El presidente Martín Vizcarra señaló que Reactiva Perú no puede facilitar recursos a empresas cuestionadas por lavado de activos o corrupción. “Hay empresas que están denunciadas por lavado de activos y tienen el crédito, no pues. Tenemos que revisar que filtro podemos poner, porque ese filtro lo hacen los bancos”, indicó en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

“Si se está haciendo un esfuerzo de apoyar con liquidez para que no se rompa la cadena de pagos, que no se filtren ahí los que no deben”, añadió.

El mandatario hizo esta aclaración en referencia al listado de más de 70,000 empresas beneficiadas, en un primer momento, por el plan de garantías del Estado, Reactiva Perú. Esta lista contenía a empresas cuestionadas porque estarían vinculadas a actos ilícitos.

“Habiendo tanta empresa que está trabajando con firmeza, entrega, pero con transparencia y honestidad, no podemos designar parte de esos recursos a empresas que tienen dudas de su actuar transparente”, anotó Vizcarra.

El presidente explicó que si hay una empresa investigada por lavado de activos que solicita un crédito a través de Reactiva Perú, se le debería hacer a un lado y brindar preferencia a las compañías limpias. “Tiene que ver alguna forma de fiscalizar y evitar este tipo de situaciones”, puntualizó.

