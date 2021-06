Conforme a los criterios de Saber más

Ayer, el precio del dólar en Perú cerró la semana al alza en respuesta al mayor apetito por el billete verde ante nuevos comentarios desde la Reserva Federal (FED) sobre el futuro de la política monetaria y la constante incertidumbre electoral.

En este panorama, el tipo de cambio se cotizaba a S/ 3,95 en el mercado interbancario, lo que representó subida de 0,88% en comparación a los S/ 3,91 del cierre del jueves, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

“Hacia adelante, lo que estamos viendo es que se seguirá manteniendo el riesgo político y el tipo de cambio, en el corto plazo, se mantendrá en una consolidación temporal de S/3,90″, proyectó Renzo Massa, gerente de Renta Fija de Prima AFP.

El ejecutivo añadió que la moneda nacional está casi un 14% debajo de su precio fundamental si se compara con su cifra promedio en los últimos cinco años.

“En términos fundamentales, hoy el tipo de cambio está muy barato y tiene un premio por riesgo muy alto. Esto porque aún no está definido quién será proclamado presidente del Perú y porque aún el camino que seguirá el candidato que hoy tiene más votos no es claro. Por ejemplo, no se conoce aún quiénes conformarán su gabinete”, explicó.

De cara hacia los próximos meses, Massa prevé que es muy probable que el tipo de cambio se consolide temporalmente en S/3,90, aunque habría que tener en cuenta un factor técnico.

“Están próximos los vencimientos de productos derivados que ha emitido el BCR para controlar la volatilidad del tipo de cambio y que vencen de aquí hasta fines de julio. Estos vencimientos suman entre US$2.000 y 2,500 millones”, refirió.

“Si el BCR renueva estos productos derivados, va a poder controlar el tipo de cambio. En cambio, si decide no hacerlo, probablemente se tenga una presión alcista del tipo de cambio en las próximas semanas”, proyectó.

En la jornada que pasó, el BCR intervino a través de la venta de US$2 millones a un tipo de cambio promedio de S/ 3,95 por dólar. Además, colocó repos para proveer dólares al plazo de 1 semana por US$78 millones a una tasa promedio de 0,41%

