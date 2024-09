El ciudadano venezolano Sergio Tarache aceptó los cargos y se declaró culpable del feminicidio de Katherine Gómez, ocurrido en marzo de 2023, durante el juicio oral que estuvo a cargo del Segundo Juzgado Penal Colegiado Permanente, de la Corte Superior de Justicia de Lima.

La Fiscalía de la Nación indica que ello no rebaja la pena de 30 años que solicitan contra Tarache Parra, ya que no hay ese tipo de beneficio en el delito de feminicidio. Sin embargo, el asesino indicó que no acepta el pago de reparación civil de 500 mil soles.

LEE MÁS | Ancón: presuntos extorsionadores disparan contra bus de la empresa Vipusa

Cabe señalar que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) había solicitado que se le imponga al extranjero cadena perpetua. En tanto, la madre de Katherine, Cynthia Machare, afirmó sentirse “decepcionada” del pedido de 30 años de cárcel contra el hombre que acabó con la vida de su hija.

“Yo voy a seguir para que ese desgraciado sepa que mi hija no estaba sola. Ayer me vio y dicen que él se reía. El que ríe al último ríe mejor, tarde o temprano él va a pagar por lo que le hizo a mi hija”, dijo al conocer que el delincuente iba ser extraditado a Lima.

Tarache Parra fue detenido en abril de 2023 por la Policía de Colombia luego que las autoridades peruanas emitieran una alerta con la Interpol. Desde entonces, se iniciaron los trámites para concretar la extradición del sujeto y responda por el crimen de Katherine Gómez.

El criminal llevaba recluido nueve meses en el penal Ancón I, al norte de Lima, y cumplía con prisión preventiva.

¿Cómo fue el asesinato de Katherine Gómez?

Sergio Tarache atacó y quemó a su expareja Katherine Gómez (19) el 18 de marzo de 2023, en las inmediaciones de la plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima. Seis días después, el 24 de marzo, la joven falleció en el hospital Arzobispo Loayza debido a la gravedad de sus heridas.

MIRA AQUÍ | Petro-Perú: Directorio presenta su renuncia a petrolera estatal

El delito de feminicidio en el Perú se condena con cadena perpetua en caso concurra como agravante que la víctima haya sido sometida a gran crueldad, como el empleo de fuego u otro tipo de instrumento, con el objetivo de causar o finalizar con su vida.

La jueza de paz letrado de la Corte de Lima Sur, Yavari Villanueva Portella, detalló que existen otros tipos de sanciones penales para el delito de feminicidio siendo la mínima la de 20 años de prisión.