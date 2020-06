El presidente de la República, Martín Vizcarra, informó este lunes 22 que se firmó el contrato de Estado a Estado con Reino Unido e Irlanda del Norte para ejecutar las obras de la Reconstrucción Con Cambios, plan activado en el 2017 luego de las afectaciones del Fenómeno de El Niño costero.

Como ya había adelantado hace una semana, Vizcarra indicó que la inversión de este programa para los próximos dos años bordea los S/7.000 millones. El objetivo planteado para este segundo trimestre es ejecutar al menos S/1.000 millones.

“La meta que nos hemos propuesto para este contrato es sumamente ambiciosa y no hay tiempo que perder”, dijo Vizcarra.

Con estos recursos se apuntará a construir 15 establecimientos de salud (nueve hospitales y seis centros de salud), 74 instituciones educativas, siete drenajes fluviales e intervenir los cauces de 17 ríos y cinco quebradas. Las regiones que se beneficiarán directamente con estas obras son Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Ica, Huancavelica y Cajamarca.

“Es un acto sumamente importante para el país. No estamos pensando en una reconstrucción de corto plazo, pensamos en proyectos de largo plazo. [Por ejemplo], no podemos permitir que, cada ciertos años, la naturaleza nos castigue porque no hacemos intervenciones [a los cauces] definitivas, sino paliativas”, indicó Vizcarra, detallando que el documento fue suscrito por Amalia Moreno, directora de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, y Graham Stuart, ministro para exportaciones del Reino Unido.

Vizcarra recordó que el Gobierno peruano ya había trabajado bajo este mecanismo con Reino Unido para las obras de los Juegos Panamericanos Lima 2019. En este sentido, solicitó “la misma rigurorisad para el cumplimiento de las metas para los diversos proyectos”.

Este contrato además se suscribe en un contexto donde la capacidad de gasto para los proyectos de la Reconstrucción con Cambios es ineficiente.

En el 2017, a la Autoridad para la Construcción con Cambios se le asignó recursos por S/1.737 millones, considerando proyectos y actividades. El nivel de ejecución fue de tan solo 21,6%.

En el 2018, para invertir directamente en proyectos se contó con recursos por S/2.587 millones. La capacidad de gasto fue de 27%. Mientras que en el 2019, el presupuesto asignado ascendió a S/6.065 millones y la eficiencia en el gasto fue de 41,3%. Para este período, se asignó S/6.785 millones. El avance de momento es de 8,4%.

ALCANCE

Alfredo Thorne, exministro de Economía y Finanzas, señaló que el mensaje es positivo porque más allá del gobierno con el que se firme el contrato, si se realiza un buen trabajo, queda la sensación de que podrá utilizarse este mecanismo para otros componentes de obras públicas.

En esta línea, Flavio Ausejo, especialista en políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la PUCP, refirió que con este esquema también se aligeran varios procesos, pues ya hay lecciones aprendidas de los Panamericanos 2019.

Aun así, Thorne indicó que a partir de este hecho también debe adquirirse la idea de que adoptando un marco normativo más eficiente como el de Reino Unido, que tiene mejores controles y genera mayores competencias, se optimiza el nivel de ejecución. Agregó que es relevante considerar este factor porque estos contratos son costosos.

“Se tiene que destacar el hecho de que si se mejora la ejecución y la eficiencia [de la inversión pública con un Project Management Office (PMO)] significa que el problema está en nuestro marco normativo, que no está actualizado. El problema no está en los gobiernos regionales o locales. A estos se les entrega proyectos para los cuales se requieren muchos expedientes técnicos, pero no tienen las competencias. Entonces, hacemos cambios normativos o seguimos invitando otros países”, señaló el exministro.

Para este año, se asignó S/6.785 millones a la Autoridad para la Construcción con Cambios. El avance de momento es de 8,4%. (Foto: GEC)

A su turno, Ausejo subrayó que en efecto son los problemas estructurales los que ralentizan o paralizan la ejecución de obras públicas. Y si bien abordar estas falencias requiere mayores tiempos, refirió que en tanto pueden buscarse opciones para optimizar esta actividad. Así, por ejemplo, modificar las métricas para medir su eficiencia.

“El drive que usa la inversión pública es la ejecución presupuestal, pero la variable tiempo no es tomada en cuenta ni tampoco la de pérdida financiera. Una empresa privada, por ejemplo, sí considera estos factores y es más eficiente”, indicó el académico.

Ausejo también criticó que el gobierno se haya demorado alrededor de tres años para tomar una decisión sobre el esquema para ejecutar estas obras.

“Las limitaciones del Perú son conocidas. Ahora, se tiene una situación donde los hospitales que se requerían no están. Es cierto que nadie sabía que iba a ocurrir una pandemia, pero pudo pasar otro suceso. Esta crisis ahora resalta la importancia de decidir rápidamente”, mencionó Ausejo.

En tanto, Thorne remarcó que no debe desaprovecharse la oportunidad de absorber la experiencia de países con mayor expertise. “Ahora que vienen los ingleses ojalá seamos constructivos y copiemos [sus modelos]”.

TE PUEDE INTERESAR

MIRA TAMBIÉN

Empresario que vende oxígeno a precio justo pide ayuda para su hermana