La consultora británica PageGroup, a través de su oficina de reclutamiento en Perú Page Personnel, publicó recientemente el Estudio de Remuneración 2020. Sobre la base de la información recolectada a través de su red de contactos y clientes, el informe da luces sobre los salarios que se pagan en distintos sectores en el mercado laboral peruano.

Ante la pandemia, muchas empresas decidieron agilizar sus procesos de transformación digital. En esa línea, buscan el mejor talento para sus áreas tecnológicas. “Hemos identificado la gran valoración del perfil de tecnología, siendo sobresalientes los perfiles dinámicos, con comunicación asertiva, enfocados en resultados y motivados por realizar cambios importantes dentro de las organizaciones”, señala el estudio.

Indica, además, que los sectores como banca, seguros, retail y educación se mantienen como los principales sectores de inversión tecnológica. Sin dejar de lado a las startups, que han permitido empoderar a los millennials. Entre los perfiles de tecnología, destacan quienes tengan habilidades en experiencia de desarrollo, metodologías ágiles, tecnologías Cloud y un óptimo nivel de comunicación.

Ignacio Brain, director de Page Personnel Perú, destacó a este diario que, en general, es un problema a nivel de Latinoamérica el hecho de contar con una amplia cantidad de buenos perfiles en el sector de las tecnologías de la información, que además cuenten con habilidades blandas y sociales.

“A nivel gerencial se da con mayor recurrencia, versus perfiles de entrada, donde es mucho más complejo. En cierto sentido esta pandemia nos dio un empujón para avanzar más rápido y hacer los cambios necesarios”, sostuvo Brain.

Entre los puestos mencionados, el estudio señala que un jefe de sistemas de una empresa que factura hasta US$ 150 millones puede ganar entre S/ 15 mil y S/ 18.500, el más alto del informe. Cabe recordar que los salarios son mensuales y se calculan 14 pagos al año.

Entre las habilidades que se pide para este cargo están el dirigir el área, determinar procedimientos sobre el uso de hardware, software y sistemas de información, elaborar planes de contingencia y brindar soporte a los servidores y redes de la compañía. Además, hay una posibilidad de ascender a la gerencia de sistemas o tecnología de la información.

Otros puestos requeridos son scrum master y arquitecto digital, que pueden ganar hasta S/ 12.500 de acuerdo con la facturación de la empresa; project manager IT, que puede ganar hasta S/ 11 mil; y software developer (hasta S/ 10.500).

En posiciones de menor rango se encuentran los administradores de base de datos (hasta S/ 8 mil), y los UX designer y UI designer que están en un rango de sueldos entre S/ 3 mil y S/ 6 mil mensuales.

LOS REZAGADOS

Mientras puestos como los de tecnología cobran relevancia, asimismo hay posiciones que se van volviendo obsoletas ante los nuevos tiempos. “En general el avance de la tecnología hace que se generen muchos cambios en la forma de hacer las cosas”, indicó Brain.

La posible ‘desaparición’ de una posición laboral va a estar ligada a cargos que impliquen mucho trabajo manual, explicó. Las posiciones en riesgo son las que no tienen un valor agregado real y que pueda fácilmente reemplazarse con automatización.

“Creo que la tendencia a desaparecer, más que en una posición en particular, va a afectar a las personas que no se actualicen en sus conocimientos, que no se reinventen e intentan actualizarse y ponerse al día en la forma de hacer las cosas”, apuntó el directivo.

