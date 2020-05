La presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), Verónica Zambrano, señaló que eliminar el artículo que impide el derecho compensatorio en la ley que suspende el cobro de peajes podría solucionar que se caiga en la inconstitucionalidad, así como evitar arbitrajes al Estado.

“El párrafo que detalla que no se no causará ni generará derecho compensatorio es el único punto que he pedido que revisen [al Congreso] porque no va a dar marcha atrás en toda la norma. Sin embargo, con una buena asesoría creo que se podría eliminar ese párrafo evitando caer en la inconstitucionalidad y evitando arbitrajes”, indicó Zambrano a El Comercio, luego de participar en la sesión de este martes 19 de la comisión de Transporte y Comunicaciones del Congreso.

Zambrano señaló haber culminado la reunión virtual con una impresión de que en el Legislativo no se logra entender el fondo del debate al respecto de este proyecto que ha sido observado por el Ejecutivo. Sin embargo, indicó que percibe un ánimo -aunque leve- de que sea revisado.

“Si ellos consideran que no se debe pagar peajes porque son foco de contagios, de lo cual nosotros discrepamos, finalmente será antitécnico, pero no inconstitucional. Esta parte de impedir la compensación sí lo es. En algunos casos, por las preguntas, he percibido que hay un ánimo de darle, por lo menos, una revisión a ese párrafo, que tiene pocas palabras, pero un gran perjuicio”, acotó Zambrano.

Bajo un escenario en el que se suspenda el cobro de peajes, la presidenta de Ositrán sostuvo que no debe impedirse la compensación, sino dejar que “los contratos se regulen, con sus propias reglas”.

Según explicó, en estos se tienen mecanismos donde se contemplan la suspensión de cobros de peajes y su respectiva “recuperación de equilibrio económico”.

“Noto un Congreso con buenas intenciones, pero con mucho desconocimiento de las normas. La compensación se tiene que dar porque está en el contrato firmado por el Estado con las concesionarias. Negarlo es inconstitucional y los congresistas entran a comentarios demagógicos”, remarcó la funcionaria.

