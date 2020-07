El consumo interno de cemento disminuyó en 65,05% en mayo de este año, comparado con el mismo mes de 2019, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en su informe técnico del Avance Coyuntural de la Actividad Económica.

Esta performance obedeció a la menor ejecución de obras de construcción tanto privadas como públicas, que se mantuvieron suspendidas desde la segunda quincena de marzo como parte de la cuarentena declarada por el Gobierno para frenar el coronavirus.

Pese al desempeño negativo, la caída fue menor a la registrada en abril, cuando las actividades estuvieron totalmente paralizadas y se experimentó una contracción de 98,59%. Es decir, al compararlo con abril, el consumo de cemento (proxy del sector construcción) se recuperó en 33,54 puntos porcentuales en mayo, según datos del INEI.

Por otro lado, el índice de producción del subsector electricidad, experimentó una caída de 25,43% en mayo, por la menor demanda del sector industrial, la minería y la actividad comercial.

Según origen disminuyó la generación de energía termoeléctrica (-71,86%), hidroeléctrica (-1,67%) y energía renovable (-5,27%).

Entre las empresas que redujeron su producción figuran Termochilca, Enel Generación Piura, Enel Generación Perú, Fenix Power, Engie Energía Perú, Kallpa Generación, Celepsa y Electro Perú.

Este dato representa una recuperación de 4,1% en el rubro, que funciona como proxy de la actividad económica, pues en abril el descenso fue de 29,53%.

Sectores productivos

En el mes de estudio, el sector Pesca disminuyó en 46,99% explicado por la menor captura de especies de origen marítimo (-48,46%) orientado al consumo humano directo como es el caso de la preparación de enlatado (-56,9%), congelado (-55,4%), consumo en estado fresco (-48,5%) y curado (-8,0%).

También, incidió en este resultado la menor captura de la pesca para consumo humano indirecto (harina y aceite de pescado), que en mayo de este año ascendió a 553 mil toneladas, en comparación con mayo de 2019 (1 049 mil toneladas), registró una reducción del 47,30%. Por otro lado, la pesca de origen continental decreció en 8,62%.

En cuando al sector Minería e Hidrocarburos, la contracción fue de 45,79% como resultado del comportamiento negativo de la actividad minera metálica en -49,90%, asociada a la nula producción de hierro (-100,0%); así como de zinc (-75,7%), plomo (-69,3%), plata (-65,8%), oro (-65,1%), cobre (-42,2%), estaño (-30,9%) y molibdeno (-1,6%).

De igual modo, el subsector hidrocarburos disminuyó en 20,67% determinado por el menor nivel de explotación de petróleo crudo (-44,2%), gas natural (-22,2%) y líquidos de gas natural (-0,8%).

Créditos

El INEI informó que en mayo los créditos otorgados a empresas se situaron en S/ 213.469 millones, registrando un incremento de 21,36%, en comparación con similar mes de 2019.

Además, los créditos hipotecarios para vivienda crecieron en 6,50% (S/ 49.801 millones), y los créditos de consumo se situaron en S/ 54.551 millones; es decir, 5,59% más que en mayo del año anterior.

Por el contrario, la colocación de tarjetas de crédito de la banca múltiple totalizó 6,07 millones de unidades, una disminución de 0,99%.

Comercio exterior

En mayo de 2020, las exportaciones totales ascendieron a U$ 1.886 millones y registraron una reducción de 47,28%, al compararla con similar mes del año anterior; según información al 29 de junio de este año, de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Incidieron los menores envíos de productos tradicionales en -53,18% (US$ 1.173 millones); así, como la reducción de los embarques de productos no tradicionales en -33,29% (US$ 707 millones).

En cuanto al monto total importado, este asecndió a US$ 2.307 millones, una disminución del 36,82%, según datos de Sunat.

La importación de bienes de consumo totalizó US$589 millones y mostró una variación negativa de 26,85%. Igual tendencia, reportó la adquisición de materias primas y productos intermedios al ubicarse en US$ 1.077 millones y mostrar un decrecimiento de 36,37%; así como la importación de bienes de capital y materiales de construcción que totalizó US$640 millones, con una variación negativa de 44,55%.

Recaudación

La recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) ascendió a S/79 millones en mayo, siendo menor en 77,86% respecto al mismo mes de 2019.

El INEI informó, además, con datos de la Sunat, que el Impuesto General a las Ventas (IGV) de origen interno en mayo, fue de S/1.672 millones, una caída de 43,80%.

Los Tributos Aduaneros totalizaron S/1.795 millones, cifra menor en 32,20% al compararlo con mayo del año pasado.

