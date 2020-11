Conforme a los criterios de Saber más

“Es fundamental mantener ese esfuerzo de recomponer la gobernanza y la institucionalidad de las actividades de ciencia, tecnología e innovación en el país, ya que sin ciencia y tecnología no hay futuro”, dijo el presidente Francisco Sagasti en su primer discurso.

Según el Banco Mundial, en el Perú el gasto en investigación y desarrollo es de 0,13% del PBI. En América Latina el promedio es de 0,71% y en el mundo de 2,27%.

En este año, al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) se le asignó recursos por S/186 millones, lo que viene marcando un crecimiento exponencial en los últimos años.

En el último lustro, el Concytec percibió en promedio S/150 millones, siendo su nivel de capacidad de gasto de 93,5%.

Fabiola León-Velarde, expresidenta del Concytec, señaló a este Diario que dichos recursos se quintuplicaron en los últimos 10 años, “pero aun así están muy por debajo de la inversión en la región”.

“Lamentablemente, en el Perú, en general, no se le da la importancia que debería a la ciencia e investigación. Tenemos un bajo número de investigadores. Se tiene alrededor de 130 por millón de habitantes, cuando en países asiáticos del Pacífico son más de 300 por millón y en los de la OCDE superan los 4.000 por millón”, anotó.

En tanto, a Innóvate Perú, programa que cofinancia proyectos de innovación empresarial y desarrollo productivo, se le otorgó S/89 millones, lo que marcó una reducción desde el 2015, un año después de que creó y cuando se asignaron S/117 millones.

En los últimos cinco años, Innóvate Perú dispuso, en promedio, de recursos por S/105 millones, siendo su nivel de eficiencia en el gasto de 88,52%.

José Flores, jefe de la Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión de Innóvate Perú, explicó que el presupuesto del 2019 respecto al 2018 fue menor porque uno de sus proyectos entró a su fase de cierre.

“Los montos de presupuesto que tiene asignado Innóvate Perú responde a los cuatro fondos que financian nuestros proyectos: FIDECOM, FOMITEC, MIPYME y Fincyt III-BID III”, indicó.

Flores añadió que les han comunicado que para el 2021 el presupuesto inicial será menor en 30% respecto al de este año.

“No depende del Programa que este presupuesto se incremente en el corto plazo, toda vez que -como toda entidad del Estado-, respondemos a las políticas económicas y disponibilidad de recursos presupuestales que se nos pueda asignar desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)”, apuntó Flores.

“Una línea de financiamiento que tenemos paralizada por la pandemia y sería importante reactivarla pronto es Startup Perú”, complementó.

PRÓXIMOS MESES

Miguel Núñez del Prado, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Pacífico, indicó que la inversión en ciencia en los meses que restan a este gobierno dependerá del presupuesto del próximo año. Pero aun así criticó que a este rubro no se le da la importancia que debería.

“Está subestimada [la ciencia en el país]. Siempre está ese fantasma de que lo producido afuera es mejor que lo nacional y por eso se impone”, recalcó.

“Lamentablemente, las inversiones en investigación no son como en las bolsas de valores que tienes resultados siguiendo tendencias. En investigación, muchos políticos son populistas porque necesitan buscar resultados inmediatos. Entonces, prefieren modernizar una alameda porque eso podrá verse rápidamente, pero en investigación eso no ocurre. Incluso, y muy probablemente, no se vea el resultado en el gobierno de la autoridad que decidió invertir, sino en los siguientes”, subrayó Núñez del Prado.

León-Velarde señaló que en estos meses sí se podría trabajar en cambiar la gobernanza de los sistemas en estos rubros, pues “no están suficientemente articulados”.

“Desde el Congreso, Sagasti estaba trabajando por cambiar la gobernanza para la ciencia y tecnología. Esto permitirá que los recursos tengan una mayor focalización”, dijo León-Velarde.

“Muchos de los proyectos que llegan a las convocatorias [de Concytec] sufren las descoordinaciones del gobierno. Se afecta el acceso a la información. Entonces, por un lado tienen entidades gubernamentales que financian estos proyectos, pero por el otro lado hay organismos con barreras”, indicó Núñez de Prado.

A su turno, César Fuentes, director de la maestría en Gestión Pública de ESAN, mencionó que Sagasti debe abocarse a “crear la base para el ecosistema de investigación”.

Esto permitirá, añadió Fuentes, que la investigación sea parte de los procesos productivos de algunos bienes. Así, a las que hoy son exportaciones primarias se les podría agregar un componente tecnológico, creando nuevos sectores competitivos.

“La investigación tiene que ser parte del proceso productivo. Para ello se requiere un esfuerzo en conjunto entre el sector público-privado. Pero también hay un problema estructural: no hay demanda para la ciencia en el país. También tiene que trabajarse allí”, refirió.

