En el marco de su campaña camino a Palacio de Gobierno con Perú Libre, Pedro Castillo se ha rodeado no solo de dirigentes del partido, sino también de otros docentes como él, incluso de uno con el que encabezó en el 2017 una huelga magisterial por 75 días que afectó severamente el año escolar: Edgar Tello Montes, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) de Lima Metropolitana, candidato al Congreso por Lima y uno de los hombres de confianza del candidato presidencial.

Según ha podido recoger El Comercio en base a distintas fuentes, Castillo tiene un primer círculo de confianza en dos frentes: uno conformado por dirigentes del partido que forman parte del comando de campaña y otro integrado por docentes y dirigentes sociales. En el primer grupo están Vladimir Cerrón; exgobernador regional de Junín sentenciado el 2019 a cuatro años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible, quien dirige el plan de gobierno y fue excluido como candidato a la segunda vicepresidencia; Roger Nájar, militante del partido desde el 2017 y excandidato a la presidencia regional de Ucayali en el 2018; Guido Bellido, quien en el 2020 también encabezó la lista al Parlamento por Cusco, no alcanzando escaño; y Dina Boluarte, postulante a la primera vicepresidencia quien en el 2020 tentó sin suerte una curul.

Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre (de pie), y el candidato presidencial Pedro Castillo durante una actividad en Huancayo a fines de marzo. (Foto: Perú Libre)

En el entorno magisterial de Castillo Terrores aparecen dos cajamarquinos, como él. Uno es Segundo Quiroz Barboza, quien por casi 12 años en paralelo, con Castillo, estuvo afiliado a Perú Posible y ha participado, además, como abogado de gremios de docentes. Otro es Jorge Spelucín, quien en el 2015 estuvo en prisión preventiva como parte de una investigación por entorpecimiento del funcionamiento de los servicios públicos, usurpación agravada y resistencia y desobediencia a la autoridad, en el marco de protestas contra el proyecto Shahuindo; además, participó en las manifestaciones contra el proyecto Conga y en el 2015 estuvo en una reunión con el hoy candidato presidencial Hernando de Soto, aunque este lo vinculó a Sendero Luminoso. Hilso Ramos, postulante al Parlamento por Lima y abogado de gremios docentes, también se ubica en ese grupo. De igual forma, Tello, quien está de licencia en el SUTE, una base regional de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú (Fenate), encabezada por el candidato presidencial.

“Es como una alianza”, indicó una fuente del partido respecto al respaldo del sector magisterial a través de la Fenate. Otra fuente señaló que Quiroz “hizo el enlace entre Castillo y Perú Libre” en el 2017, tras la huelga magisterial y que él, Ramos y Tello “han dado soporte al sector magisterial en Perú Libre”. Es con personas de ambos sectores con los que el aspirante presidencial conversa más para analizar actividades y estrategias.

Entre los que se encuentran en un segundo nivel, se ubica a Waldemar Cerrón Rojas, hermano de Vladimir y parte del equipo de plan de gobierno. En comunicación con este Diario el miércoles, reconoció estar incluido en una investigación preliminar por lavado de activos junto al exgobernador regional. “Se encuentra en investigación suplementaria; es decir que, pese a que la fiscalía no encontró ningún indicio para probar el delito, ya que ha solicitado el sobreseimiento (archivo), el juzgado ha aprobado un plazo suplementario de investigación”, comentó, acotando estar de acuerdo con la pesquisa y resaltando que está involucrado solo por ser familiar del exgobernador, pues no ha sido funcionario.

Dirigentes de huelga de docentes fueron recibidos en agosto del 2017 por congresistas de Fuerza Popular. Pedro Castillo encabezó a un grupo de representantes de los profesores. Lo acompañan Edgar Tello (detrás con pantalón oscuro) y Segundo Quiroz (derecha). Estos dos últimos son candidatos al Congreso por Perú Libre. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / El Comercio)

En sus viajes, Castillo ha tenido como colaboradores también cercanos a Richard García y Yuri Castro, en el equipo de comunicaciones y difusión. Este último es también candidato al Parlamento Andino e hijo del fallecido exsenador de la Unión de Izquierda Revolucionaria, Ángel Castro Lavarello. En diálogo con El Comercio, admitió ser admirador de la cultura de Corea del Norte —en donde ha estado en tres ocasiones— y del fallecido fundador de ese hermético país Kim Il-sung, abuelo del actual dictador Kim Jong-un. “Me parece una persona sumamente interesante, le tocó asumir el poder bastante joven. Lograr mantenerse en el poder en una situación complicada, el bloqueo económico, es complicado. Como político me parece una persona interesante de poder estudiar y aprender”, dijo sobre este último.

Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre, explicó que conoció a Castillo en el 2017 a través de Saúl Arcos Galván, actual consejero regional de la agrupación en Junín, educador y exsecretario general del SUTE de Chupaca, en Junín. “Nosotros lo convocamos, nos había manifestado cierto interés en el proceso político, porque había llegado a la conclusión de que con las marchas reivindicativas no se iba a conseguir los grandes objetivos que necesitaba el magisterio, y que se necesitaba una herramienta política. Pedro quería postular al Congreso, yo le dije: eso puede ser tu basal, porque si resuelvo mi proceso legal me acompañarías en la vicepresidencia. Y si es que no lo resuelvo, te toca asumir la candidatura. Así fue el acuerdo y Pedro aceptó”, contó.

Hacia fines de septiembre e inicios de octubre del año pasado, como reportó este Diario, Perú Libre estaba en tratativas con Democracia Directa para concretar una alianza. Según Cerrón, Castillo no cayó bien en el partido de los fonavistas y la coalición no se concretó. “Hay mucha gente que ha subestimado a Pedro Castillo, inclusive en el partido, en la izquierda criolla y los partidos de derecha”, consideró.

Candidatos al Congreso con procesos

Mientras tanto, el próximo Congreso de la República podría contar con algunos cuestionables representantes de Perú Libre, en caso obtenga escaños. El partido lleva en sus filas a personas con procesos judiciales en desarrollo, así como a sentenciados. Los presuntos delitos de afiliación al terrorismo, peculado y apropiación ilícita están entre las imputaciones.

Un caso es el de Guillermo Bermejo, quien postula con el número 5 al Parlamento por Lima y ha quedado prácticamente como cabeza de lista luego de que los cuatro primeros integrantes de la nómina fueran excluidos. Actualmente, está pendiente el inicio de un nuevo juicio oral contra él por el presunto delito de contra la tranquilidad pública-terrorismo en la modalidad afiliación a una organización terrorista, en agravio del Estado. El agosto del 2018, la Corte Suprema anuló la sentencia que un año antes había emitido la Sala Penal Nacional, en la que el imputado fue absuelto.

La Corte Suprema consideró que la sala no valoró adecuadamente declaraciones de colaboradores eficaces y otras pruebas de la fiscalía, que le atribuyó ser integrante de Sendero Luminoso en el Vraem. En febrero del 2015, la Policía Nacional detuvo al dirigente cocalero por unos días y luego recibió asilo político en Venezuela. Dos años después, retornó a Lima y fue procesado. “Estoy muy tranquilo, demostré una vez que era inocente, que todo lo que se hablaba era mentira. Y lo vamos a hacer nuevamente”, manifestó Bermejo a El Comercio.

Acotó que aún no ha sido convocado al nuevo proceso y aseveró que las pruebas en su contra “no existen”, como las referidas a las sindicadas reuniones que habría tenido con los hermanos Quispe Palomino en el Vraem. Según dijo, todo empezó por defender, en el 2015, terrenos de campesinos y colonos en el Vraem de un presunto intento de expropiación de parte del Gobierno.

Guillermo Bermejo, candidato al Congreso por Lima con Perú Libre, tiene pendiente un juicio oral por terrorismo. La fiscalía lo vinculó a Sendero Luminoso. (Captura: Poder Judicial)

Otro caso es el de Virgilio Huerta Jara, candidato al Congreso por Áncash que en el 2018 fue absuelto tras un proceso por ser presunto cómplice del delito de peculado, respecto de un caso que se remonta al 2009, durante la gestión del hoy encarcelado César Álvarez como gobernador regional de Áncash, referido al desvío —con fines proselitistas— de alimentos destinados a víctimas de friaje. En el 2019, la Corte Suprema anuló el anterior juicio y ordenó uno nuevo.

Huerta comentó que el nuevo juicio ya se está desarrollando de forma virtual y dijo esperar que la justicia le vuelva a dar la razón. “Este proceso duró como tres años, han investigado, la fiscalía se ha empeñado a investigar y que lo haga. El fiscal está buscando los cinco pies al gato. Tengo la conciencia tranquila, que la justicia haga su trabajo y me van a absolver nuevamente”, refirió. El postulante ya ha sido sentenciado a un año de prisión suspendida por peculado en el 2002 por otro caso, según su hoja de vida.

Virgilio Huerta, candidato al Congreso por Perú Libre, es procesado actualmente por el presunto delito de peculado en calidad de cómplice. (Captura: Poder Judicial)

De igual forma, está el caso de José Balcázar Zelada, cabeza de lista en Lambayeque y exdecano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, aunque él afirma ostentar aún el cargo. El último 5 de marzo, la Fiscalía Superior Penal Transitoria de Apelaciones de Lambayeque ordenó que se formalice investigación preparatoria contra él por el presunto delito de apropiación ilícita en agravio del colegio, ello por presuntamente depositar parte de los fondos de la entidad durante el 2019 y 2020 —más de S/921.000— no en cuentas bancarias institucionales, sino personales.

Consultado por El Comercio, Balcázar indicó que ha solicitado la nulidad de la citada resolución fiscal, puesto que previamente lo investigaron por fraude sin mayor resultado por el mismo caso. En los últimos meses, el colegio se ha visto inmerso en disputas dirigenciales y electorales que derivaron en la asunción de un nuevo decano, quien le ha solicitado con cartas notariales al postulante al Legislativo la entrega del reporte de gastos e ingresos de la organización durante su gestión 2019-2020. Balcázar asegura que la elección del nuevo decano ha sido irregular y explicó: “Las cuentas del colegio las teníamos yo y una persona expulsada, si depositaba la plata en esa cuenta mancomunada, no podía retirar un sol […] Tiene que hacerse legalmente la transición de mando”.

“El caso de Guillermo Bermejo ha sido analizado en el partido. Nuestro pronóstico es que va a salir absuelto. Estaba asesorando a las comunidades en el Vraem y se opuso a la instalación de una base militar. El caso de Balcázar también se analizó, él ha sido un juez supremo. En los colegios profesionales siempre hay problemas, esperemos que lleve su proceso. El caso de Áncash lo desconocía”, manifestó Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre.

José Balcázar es cabeza de lista de Perú Libre en Lambayeque. Tiene serios cuestionamientos en su desempeño como decano del colegio de abogados de dicha región. (Captura: El Comercio)

Sentenciados

Cuando Perú Libre solicitó la inscripción de sus listas al Congreso en diciembre pasado, incluyó a 23 postulantes que declararon sentencias con penas fundadas y cumplidas, como reportó este Diario. Actualmente, 16 de ellos permanecen en carrera,

Uno de los casos es el de Segundo Montalvo Cubas, candidato por Amazonas que fue condenado en el 2006 a 20 jornadas de prestación de servicio comunitario por el delito de ejercicio arbitrario del derecho por propia mano. La mayoría de los otros postulantes con penas cumplidas responde a procesos por alimentos o violencia familiar.

“Penas cumplidas puede haber, son personas que se han rehabilitado. Tienen todo el derecho y ningún impedimento para postular, por eso el Jurado Nacional de Elecciones da paso a la candidatura”, responde Cerrón.

Experiencia en la función pública

En base a dos especiales publicados por este Diario sobre afiliaciones de candidatos a última hora y experiencia en cargos públicos se desprende que el 62% de candidatos al Parlamento por Perú Libre se inscribió en el partido en septiembre del 2020, último mes de plazo para hacerlo. De ese total, el 23% se registró el mismo 30 de septiembre, el último día de plazo.

Entre los candidatos al Congreso que lleva Perú Libre y que se mantuvieron en carrera, tienen experiencia en cargos públicos: Alfredo Pariona Sinche (Huancavelica), exalcalde distrital de Nuevo Occoro, Huancavelica; Nancy Rossel Angles (Puno), exregidora provincial de Carabaya; Luz Apolinario Llanco (Lima), exregidora distrital de San Luis; Víctor Cutipa Ccama (Moquegua), exregidor provincial de Ilo; y Óscar Zea Choquechumbi (Puno), exregidor provincial de Huancané.

Pedro Castillo durante un mitin en Cajamarca. Distintas actividades del candidato en regiones han generado aglomeraciones sin guardar la distancia social por la pandemia del coronavirus. (Foto: Perú Libre)





