Un bus de transporte público mató a un mototaxista que recién iniciaba su jornada laboral en Villa María del Triunfo. Lo indignante del caso es que el vehículo que transporta a decenas de pasajeros a diario no cuenta con SOAT y, por el contrario, registra diversas papeletas.

El último martes 12 de marzo, el padre de familia, quien era el único sustento de su hogar, fue impactado por el pesado carro y falleció al instante.

La familia se encuentra devastada y denunció que la empresa de transporte Vipusa, hasta el momento, no los ha apoyado con ningún gasto .

“La empresa no se presenta, no nos ha dado apoyo. Somos una familia humilde que no tenemos recursos para velarlo. Todos sus amigos y familiares nos están ayudando. Nos han prestado plata para poder hacer esto ”, sentenció la esposa de la víctima a Latina Noticias.

Tiene 10 mil soles en papeletas

El bus conocido como “Anconero” registra una extensa lista de papeletas, que van desde los 500 soles. Además, se conoció que no contaba con SOAT al momento del accidente.

El padre de familia deja tres hijos en orfandad y una familia enlutada que ahora exige justicia.

“Lo han asesinado. ¿Por qué no frenó el carro? Eso ocasionó la muerte de mi esposo. Somos de bajos recursos y nos hemos tenido que prestar”, añadió la mujer.