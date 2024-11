El Black Friday en Perú, programado para el viernes 29 de noviembre, se ha convertido en un evento que trasciende esa fecha específica, debido a la implementación de la “Black Week”. Esta tendencia, adoptada por numerosas marcas, extiende los descuentos a lo largo de varios días, brindando a los consumidores más oportunidades para aprovechar las promociones.

Es crucial que los usuarios estén informados sobre las modalidades de fraude más comunes durante esta fecha.

¿Cuáles son las estafas más comunes?

No solo los comerciantes legítimos se benefician de eventos como el Black Friday, sino que también los delincuentes, tanto cibernéticos como presenciales, aprovechan el bullicio y la distracción generados por las ofertas para llevar a cabo diversas estafas. Por ello, es crucial que los usuarios estén informados sobre las modalidades de fraude más comunes durante esta fecha, con el fin de evitar que su dinero sea sustraído por delincuentes.

1. El Phishing

Una de las tácticas más comunes empleadas por los ciberdelincuentes durante el Black Friday es el phishing. En esta técnica, los estafadores intentan obtener información personal y financiera sensible de los usuarios. Para ello, envían correos electrónicos o mensajes de texto que parecen provenir de tiendas conocidas, ofreciendo descuentos “exclusivos” o alertando sobre problemas con el pago o el envío de productos .

El objetivo es que los consumidores hagan clic en enlaces maliciosos o descarguen archivos infectados. En algunos casos, los correos electrónicos o sitios web fraudulentos imitan de manera tan precisa a los de marcas legítimas que resulta difícil detectar el engaño. Una vez que la persona ingresa sus datos personales, como contraseñas, números de tarjeta de crédito o información confidencial, los estafadores pueden utilizarlos para cometer fraudes .

Las promociones suelen incluir enlaces maliciosos que redirigen a sitios fraudulentos o roban información personal.

El gerente de Tecnología de Moventi y especialista en ciberseguridad, Eduardo Quesquén, informó a El Comercio que los mensajes asociados a descuentos exclusivos que requieren ingresar datos de tarjetas son sospechosos, ya que las plataformas digitales no funcionan de esa manera. “Dudemos de este tipo de enlaces. Lo primero es verificar en otro navegador cómo es la página oficial y comprobar su autenticidad”, recomendó.

Juan Ñahue, especialista en Derecho Administrativo Económico y fundador de Dosis Legal, señaló a este diario que, al realizar compras por Internet, es fundamental saber quién es el vendedor antes de hacer una transacción. “Los consumidores deben identificar al proveedor y obtener sus datos de contacto. Además, es importante asegurarse de que la dirección web sea correcta, revisando la barra de direcciones en la parte superior del navegador para confirmar que es el proveedor con el que deseas adquirir el producto”, explicó.

2. Notificaciones falsas de entrega de productos

Con el incremento de las compras en línea, los usuarios pueden recibir correos electrónicos o mensajes de texto falsos que parecen ser notificaciones de entrega de paquetes. Estos mensajes suelen incluir enlaces maliciosos que redirigen a sitios fraudulentos o roban información personal . En algunos casos, se trata de SMS falsos que indican que el paquete está perdido o ha sido robado, con el fin de engañar a los compradores y obtener acceso a sus datos .

Eduardo Quesquén recomendó que, en caso de haber realizado alguna compra, los usuarios se dirijan directamente a la tienda donde efectúan la transacción para verificar los medios de entrega, el nombre del courier y confirmar si la página es legítima. “Si no has hecho ninguna compra en el extranjero y recibes una notificación que asegura que tu paquete está retenido, debes dudar”, señaló.

Las herramientas digitales, incluidas las de inteligencia artificial, han facilitado que los ciberdelincuentes creen sitios web que parecen legítimos en cuestión de minutos. / Freepik

3. Sitios web y vendedores falsos

Las herramientas digitales, incluidas las de inteligencia artificial, han facilitado que los ciberdelincuentes creen sitios web que parecen legítimos en cuestión de minutos. A través de estos portales fraudulentos, ofrecen productos falsos a precios extremadamente bajos para atraer a los compradores. Una vez realizada la compra, el producto nunca llega o, en su defecto, se recibe un artículo de mala calidad .

Quesquén precisó que los usuarios deben valerse de las validaciones sociales, es decir, revisar las calificaciones y comentarios en grupos de redes sociales que confirmen la autenticidad de la tienda.

Ñahue añadió que antes de ingresar cualquier información personal, los usuarios deben verificar que el sitio web sea seguro. “Una página segura debe comenzar con ‘https://’ y mostrar un candado cerrado en la esquina derecha del navegador. Además, es necesario comprobar la información del proveedor, como la dirección, razón social, reputación y opiniones de otros consumidores, así como leer los términos y condiciones antes de proceder con la compra”, indicó.

4. Tarjetas de regalo y cupones falsos

Las tarjetas de regalo y los cupones son otra táctica común de los estafadores en línea. Estos cupones falsos suelen llegar por correo electrónico o mediante anuncios en redes sociales . Algunos estafadores incluso piden que los pagos se realicen exclusivamente a través de tarjetas de regalo, una señal clara de fraude. Los usuarios deben ser especialmente cautelosos si se les solicita este tipo de pago.

Hay que evitar caer en la modalidad de los correos falsos.

“Una empresa debe generar rentabilidad; no regala cosas así nomás, mucho menos de manera masiva. Si veo que me están regalando algo que no está dirigido a mí, es una señal de alerta. Por ejemplo, si recibo una promoción de una empresa donde he comprado antes, podría confirmar que es legítima. Pero si no se dirigen a mí directamente y me ofrecen algo sin pedir nada a cambio, es evidente que se trata de una estafa”, mencionó Eduardo Quesquén.

5. Falsas promociones

Una de las estafas más frecuentes durante el Black Friday son las falsas promociones enviadas por SMS, WhatsApp o correo electrónico, en las que se suplanta la identidad de marcas reconocidas . Estos mensajes, que suelen incluir enlaces sospechosos, se difunden a través de aplicaciones de mensajería, redes sociales o incluso canales oficiales de comercios. Los consumidores deben verificar siempre la autenticidad de las promociones antes de hacer clic en cualquier enlace.

“Si me ofrecen algo gratis sin pedir nada a cambio, es una estafa. Siempre debe haber algún medio a través del cual la empresa obtenga algún beneficio”, afirmó Eduardo.

Con la llegada de la temporada para comprar boletos de avión y otros paquetes turísticos, los hackers aprovechan la ocasión para publicar ofertas fraudulentas de vuelos, hospedajes y paquetes vacacionales que en realidad no existen.

6. Falsas colectas de beneficencia

La generosidad que despierta la temporada navideña también es aprovechada por los ciberdelincuentes, quienes crean organizaciones benéficas falsas para recaudar fondos de manera fraudulenta . Utilizan correos electrónicos, llamadas telefónicas o incluso redes sociales para pedir donaciones, a menudo con un sentido de urgencia. Es importante verificar siempre la legitimidad de las organizaciones antes de realizar cualquier donación.

Eduardo Quesquén informó que, si bien es positivo donar o participar en actos generosos, siempre es recomendable acceder a los sitios web oficiales. “Es preferible tomarse un minuto, ingresar a la página web oficial, revisar los comentarios de las personas que han hecho aportes y no guiarse solo por la buena voluntad”, agregó.

7. Ofertas de viajes falsas

Con la llegada de la temporada para comprar boletos de avión y otros paquetes turísticos, los hackers aprovechan la ocasión para publicar ofertas fraudulentas de vuelos, hospedajes y paquetes vacacionales que en realidad no existen . Al caer en estas estafas, los compradores no solo pierden dinero, sino que también exponen sus datos personales y números de tarjetas de crédito.

Quesquén enfatizó que los estafadores se aprovechan del apuro de las personas por conseguir ofertas. “Las aerolíneas sí pueden ofrecer paquetes interesantes, pero es importante tomarse un momento para verificar y consultar con personas que ya hayan comprado esos paquetes. Es preferible un 10% de descuento en algo seguro que un 50% en algo que probablemente no sea real”, comunicó.

El Black Friday 2024 en Perú se perfila como una oportunidad clave para aprovechar descuentos, pero también es un terreno fértil para las estafas.

¿Cómo reclamar?

Juan Ñahue también recordó que, si un usuario enfrenta problemas con un producto o servicio, como consumidor tiene el derecho de exigir el Libro de Reclamaciones para dejar constancia de su queja o reclamo. “Todo establecimiento debe contar con uno, y estos tienen un plazo de hasta 15 días hábiles para emitir una respuesta. Si no logras llegar a un acuerdo con el proveedor, puedes acudir a Indecopi y presentar un reclamo a través de ‘Reclama Virtual’. Además, puedes interponer una denuncia administrativa o recurrir al arbitraje de consumo”, concluyó.

“Si nos concentramos en los clientes finales, estas son las estafas más frecuentes. Los estafadores suelen lanzar un anzuelo y esperar que alguien caiga. En este tipo de situaciones, uno debe buscar anticipadamente las ofertas que está seguro de querer adquirir. Normalmente, las tiendas ofrecen estos descuentos con antelación, desde dos o tres semanas antes. Es mejor anticiparse y, el mismo día que aparece la oferta, ir a lo seguro. Lo ideal es evitar ver las ofertas y apresurarse a comprar en el momento”, explicó Eduardo Quesquén.