Dos proyectos gastronómicos que buscan revalorizar nuestra cultura y diversidad peruana fueron los suficientes para que Manuel Choqque, cusqueño, tenga el reconocimiento dentro de la lista “50 Next”, revelada este 20 de abril y que destaca a las personas que forjan el futuro mundial de la gastronomía. El ingeniero agrónomo y productor conversó con El Comercio acerca de este logro que jamás imagino alcanzar.

“Es una alegría recibir este reconocimiento en estos tiempos muy difíciles. Para mí es un orgullo poder representar el Perú y mostrar los productos que tenemos aquí en el Cusco. Nunca pensé llegar a este mérito. Fue una sorpresa igual para mí cuando me llamaron los organizadores.”, compartió Manuel por medio de una llamada telefónica.

La lista inaugural “50 Next” está compuesta por personas que provienen de 34 países a lo largo de seis continentes, quienes son identificados como líderes de la próxima generación del rubro gastronómico. En esta oportunidad, Manuel Choqque figura como uno de los productores del cambio.

Desde España, una llamada cambió la vida del ingeniero que no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. “Los organizadores hicieron una ficha para inscribirse y presentar los proyectos. Yo no sabía sobre este evento. Justo al final del día cuando se terminó la inscripción, ellos me llamaron desde España. Me sorprendió bastante, envié todo el trabajo que se hizo con las papas y con los proyectos que se están desarrollando sobre las bebidas alcohólicas a base de tubérculos. Eso fue el impulso que les interesó bastante.”

El vino de oca y sus proyectos sobre la papa nativa

La papa nativa es uno de los tubérculos más importantes desde la cultura preinca. El trabajo del reconocido productor cusqueño ha sido muy relevante en los últimos años porque nació de una investigación para mejorar la genética de tantas variedades que existen en el Perú.

“Estamos desarrollando espumantes a base de oca. Y es el proyecto que estamos mostrando al Perú y estamos haciendo alianzas con restaurantes y cocineros”, afirmó Manuel Choqque.

