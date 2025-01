Cuando Moody’s modificó la perspectiva de Perú de negativa a estable en setiembre, lo hizo por un mejor entorno político. ¿Se mantiene dicha visión a inicios del 2025?

Es más, o menos el mismo escenario, de relativa tranquilidad política en comparación a lo que vemos en el 2023 y sin duda en el 2022. Por lo menos está en niveles que no te están afectando demasiado el desempeño económico y eso es favorable.

¿Qué hechos podrían desencadenar crisis en el 2025?

Las sorpresas políticas son las que siempre nos juegan malas pasadas. Si no fuese por el entorno político ruidoso que hemos tenido en los últimos años, el crecimiento económico sería mucho más fuerte, mucho más vigoroso. En el 2025 uno nunca puede descartar las sorpresas de ruido político. Sobre todo, conforme nos acerquemos a la segunda mitad del año, que es cuando vamos a estar en la campaña electoral. Ahí es donde uno podría esperarse que va a empezar a aumentar un poco el ruido político, dependiendo de qué candidatos empiezan a salir entre las preferencias.

En línea con ello, ¿la mejora de la calificación crediticia para Perú no es una opción hasta después del 2026?

En el 2025, complejo. Creo que nos daríamos por bien servidos con que no haya nada, ninguna sorpresa que nos afecte a la perspectiva de mala forma. Con que mantengamos una perspectiva estable, creo que todos estaríamos bastante contentos. En el 2026, la mejora de la calificación honestamente depende de cuál sea la configuración del próximo Congreso y del Ejecutivo. Han pasado cuatro años de muy malos gobiernos, donde hemos tenido ruido político extremadamente intenso. Si es que regresamos hacia un entorno un poco más normal políticamente, donde tengamos un buen gabinete, yo creo que honestamente el crecimiento se puede desatar fuertemente.

Menciona al gabinete, ¿esto es al margen de quién sea presidente?

Yo creo que más que nada pasa por los ministros. En el 2011-2016, tuvimos un gobierno que llevó el poder con una campaña bastante antisistema, pero luego cuando llegó al poder puso un equipo de ministros muy competente, muy técnico. Eso lo que te dice es que cuando tienes un buen equipo de trabajo a nivel de los ministerios, que esté bien cohesionado, que tenga un mensaje bastante bien articulado y que puedan trabajar bien en equipo, la articulación de las políticas públicas se vuelve tal que ayuda mucho a la innovación y al crecimiento del país.

El 2024 estuvo marcado por el avance de la inseguridad y de las economías ilegales. Temas que aún no han sido resueltos y que pueden detonar crisis política en el 2025 ¿Lo ve Moody’s de este modo?

Sí, sin duda. Lo vimos en el 2023 con las protestas sociales, muchos de estos elementos de la economía ilegal y de la economía informal se confabularon para tratar de generar disturbios. Creo que, en ese sentido, el hecho de que se haya aprobado una nueva ley para que nuevamente se puedan dar aportes de campaña a candidaturas políticas y a los partidos políticos creo que por lo menos va a generar un poco más de transparencia.

Informamos en El Comercio de la presencia de mineros informales formando parte de la elaboración de la ley MAPE ¿Son hechos que consideran al momento de evaluar al Perú?

Es un tema que se está volviendo bastante más prominente. Lo hemos visto en otros países. Eso luego da pie a mayor inseguridad, mayor crimen organizado. Es preocupante porque revertir ello requiere de mucha voluntad política y a veces coordinar entre los distintos elementos del Estado y del gobierno se vuelve muy difícil. Estamos a las puertas de ese tipo de debate en el país. Por eso creo que es muy importante que todos los electores tengan muy consciente que tienen que considerar mucho su voto para el próximo periodo presidencial y legislativo porque el futuro del país depende mucho de qué tipo de gobierno se forme.

¿La continuidad de Dina Boluarte en el Gobierno está dentro de su escenario base para el 2025? ¿Tiene algún efecto negativo sobre la dinámica del país?

A estas alturas, el efecto sería muy bajo. Honestamente es algo que ya hemos visto varias veces en el Perú. No es saludable, pero es parte de la realidad política peruana y por lo menos había una continuidad en cuanto al manejo macroeconómico y fiscal que es crítico. En ese sentido, no habla bien de nuestras instituciones políticas, no habla bien de nuestra democracia, pero por lo menos sí habla bien de la solidaridad de nuestras instituciones económicas. No hay un escenario base sobre si es que hay continuidad o no de este Gobierno en el último año de su mandato, porque todo puede pasar en el Perú. Pero digamos que, si se da, no vemos un escenario muy negativo.

Siendo este año el periodo electoral, ¿en qué momento evaluará Moody’s la perspectiva sobre el Perú?

La evaluación es continua. Algunos hitos importantes son en marzo y en abril, cuando típicamente ves que la recaudación aumenta. Esperamos que, para marzo, abril, terminaría en 3,2% del PBI para que hacia finales del año se reduzca, pero de manera más lenta. No es que vayamos a emitir algún pronunciamiento o calificación, pero sí es algo para considerar y monitorear. De cara hacia finales de año, es importante ver qué propuestas hay de candidatos y quiénes tienen las mejores perspectivas. Sea quien sea el que gane, que pueda formar un buen equipo de trabajo. Con eso, honestamente el Perú puede crecer fácilmente a tasas más elevadas del 4%.

Desde el lado económico, el año que pasó anotará un crecimiento de 3% y es similar para este año ¿Cómo se posiciona Perú frente a sus pares de la región?

En términos de crecimiento, sí hemos visto que Perú ya no se distingue por ser uno de los países que más crece en la región, cosa que ya viene de hace varios años y es el efecto de todos estos tumultos políticos y sociales que hemos tenido. Pero el crecimiento se mantiene relativamente sólido. Es un nivel de alrededor del 3% que ayuda un poco en cuanto al desarrollo del país, pero por lo menos el país sigue avanzando con ese nivel de crecimiento.

¿Lo repetiría este 2025?

Uno podría esperar que más o menos ese debería ser el nivel de crecimiento, pero puede que haya una pequeña desaceleración hacia la segunda mitad del año conforme nos acerquemos al periodo electoral. Si bien el crecimiento debería estar en torno al 3% este año, posiblemente por la posible desaceleración en la segunda mitad del año, esté más en torno al 2,8%.

Entrando al terreno fiscal, estos días se conoció que la recaudación tributaria peruana creció 3% y superó lo previsto en el Marco Macroeconómico ¿Ello, de cara a la consolidación fiscal, es suficiente para cerrar el año dentro más cerca a la meta –aún sin cumplirla-?

Fiscalmente el 2024 fue un pésimo año. Vimos el colapso de los ingresos tributarios en la primera mitad del año, que reflejaron un mal 2023. Y el gasto se iba aumentando, cosa que no es típico de Perú. Ya van dos gobiernos donde la responsabilidad fiscal no se está poniendo como una prioridad. Y a raíz de eso es que tenemos el déficit más amplio desde 1998. Muy probablemente va a cerrar el 2024 alrededor del 3,7% del PBI, que es enorme. Cualquier déficit por encima del 3% siempre preocupa. Y en la mente de los técnicos del MEF y del Banco Central, cualquier cosa por encima del 3% te genera ciertas alarmas. Este año estamos esperando que habrá consolidación pasiva. Y con eso me refiero a que las empresas empezaron a recuperar su actividad en el 2024 y estamos viendo que tuvieron mejores utilidades en el 2024. Esos impuestos se van a pagar este año. Entonces, hacia marzo, abril de este año, vamos a ver un impulso mayor en la recaudación que debería ayudar a reducir ese déficit. Lo cual es importantísimo porque muchos países de la región han perdido la ruta justamente por ser irresponsables fiscalmente y tener déficit muy elevado que te genera más deuda.

Mencionó una preocupación por este déficit por encima del 3% ¿Ve que haya esa misma preocupación en el entorno de gobierno?

Creo que el MEF ha tratado de maniobrar de una buena forma dentro de lo que pudo hacer. El MEF está muy solo por el hecho de que todos los otros ministerios no tienen tan claro la necesidad de ser responsables fiscalmente. Todos quieren gastar. Desde la parte alta del Gobierno, la presidencia y el premiarato, tampoco parece que hay mucha conciencia fiscal. Es sencillamente la idea de que quieren tratar de gastar y va a apuntarla un poco a la popularidad del gobierno, lo cual no va a suceder. Es por eso que es tan necesario que el próximo gobierno tenga un muy buen equipo de ministros que entiendan la necesidad de mantener la responsabilidad fiscal.

Mencionó una consolidación pasiva en el 2025 ¿Ello implica cumplir con la regla o también podría haber un incumplimiento en el 2025?

Como están las cosas, yo creo que es muy probable que haya un incumplimiento en el 2025. O sea, ya sería el tercer año consecutivo en el cual no se cumple la regla, pero por lo menos se va acercando a la meta. Este año sí se volaron la meta casi un punto porcentual. Lo cual es atípico del Perú, pero nosotros damos el beneficio de la duda.

Por credibilidad fiscal.

Si uno lo ve en términos relativos de la región, México se ha volado su techo de déficit por más de un punto porcentual del PBI. Colombia ha hecho lo mismo, Panamá ha hecho lo mismo. Es un mal que estamos viendo en toda la región. Pero ellos le están pagando caro con ‘downgrades’ porque no creemos que van a revertir esa cifra. En el caso peruano, siempre le damos el beneficio de la duda. No tanto por este gobierno, sino por la trayectoria. Por la excelencia de las instituciones económicas del país. Creemos que un buen gabinete puede revertir esto.

Y porque los niveles de deuda no se han movido de manera importante.

Es importantísimo eso. Los niveles de deuda no se han movido mucho. Se han utilizado algo de los recursos financieros del Estado, eso ha prevenido que aumente la deuda. Pero sí hay un pequeño daño a la hoja de balance del Estado. Queremos creer que se va a revertir. Y si no se revierte, sin lugar a duda, eso va a pesar sobre la calificación. Y sí podría llevar a reducciones de la calificación, como lo estamos viendo en muchos de los otros países de la región.

Entonces, con un tercer incumplimiento este año, ¿qué mensajes espera Moody’s, digamos, del MEF? Elmer Cuba, en entrevista con El Comercio, sugería que era importante que se admitiera que no se cumplirá el objetivo.

Es eso. Hay que decir, ‘bueno, es posible que no lleguemos, pero vamos a darles una indicación de cuál es nuestro plan de consolidación fiscal, cómo va a ir la senda y cómo nos vamos a ir acercando’. Demostrar que hay voluntad de nuevamente tomar el tema fiscal por las riendas.

Entiendo que Perú tiene la segunda mejor de la región. Lo cual, comparativamente, nos da una buena posición.

Ya nos equiparó Uruguay, que justamente ha hecho lo opuesto. Uruguay venía de más abajo en la tabla y nos ha igualado en la tabla porque justamente han estado haciendo muchas reformas fiscales, han estado reduciendo el déficit, han estado apoyando el crecimiento y la inversión y todo esto en un entorno político bastante estable. Entonces, sí, estamos segundos en Latinoamérica, pero con un empate. Antes estábamos segundos plenos. Curiosamente, la tabla de calificaciones crediticias está como invertida frente a la tabla de clasificación al mundial. Chile está primero en las calificaciones, Perú está segundo, pero empatado con Uruguay. En caso del mundial, obviamente, estamos al revés. Yo mejor me quedo con la tabla de calificaciones crediticias.

¿La situación de Petro - Perú sigue siendo un riesgo que evaluar? ¿Este año vislumbran que puedan salir de su situación financiera?

Sin duda es una preocupación. Estamos viendo que hay un plan para estabilizar la liquidez de Petro - Perú y estamos esperando que la refinería empiece a dar un poco más de frutos. Lo bueno, dentro de todo esto, es que, a nivel de deuda global, la deuda de Petro-Perú representa 3,5 puntos del PBI, que no es un tamaño enorme. Relativo a la deuda del Estado y a la economía, es un nivel moderado de deuda. Cuando calificamos la deuda del Perú, también estamos incluyendo la deuda de las empresas públicas, incluyendo Petro-Perú. Pero sí, seguimos monitoreando eso porque nuevas ayudas de parte del MEF generarían mayor acumulación de deuda. Y eso es malo. Esperemos que este año por lo menos en Petro-Perú no genere más pérdidas y, a partir de años futuros, empiece a recuperarse un poco y a repagar algo de las deudas que tiene. Sobre todo, con el MEF.

¿Es un escenario base o es más un deseo?

Deseo, sin lugar a duda. Pero sí, nuestro escenario base es que llegue a un nivel donde dejen de perder dinero hacia finales de este año. Es posible que en la segunda mitad del año sigamos viendo número rojos para Petroperú y recién a finales de este año se equiparen y dejen de perder plata. Lo cual sería enorme y bueno por el bien del país.