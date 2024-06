Medidas. Este viernes, pasada las 7 de la noche, se conoció que la Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva contra los tres presuntos secuestradores de Jackeline Salazar.

La restricción alcanza a Luis Andrés Chaupiz Morales (25), Tino Alfredo Cano Aliaga (28) y Brayan Tonei Yomona Quezada (30) , a quienes se les está investigando por la presunta comisión de los delitos de secuestro y banda criminal.

El pedido fue presentado por la fiscal provincial Ana María Figueroa Almengor. Ahora solo queda que el Poder Judicial acepte el requerimiento.

📢 Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte (2.° Despacho) solicitó 18 meses de prisión preventiva —por la presunta comisión de los delitos de secuestro y banda criminal— contra tres hombres que estarían involucrados en el secuestro de Jackeline Salazar. pic.twitter.com/la8DbOaMRV — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 1, 2024

Un dato importante en este caso es que dos de los secuestradores ya habían sido detenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) en los meses de febrero y abril ; sin embargo, ellos gozaban de libertad a la hora que dieron el golpe contra la mujer de 32 años. “¿Qué está pasando? ¿Dónde está mal el sistema?”, se preguntó el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ante Canal N.

Empresaria se pronuncia

Después de varios días, la empresaria utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de agradecimiento . Como se recuerda, ella fue raptada en Los Olivos, muy cerca de una comisaría. De acuerdo a la PNP, los criminales le empezaron a seguir los pasos luego de ver sus videos en TikTok.

“No tengo palabras para agradecer sus oraciones, apoyo y ayuda. Disculpen si no respondo los mensajes que esto es muy duro para mí y mi familia. Escribo este mensaje porque no quería dejar de agradecer a cada uno por tanto apoyo ”, escribió en Instagram.

“Definitivamente, soy tan bendecida por tener a tanta gente que estuvo pendiente y con sus oraciones. Dios me dio tanto ese milagro que día a día se lo pedía. Discúlpeme si no respondo todavía los mensajes, es que aún no tengo las fuerzas para hacerlo. Muchas gracias, los quiero”, agregó.