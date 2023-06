El invierno empezó en el Perú exactamente a las 9:58 de la mañana de este miércoles 21 de junio, de acuerdo a datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Pese a que se ha pronosticado que el calor continuará en lo que queda del mes, la temperatura en Lima y otras regiones del país descenderá por las noches, llegando de 15 a 16 grados como mínimo.

El cambio de clima puede afectar la respuesta del sistema inmunológico, lo que podría hacer que las personas, sobre todo niños, sean más susceptibles a las infecciones virales, provocando que se desencadene la fiebre en ellos, entre otros síntomas como la tos, dolor de garganta, etc.

En cuanto a la fiebre, hay que destacar que en sí misma no suele ser peligrosa, especialmente si es moderada y se controla adecuadamente. Sin embargo, si la fiebre es alta (por encima de los 38.5°C), dura más de unos pocos días, está acompañada de síntomas preocupantes o si tu hijo muestra signos de malestar grave, es recomendable buscar atención médica para obtener un diagnóstico adecuado y recibir el tratamiento necesario.

Pero, si tu niño se ve bien, juega y no muestra signos de malestar, no será necesario administrar medicamentos analgésicos-antitérmicos incluso si tiene fiebre. Tratarla no cura la enfermedad, solo proporciona alivio. De hecho, no es necesario hacerlo, sino más bien el malestar que pueda causar.

¿Cómo tratar la fiebre en casa?

Si la fiebre que presenta tu hijo es moderada, puedes recurrir a trucos caseros para intentar calmar su malestar antes de recurrir a medicamentos recetados por el pediatra. Es importante tener en cuenta que los siguientes consejos pueden ayudar a aliviar los síntomas y proporcionar cierto grado de comodidad, pero no tratan la causa subyacente de la fiebre.

Siempre es recomendable buscar atención médica y seguir las indicaciones de un profesional de la salud, especialmente si la fiebre es alta o persistente, o si el infante muestra otros síntomas preocupantes. Sin más, te presentamos 5 remedios caseros para tratar la fiebre:

Desvestir al niño

Según indicó la enfermera pediátrica Beatriz Martín al portal “Guía Infantil”, es recomendable desvestir al niño para evitar un aumento adicional de su temperatura corporal. Se sugiere vestirlo con prendas ligeras, preferiblemente de algodón. En el caso de los bebés, se indica que el pañal puede ser suficiente en este caso.

Habitación ventilada

De la misma forma aconsejó mantener al niño en una habitación que esté bien ventilada, evitando las corrientes de aire, con una temperatura aproximada de alrededor de 21 grados Celsius.

No paños húmedos

La especialista pidió a los padres o adultos responsables del pequeño evitar colocar compresas o paños húmedos sobre la frente del menor, asimismo, darle una ducha o baño para bajar la fiebre. Esto solo provocaría que al niño le baje la temperatura bruscamente y crear efecto rebote.

Prevenir la deshidratación

Recomendó proporcionar al niño una dieta líquida para compensar las pérdidas de líquidos causadas por el sudor y prevenir la deshidratación. Es aconsejable que el niño consuma agua mineral, jugos de fruta y caldos ligeros. El suero casero también es recomendado, especialmente para los bebés.

No alternes medicamentos

Los medicamentos comúnmente recetados son el ibuprofeno y el paracetamol, así como se desaconseja el uso de aspirina en niños. No se recomienda alternar estos medicamentos, ya que la eficacia de esta práctica no ha sido completamente demostrada y existe el riesgo de cometer errores en su administración.