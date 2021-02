Conforme a los criterios de Saber más

José Arriola, candidato al Congreso por Lima de Acción Popular, participó el último miércoles en un debate organizado por El Comercio y afirmó que hay personas que “nacen con alteraciones hormonales”. Esta declaración la hizo cuando se refería a la homosexualidad.

He sido siempre muy respetuoso de la libertad de la gente que tiene para decidir. Yo tengo gente conocida que tiene diferentes opciones sexuales y eso no quita que uno discrimine o que uno no le brinde su amistad. Al final de cuentas hay personas que nacen con alteraciones hormonales. Nacen masculino y tienen alteraciones hormonales femenino [...] soy respetuoso de la libertad que tiene la gente de optar por cualquier tipo de opción, en este caso del tipo sexual.

José Arriola. Declaración hecha el 24 de febrero en un debate de El Comercio.

La afirmación de Arriola es falsa.

Johnny Davila Sandoval, estudiante de doctorado en biología del desarrollo en Clark University, dijo que la declaración del candidato “patologiza la orientación homosexual” y explicó que “no hay evidencia fuerte para decir que efectivamente un desbalance a nivel hormonal causa que la orientación sexual sea distinta. No se puede afirmar eso y todavía no hay evidencia suficiente para afirmar algo así”.

Respecto a “optar”, Davila hizo hincapié en que tampoco se trata de una “opción”.

“La orientación sexual puede estar determinada por muchos factores, tanto a nivel biológico como nivel sociocultural y la genética solo explica aproximadamente el 25% de la conducta homosexual. Otros factores son, por ejemplo, el ambiente. Hay casos donde hay gemelos, con el mismo componente genético, pero uno de ellos es homosexual y el otro no, a pesar de haber crecido en el mismo ambiente y misma carga genética. Eso de alguna forma demostraría como falso que exista algún tipo de ‘gen gay’ porque no se ha comprobado como tal, y segundo que sea una opción”.

Respecto a lo dicho por el candidato, comentó que no existe un estudio que respalde esa declaración. Finalmente, que esta afirmación lo que genera es un retroceso respecto a lo que se sabe sobre conducta homosexual. “Lo que hace es básicamente estigmatizar y contar la historia de cómo es la homosexualidad como si fuese una enfermedad, cuando eso ya es algo que está por detrás del avance de la ciencia”, concluyó.

En este mismo sentido, Rossina Guerrero, directora ejecutiva de Promsex, recordó que desde 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha retirado que la homosexualidad se trate de una “patología”.

“La homosexualidad es parte de la diversidad humana. Las personas homosexuales no tienen alteraciones. Lo que tienen es una orientación sexual no heterosexual. Esa afirmación no tiene ningún asidero, ninguna evidencia, ningún estudio que lo respalde. Son personas con facultades plenas”, dijo Guerrero. Por tanto, la homosexualidad no se debe a ninguna alteración.

Al igual que Davila, opinó que esta declaración de Arriola “estigmatiza porque le coloca una carga de enfermedad [a la homosexualidad] y también es profundamente discriminatorio. Él coloca a estas personas como seres inferiores, con una enfermedad y no como iguales”.

José Arriola respondió a El Comercio que su declaración está respaldada en consultas hechas con médicos. “Yo también he consultado con médicos. En temas cruciales, donde tienen que intervenir los especialistas, no sé con quién habrás consultado, yo tengo mi propia fuente médica. Entiendo que no amerita mayor debate porque solo es un tema que de acuerdo a lo que pasamos en el país no sería de primera prioridad”, dijo como descargo a este Diario.