Raúl Pérez Reyes, ministro de Transporte y Comunicaciones informó que la inauguración del megapuerto de Chancay, desarrollada por Cosco Shipping en colaboración con la empresa minera Volcán, está a un 98% de avance y se inaugurará el próximo 14 de noviembre.

“La inauguración va a ser el 14 de noviembre y va a ser inaugurado por el presidente Xi Jinping (China)y la presidenta Dina Boluarte. Estamos al 98% de avance. Es un importante proyecto que es una inversión conjunta de dos empresas privadas, la empresa Cosco Shipping, que es uno de los grandes jugadores del mundo portuario y naviero a nivel mundial, y la empresa minera volcán”, indicó el titular del MTC a Radio Nacional.

El ministro agregó que este proyecto tiene una inversión de US$1.300 millones en la primera fase y que tendrá una capacidad de más de un millón de tubos de contenedores anuales en la primera etapa y que en los próximos cuatro o cinco años se triplicará su capacidad portuaria con una inversión de aproximadamente US$3.500 millones.

“Es un puerto que tiene una gran mejora en la productividad, como ustedes han visto, los camiones que mueven los contenedores son no solo eléctricos, sino además no tienen chófer, o sea, son todos autónomos, y las grúas son eléctricas, autónomas. Todo esto está operado desde un centro control remoto, que está a menos de un kilómetro de distancia de aquí lo permite que no haya personas en los patios y por lo tanto hay más seguridad para los trabajadores y también seguridad para la carga, todo esto utiliza una tecnología 5G”, explicó Pérez-Reyes.

Además, dijo que este megapuerto se destaca por su profundidad y la capacidad de recibir grandes barcos, lo que lo convierte en uno de los únicos puertos en Sudamérica, junto con Manzillo, capaces de manejar este tipo de carga.

Finalmente, el ministro de Transporte destacó que este proyecto no solo impulsará el comercio exterior peruano, sino también posicionará a Perú como un importante hub logístico en América Latina.