La pandemia nos enseñó que se puede estar cerca de la gente que queremos -al menos por el momento- con una videollamada, un enlace de Zoom o hasta una historia de Instagram. Que, con un poco de creatividad, todo es posible en el mundo virtual. La tecnología ha abierto posibilidades de conexión como nunca antes las habíamos conocido, y muchos rubros han respondido con proyectos novedosos. Desde los restaurantes hasta las ONGs.

El 2020 ha sido el año más duro que le ha tocado vivir a la gastronomía peruana en su historia reciente. Aún es pronto para saber qué vendrá en el 2021, pero definitivamente hay lecciones aprendidas y mucha solidaridad dentro y fuera del rubro. Un evento que está cocinándose para junio confirma que, cuando se trata de ayudar, los cocineros peruanos son los primeros en poner el hombro.

Desde 2013 Misión Huascarán ha logrado mejorar la calidad de vida de más de diez mil personas en 24 centros poblados en la sierra rural de Áncash. Si bien la pandemia cambió radicalmente la manera en la que muchas actividades anuales se llevaban a cabo (incluyendo la famosa gala donde se recauda una cifra importante de fondos), el trabajo no ha cesado. El octubre del año pasado la ONG organizó su primer evento totalmente digital: un Fashion Forum donde participaron figuras locales e internacionales de la talla de Eva Cavalli, Nina García, Natalia Vodiánova, Iris Apfel, Mariano Vivanco, Ani Álvarez Calderón, Karen Mitre o Chiara Macchiavello.

Para junio de este año Misión Huascarán alista un evento de gastronomía solidaria bautizado como Misión Sabor, cuyas entradas ya están a la venta.

A lo largo de la pandemia los proyectos de Misión Huascarán en la zona de Huaraz (y pueblos aledaños) se han mantenido activos. Una de las iniciativas ha sido la entrega regular de pescado, para cuidar la nutrición de los más pequeños.

“La idea es ayudarnos mutuamente: nosotros como ONG, y los cocineros. Es una manera de apoyarnos a ambos”, indica Carla Alalu, miembro del directorio de Misión Huascarán. Cada entrada ($30 USD) brinda acceso a una clase maestra con el chef que cada uno escoja, y hay paquetes disponibles para quienes quieran participar de varias clases. “Siempre hemos cubierto nutrición, educación, desarrollo económico y salud. No ha sido un año fácil, pero afortunadamente algunos programas ya son autosostenibles (tenemos 24 tejedoras que generan ingresos para ellas mismas) y hemos implementado nuevos proyectos a raíz de la pandemia. Entre ellos, dos postas móviles que se van moviendo por la zona de Huaraz”, sostiene Alalu.

Misión Sabor arranca el 4 de junio y consta de clases pre-grabadas con 25 cocineros y expertos en organización de eventos. Entre ellos, Micha Tsumura, Virgilio Martínez, Jaime Pesaque, José del Castillo, Jorge Muñoz, Francesca Ferreyros, Marilú Madueño, Coque y Felipe Ossio, además de chefs internacionales como Erick Ramírez y Diego Oka. El evento cuenta también con la participación de Colin Cowie, gurú de estilo de vida y organizador de eventos de fama mundial. La clase maestra dura 1 hora y 45 minutos, y al final hay 15 minutos de preguntas en vivo vía Zoom.

"Estoy muy contento de formar parte de esta iniciativa, y me siento muy halagado de poder colaborar con Misión Huascarán", sostiene el chef Jaime Pesaque, al frente de Mayta.

“Todo esto se hace pensando en muchas familias que viven en extrema pobreza. A pesar de las dificultades del momento, que además han golpeado mucho a la gastronomía, acá estamos contentos de poder participar. Es importante seguir sumando, pensar en conjunto: siempre en lo colectivo y no en lo individual”, sostiene el cocinero Jaime Pesaque, al frente de Mayta.

Para Francesca Ferreyros, chef al frente de Baan, la gastronomía ha cobrado un rol distinto durante la pandemia. “Para un país donde es tan importante, y muchos cocineros tienen una voz fuerte, es una responsabilidad ayudar”, señala. “En lo personal, lo que me gusta de esta organización (Misión Huascarán) es que va más allá de la donación: se genera un impacto, brindan herramientas para que sea sostenible. No es solo ayudar, sino concientizar”, explica.

La cocinera peruana Francesca Ferreyros, al frente de Baan, también forma parte de la iniciativa. / Foto: Juan Ponce.

El cocinero Jorge Muñoz ha participado en iniciativas solidarias desde el principio de la pandemia. Primero, brindando alimento a los más necesitados a través de la Casa de Todos, en Acho, y ahora lo hace nuevamente con Misión Sabor. “A todos nos nace ayudar; es algo bonito de hacer, pero esto es un deber”, asegura. “En mi caso, más que como ciudadano, es un deber como cocinero. En los últimos años la gastronomía ha cobrado un rol más social en el Perú, algo que no ocurre en otros países. Cuando empezamos con la Casa de Todos tomamos conciencia que si no nos levantábamos a las tres de la mañana había 800 personas que no comían ese día. La realidad es tan cruda que te motiva a seguir”, finaliza Muñoz.

Muñoz, Ferreyros, Pesaque y una veintena de sus colegas estarán presentes en el evento virtual a partir de junio. Aquí toda la información para formar parte.

Cómo participar

Evento: https://www.misionhuascaran.org.pe/misionsabor/es/

Precios: $30 USD por clase. Paquetes de 4 clases ($100), 8 clases ($210), 12 clases ($300) y 24 clases ($650).

Las clases se emitirán tres veces por semana (dos clases por día) del 4 al 30 de junio.

