(Por Franco Balza - Tassara y Lucero Chávez) En medio de las denuncias de que en las farmacias hay desabastecimiento de medicamentos para el tratamiento del coronavirus y que han incrementado su precio, el Ejecutivo publicó un decreto de urgencia por el cual autoriza a los laboratorios y droguerías a vender directamente estas medicinas a los usuarios.

De este modo, según se lee en el documento, el Gobierno busca garantizar el acceso a medicamentos y dispositivos médicos para tratar este mal.

Para Aly Carlos Villarroel, presidente de la Asociación de Farmacias y Boticas Independientes del Perú (Anabif), esta medida no eliminará la escasez, ya que los laboratorios no están produciendo al máximo de su capacidad, debido a que no cuentan con los insumos necesarios para elaborar las medicinas requeridas.

Por su parte, José Luis Silva Martinot, exministro de Comercio Exterior y dueño del laboratorio Hersil, indica que la norma solo es una buena intención, pero que no tendría efectos importantes por dos razones: en primer lugar, la escasez de insumos para elaborar las medicinas y en segundo plano, que los laboratorios no cuentan con la infraestructura ni la logística necesarias para vender estos medicamentos al público de manera directa.

“Un laboratorio que elabora 40 productos no va a montar una infraestructura para vender solo dos medicamentos”, dijo Silva Martinot.

MEDICAMENTOS GENÉRICOS

El Ministerio de Salud, además, incluyó tres productos para tratar el COVID-19 en la lista de medicamentos genéricos que todas las boticas y farmacias en el país deben tener en stock. Esto con finalidad de garantizar que los usuarios puedan acceder a estas medicinas en cualquier establecimiento privado y a un precio razonable.

Así, se incorporaron al listado la epinefrina, los inyectables dexametasona fosfato, y la metilprednisolona. La azitromicina y paracetamol –medicamentos que sirven para la infección y aliviar la fiebre, respectivamente– forman parte de este grupo de medicinas desde el 2019.

“Esta medida tampoco soluciona la escasez. La azitromicina y el paracetamol que ya estaban en el listado están escasos”, dijo Villarroel.

A su turno, Abel Salinas, exministro de Salud, comentó que el 80% de las recetas de medicamentos genéricos en el Perú provienen de los más de 8.000 establecimientos de salud públicos.

“No se trata de decir que las farmacias y boticas tengan [los medicamentos genéricos]. Los que lo tienen que tener son los establecimientos públicos. Ahí es donde deben estar los genéricos”, enfatizó el exfuncionario.

Cabe recordar que Farmacias Peruanas –que agrupa a Inkafarma y Mifarma– congeló recientemente los precios de los medicamentos que son recetados para aliviar los síntomas del COVID-19.

