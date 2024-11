La presidenta de la República, Dina Boluarte, participó en un evento con las madres de las ollas comunes, donde destacó la labor de las mujeres que lideran estos espacios con recursos limitados. Sin embargo, sus declaraciones generaron controversia al afirmar que con solo 10 soles es posible preparar una sopa, un plato de segundo y hasta un postre. Ante ello, El Comercio recorrió distintos mercados de Lima para conocer los precios de los principales alimentos que consumen los peruanos a diario, concluyendo que se requiere más de esa cantidad para cubrir un plan básico nutricional familiar.

De esta manera, se pudo constatar que los 10 soles no son suficientes, ya que en algunos casos el monto total llega a 23 soles, y en otros hasta 32 soles . En cada mercado se intentó comprar alimentos básicos para preparar un almuerzo para una sola persona: medio kilo de arroz, una pieza pequeña de pollo para el segundo, una pieza grande para la sopa y plátanos para el postre .

En este recorrido básico no se incluyó algún tubérculo, ensalada, fideos, verduras, etc. Tampoco algún insumo para el refresco ni los aderezos indispensables para una preparación.

En el Mercado Particular La Pólvora de La Victoria, el medio kilo de arroz costaba 2 soles con 40 céntimos (foto: Sebastián Ramírez).

En primer lugar, se visitó el Mercado Las Camelas, ubicado en la cuadra 2 de la avenida Stravinski, en San Borja. Allí se verificó que medio kilo de arroz costaba S/2.40, una pieza pequeña de pollo S/2.50, una pieza grande de pollo S/6.30 y una mano de plátanos 4.00. El total sumaba 15 soles con 20 céntimos, lo que representaba 5.20 soles más de lo esperado .

Luego, se visitó el Mercado Número 2 de Surquillo, ubicado en la cuadra 7 de la avenida Lizardo Montero. En este mercado, se observó que medio kilo de arroz costaba S/2.30, la pieza pequeña de pollo S/2.50, la pieza grande de pollo S/10.50 y la mano de plátanos 4 soles. El total fue de S/19.30, es decir, 9.30 soles más de lo esperado, lo que representa casi el doble .

En el Mercado Número 2 de Surquillo, la pieza pequeña de pollo costaba 2 soles con 50 céntimos (foto: Sebastián Ramírez).

Posteriormente, se visitó el Mercado Particular La Pólvora, ubicado en la avenida de las Américas, en La Victoria. Se comprobó que medio kilo de arroz costaba S/2.40, la pieza pequeña de pollo S/6.30, la pieza grande de pollo S/11.80 y la mano de plátanos 3 soles. Esto sumó un total de S/23.50, más del doble de lo esperado .

Finalmente, se visitó un supermercado, ubicado en la avenida Angamos Este, en San Borja. En este caso, se verificó que 750 gramos de arroz costaban S/3.70, una pieza pequeña de pollo S/10.30, una pieza grande de pollo S/12.18 y una mano de plátanos pequeños S/6.99. El total ascendió a S/32.09, casi triplicando los 10 soles planteados por la presidenta Boluarte .

En el mercado “Mujer Peruana” de Villa María del Triunfo los precios del kilo de papa oscila entre el 1.50 y los 2 soles dependiendo del tipo. El kilo de cebolla se vende a S/1.50. El kilo de pollo entero se vende entre 25 a 30 soles y el kilo está S/9.90. El kilo de carne S/28 soles.

En Breña, en el mercado Restauración, cuatro huevo se venden a 2 soles. El litro de aceite más barato se vende a 5 soles. Las verduras para sopa pueden costar 2 soles. A todas luces 10 soles no alcanzan para poder hacer el mercado completo.

En el Mercado Particular La Pólvora de La Victoria, la pieza grande de pollo costaba 11 soles con 80 céntimos (foto: Sebastián Ramírez).

El fondo de la problemática

En una entrevista con El Comercio, Paola Bustamante, extitular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), abordó la situación de la pobreza en el país, señalando que los datos actuales revelan una realidad alarmante. Según Bustamante, las personas de bajos recursos son aquellas que tienen un gasto mensual inferior a 446 soles, y aquellos en pobreza extrema tienen un consumo de 251 soles o menos al mes. “Los pobres extremos son aquellos hogares que no pueden cubrir siquiera la canasta básica de alimentos”, explicó.

La exministra detalló con cifras la gravedad de la situación. En un hogar de cuatro personas, el monto mensual de 251 soles se traduce en apenas 33.50 soles al día, lo que significa que cada miembro de la familia tendría solo 8.40 soles diarios para cubrir las tres comidas del día. “Esto es lo mínimo necesario para subsistir”, señaló Bustamante, resaltando que este escenario se da en hogares que viven en condiciones de extrema pobreza.

En el Mercado Particular La Pólvora de La Victoria, la mano de plátanos costaba 3 soles (foto: Sebastián Ramírez).

Además, destacó la vulnerabilidad de los niños pequeños, quienes necesitan, al menos, cinco comidas al día para un adecuado desarrollo. “Los niños deben recibir una alimentación más frecuente y nutritiva, algo que no es posible con el monto que algunos tienen para alimentarse”, subrayó Bustamante. En su opinión, las declaraciones de la mandataria normalizan la falta de acceso a alimentos básicos. “No es cierto lo que dice la presidenta, 10 soles no son suficientes para una alimentación adecuada ”, afirmó.

Para Bustamante, el gobierno tiene la responsabilidad de asegurar que los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema cuenten con suficientes recursos para acceder a una alimentación adecuada. Sin embargo, subrayó que el apoyo alimentario no debe ser el único enfoque. “ No podemos quedarnos solo en la entrega de alimentos, es crucial pensar en cómo estos hogares pueden salir de la pobreza, y la única manera de lograrlo es generando empleo y oportunidades ”, concluyó.

Mercado Número 2 de Surquillo, ubicado en la cuadra 7 de la avenida Lizardo Montero (foto: Sebastián Ramírez).

Por su parte, Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social del Perú, precisó a El Comercio la alta línea de pobreza extrema que afecta a millones de peruanos. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), para el año 2023, la línea de pobreza extrema se sitúa en 251 soles por persona al mes, cifra que refleja el costo mínimo necesario para la canasta alimentaria. “Si una familia gasta menos de eso en comida, significa que no está logrando cubrir la cantidad mínima de calorías necesarias para sobrevivir”, explicó.

Trivelli calificó las afirmaciones de la mandataria como “imposibles”, señalando que 10 soles al día, lo que suma 300 soles al mes, no es suficiente para una alimentación adecuada. “Lo que está diciendo la presidenta es algo totalmente inviable ”, subrayó.

Mercado Particular La Pólvora, ubicado en la avenida de las Américas, en La Victoria (foto: Sebastián Ramírez).