastres ante un Fenómeno de El Niño.

En ambos casos, los proyectos de ley en el capítulo de Análisis Costo - Beneficio se limitan a señalar que no demandarían mayor gasto al Tesoro Público, dado que se viabilizarían con cargo a la Ley de Presupuesto Público 2023. Cabe recordar que Revilla presidió la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción en las Zonas Afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero.

Para el consultor en Gestión Pública y Asuntos Parlamentarios, Martín Cabrera, el actual Congreso es uno de los que tiene la mayor deficiencia en cuanto al estudio de iniciativas en las comisiones. “A diferencia de otros periodos parlamentarios -entendiéndose, cinco años-, en este periodo las comisiones han tenido el menor número de dictámenes negativos. Antes se emitían dictámenes negativos y el que más lo hacía era la Comisión de Economía”, explica.

En opinión de Cabrera, ello supondría que la mayoría de proyectos que se presentan están técnicamente bien planteados o que, por el contrario, el análisis técnico no es el adecuado, y por tal razón estaría dándose luz verde a cualquier tipo de iniciativa, sin importar su impacto.

“A mi me parece que estaría ocurriendo lo segundo, y que por tal razón las comisiones especializadas o mas técnicas como la de Economía deberían apuntar a fortalecerse en esas capacidades y decidir técnica y no políticamente la viabilidad o no de un proyecto de ley en el dictamen”, agregó.

En entrevista con El Comercio, el congresista César Revilla comentó que dichas iniciativas fueron planteadas con la intención poner el tema en agenda del Ejecutivo [Léase entrevista]. Algo que, para Cabrera, resulta crítico para evaluar la técnica parlamentaria de este Legislativo. “No hay un análisis del impacto regulatorio”, dijo.

Cabe precisar que la iniciativa del congresista en materia económica que logró convertirse en ley estableció medidas especiales para empresas en reestructuración patrimonial a fin de fortalecer la gestión ambiental en áreas con pasivos ambientales mineros. Dicha iniciativa fue observada por el Ejecutivo advirtiendo que no contaba con el debido análisis de costo- beneficio. Sin embargo, fue aprobada por insistencia.

Finalmente, la cuarta iniciativa económica del parlamentario de Fuerza Popular busca fortalecer el acto democrático para la elección de los miembros del directorio de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. En entrevista, el congresista Revilla explicó que esta iniciativa busca definir un manejo responsable sobre estas instituciones. “Buscamos romper los círculos de compadrazgo en las Cajas. Lo más importante: que haya un manejo responsable. Porque se han vuelto como feudos. Yo creo que en un directorio una persona no puede estar 20 años. Creo que deben –obviamente cumpliendo el perfil adecuado– cambiar y no atornillarse en el cargo, porque esto genera corrupción. No estoy acusando a nadie de corrupto. Pueden haber excepciones, pero yo creo que hay que tratar legislar en base a eso”, aseveró.

El dato El perfil de César Revilla Congresista por la región Piura

Cuenta con el grado de doctor en Gestión Pública en la Universidad César Vallejo

Magíster en gestión de los servicios de salud por la Universidad César Vallejo

Cuenta con el título de Cirujano Dentista por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega





Rigurosidad de la comisión

Para el exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, la coyuntura económica actual exigirá una rigurosidad técnica de parte de quien llegue a presidir la Comisión de Economía para evitar que se aprueben medidas de corte populista.

“A mí me da la impresión de que el acuerdo del Congreso es uno de reparto de favores y de convivencia política y que no se va a centrar más en lo técnico. Hemos visto exoneraciones tributarias importantes que se han dado con opinión contraria del MEF. Que la derecha maneje la comisión de Economía no es ninguna garantía de que la rigurosidad técnica persista, a mi criterio. Obviamente, es preferible que esté en la presidencia un partido de derecha que un partido de izquierda”, señaló.

Cabe recordar que, según un informe elaborado por El Comercio, la Comisión de Economía del Congreso tiene en agenda 32 dictámenes listos para debatir en el pleno de los cuales el 78% recibió opiniones desfavorables u observaciones técnicas de distintas instituciones.

Uno de ellos es el tema previsional, que se revisaría en esta segunda mitad del año en dicha comisión y donde la comisión tiene un dictamen elaborado. Para la profesora de Economía de la Universidad del Pacífico, Noelia Bernal, la nueva comisión de Economía debe evaluar la propuesta planteada por el MEF que resulta mejor que las existentes hoy en el Legislativo.

“Economía plantea un cierre de la ONP y deja todo en manos de entidades privadas. En el dictamen de Trabajo se crea un mecanismo público con aporte del empleador. Son dos alternativas que no tienen forma de ser compatibles. La Comisión debería empezar a discutir desde los puntos de consenso. Uno de ellos debe ser mejorar la cobertura de trabajadores independientes e informales, que también la considera el Ejecutivo. Con esas medidas se logran definitivamente una mejora sobre el sistema actual”, aseveró.

Esta semana se deberá definir en el Legislativo quiénes liderarán cada una de las comisiones. En el caso de Economía, solo se está a la espera de que se formalice la propuesta ante la comisión para la elección protocolar.

Cabrera recalca que tanto Economía como Trabajo son las más sensibles en materia económica, dado que son las que pueden plantear incentivos o desincentivos para la inversión. “Es por eso que tienen la obligación de evaluar técnicamente y responsablemente las necesidades de reforma de algunos sistemas de gestión que directamente involucran al sector privado. Uno de ellos es el de los fondos privados de pensiones, otro que está vinculado a reformas tributarias y fiscales”, dijo.