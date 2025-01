Prueba de ello es que, el saldo sin ejecutar en el 2024 -segundo año de las actuales autoridades municipales del país- es similar al registrado en el segundo año del periodo 2018-2022 que afrontó las dificultades de la pandemia, y es incluso superior al segundo año del periodo municipal 2014-2018.

Los percances que enfrentan las autoridades ediles se encuentran en diferentes momentos de la planificación de la inversión. Desde la presupuestal hasta el mismo momento de la ejecución de la obra. Así lo menciona Pía Quispe, Coordinadora Regional del proyecto ReAcciona de Instituto Apoyo.

“Muchas veces la capacidad presupuestal no alcanza para todas las obras que uno quiere, entonces vas dando de a pocos a cada proyecto que la autoridad tiene y se va avanzando. El problema es que, en ese transcurso, las obras de administración directa tienen problemas para adquirir los recursos para la obra. La adquisición de cemento, fierros...los procesos para tenerlos se caen y demoran en retomarse”, aseveró.

Otro problema radica en la elaboración del expediente, lo que detiene la ejecución física de la obra ya presupuestada. “El expediente, que ya demora en formularse, en muchos casos no resulta ser coherente con lo que se debe de hacer en campo. Por ejemplo, te das cuenta que había una roca y no habían contemplado sacarla. Por lo tanto, necesitas otro tipo de recursos. Esto pasa recurrentemente porque perfiles y expedientes técnicos no van a campo para verificarse o, lo que es peor, se copian proyectos de expedientes técnicos para realidades diferentes”, acotó.

Lo cierto, según refiere Quispe, es que la diferencia en el resultado final está en qué municipios tienen mayores niveles de brecha que cerrar. “Es evidente que Ayacucho, Huancavelica, Cusco y otros municipios al interior del país tienen mayores brechas que cerrar frente a los municipios de Lima”, dijo.





La tarea más difícil: llegar al 100%

Al observar el desempeño por cada municipalidad, solo cuatro municipios -todos ellos distritales- alcanzaron la ejecución total del presupuesto asignado: Santiago de Surco (Lima Metropolitana), Huamchupampa y Naván (de Lima provincias) e Ilabaya (Tacna). La cifra es inferior a la del 2023, donde unos 20 municipios lograron el 100%.

En la capital, la gestión del alcalde de Surco, Carlos Bruce, cierra por segundo año consecutivo con una ejecución al 100% del presupuesto destinado para proyectos de inversión. La única diferencia frente al año anterior es que cierra el 2024 al máximo de ejecución luego de una modificación presupuestal a la baja: su partida inicial registra una reducción superior a S/ 1 millón.

“La reducción es producto de embargos a la cuenta de Foncomun por sentencias de juicios de hace 10 años. Ese ha sido el motivo por el cual el MEF [Ministerio de Economía y Finanzas] efectuó la reducción presupuestal”, explicaron desde la administración edil.

Otros distritos de Lima Centro han mejorado su nivel de ejecución de obras respecto al 2023. Miraflores cierra este año con un gasto que supera el 90% (en 2023, apenas superó el 10%), pese a la polémica que tuvo por la paralización de una de sus obras más importantes: el puente que unirá su distrito con Barranco. En el portal del Sistema de Seguimiento de Inversiones del MEF, se sigue registrando a febrero como el fin de ejecución de la obra en controversia.

La ejecución del segundo año de gestión municipal es la más certera para evaluar al gobierno de turno, debido a que comprende proyectos exclusivamente de su plan de administración. Por ejemplo, San Isidro supera el 80% (en 2023, estuvo por debajo del 40%) y desde la gestión de la alcaldesa Nancy Vizurraga alegaron que el primer año tuvieron problemas “por la situación que dejó la administración anterior con expedientes mal hechos que tuvieron que ser corregidos o presupuestos comprometidos con proyectos que no se iban a ejecutar”.

“Ya para este 2024, con un planeamiento más propio, se concretó una ejecución mejor”, refirieron desde el equipo de la alcaldesa Vizurraga.

Un dato no menor es que San Isidro no lograba una ejecución tan alta desde hace 20 años. “Lo importante ha sido el equipo de profesionales reunidos tuvo el perfil para afrontar lo complicado del año anterior y mejorar la ejecución para el 2024″, dijeron.

Los de arriba y los de abajo

Distinta es la historia de los distritos limeños que acaban el 2024 con una ejecución inferior al 60%. En Barranco, la Gerencia Municipal explicó que su baja ejecución responde a dos factores principalmente: 1. Su zona monumental abarca el 70% del distrito por lo tanto los proyectos a ejecutar deben pasar por el Ministerio de Cultura los que son reformulados por las observaciones; 2. Algunos proyectos quedaron desiertos al no haber postores que se presenten.

“La peculiaridad del distrito, que es clave y retrasa las inversiones, es ser tener una zona monumental muy amplia, tanto para el privado como público lo limita, porque todo pasa obligatoriamente por Ministerio de cultura”, explicaron.

Desde Pueblo Libre, donde a falta de un día para el cierre del año registran casi la mitad de inversión respecto al 2023, señalaron que es un tema de “actualización de cifras”. La gestión de la alcaldesa Mónica Tella pisó el acelerador en los últimos días del año, pues si bien para el 30 de diciembre, apenas superaban el 56%, en la actualización del 31 de diciembre, la cifra se elevó a 98%.

“Ya devengamos S/600.000 de luces, dos camiones baranda y uniforme de bomberos. Mañana (hoy martes 31 de diciembre) estaríamos cerrando con 85% aproximadamente”, indicaron.

Soluciones de eficiencia

Para Camilo Carrillo, Associate Partner de Infraestructura de EY Perú, existe un ejercicio que se aplicó con los gobierno regionales que tuvo resultados positivos.

“En los gobiernos regionales, el nivel de ejecución aumentó cerca de 23%. Yo creo que la razón es, además de que están en su segundo año, porque existió el programa “Con Punche Gerentes”. Un programa que le permitía a los gerentes regionales estar vinculados a la Ley Servir y contratar también a gerentes prioritarios - principalmente administración, logística e infraestructura- para que se les pueda brindar un salario más acorde al mercado. De alguna manera, se le da personal que permite ejecutar mejor”, comentó.

¿Por qué funcionó en gobiernos regionales y no en locales? Carrillo apunta a la escala. “Mi observación es que ese mecanismo, implementado en gobiernos locales, no podría ser tan efectivo porque no existe la escala que pueda cubrir un porcentaje importante de los más de mil distritos. Son tantos distritos que hace difícil cumplir con esos perfiles por más que el MEF pueda asumir el costo”, acotó Carrillo.

Frente a tal realidad, el especialista sugiere que dicha realidad debe abrir una discusión sobre el tamaño de los gobiernos locales. “Se debería comenzar algún ejercicio de agrupación de gobiernos locales. Así como durante años hicimos un ejercicio de creación de municipios, deberíamos revertir la tendencia y hacer una agrupación de municipios. Si no se quiere agruparlos administrativamente, puedes agruparlos a nivel de ejecución de inversiones. Algún tipo de mirada de agrupación se debe hacer”, refirió.

Al cierre del año, nueve gobiernos regionales habían logrado superar el 90% de ejecución del presupuesto para proyectos de inversión, representando una cifra superior al 2023, donde solo seis administraciones regionales lograron dicha meta. Por segundo año consecutivo, la gestión del gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, se ubica en la cabeza del ranking logrando cerrar este año con 100% de ejecución.