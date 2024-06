Nicolás contó a la campaña #PasaEnLaCalle que en el 2019 necesitaba la partida original de su matrimonio, celebrado el 2003 en la municipalidad de Breña, para matricular a su hijo en el colegio. Debido a ello, acudió a una sede del Reniec.

Grande fue su sorpresa cuando le notificaron que en los registros de la institución figuraba un matrimonio anterior: “Me indicaron que también aparecía como casado por la Municipalidad Provincial del Callao (MPC) en 1994, No sea, cuando yo tenía 19 años y estaba en la universidad. Quien me atendió me dijo que yo podía ser denunciado por bigamia. Por eso, me informaron que no podían imprimir la partida de mi matrimonio del 2003, porque estaba observada. Solo podían darme la de 1994 ″, relató a El Comercio.

Nicolás asegura que, cuando se casó el 2003, la municipalidad de Breña no le informó sobre algún matrimonio previo registrado en otro distrito.

Acta de matrimonio registrada en 1994 en la municipalidad del Callao. Nicolás niega haber participado de esta celebración.

El estupor de Nicolás aumentó cuando recibió el acta de su supuesto matrimonio de 1994. En ella, se consigna que se casó con Alina Odar de 18 años el 19 de agosto de 1994. El documento no cuenta con la huella digital de ambos. “ El acta indica una dirección distinta a la que tenía, porque yo siempre he vivido en el Rímac. Además, la firma no se parece a la mía, que estaba en la libreta electoral que tenía en esos años ”, asegura.

“Fui a la sede central del Reniec para reclamar, pero me dijeron que no tenían competencia y que la partida del 1994 era válida, no la de mi matrimonio del 2003. Fui a la Fiscalía del Callao para denunciar por suplantación y me respondieron que tampoco tenían competencia, porque el tiempo hizo que el caso caduque”, narró Nicolás.

Él señala que acudió a la MPC para solicitar el acta original del matrimonio registrado en 1994. Sin embargo, la entidad le respondió que no contaban con el documento, pues lo habían enviado al Archivo General de la Nación.

Nicolás revela que esta situación le ha traído diferentes problemas, porque no puede realizar trámites que requieran presentar su acta de matrimonio original ni inscribir una compra o propiedad familiar. “Esto me afecta bastante, porque para Reniec mi verdadero matrimonio no tiene validez . Ya son cinco años que no puedo comprar un departamento o un auto y colocarlos a mi nombre o de mi esposa. No puedo solicitar visa en una embajada, porque piden una copia original de matrimonio. Además, si yo fallezco, la pensión la puede reclamar la persona que también figura legalmente como mi esposa”, detalló.

Nicolás decidió presentar una denuncia ante el Poder Judicial el 2019 contra Alina Odar por suplantación de identidad y la MPC por haber participado en el hecho de suplantación. El caso, que lleva más de cinco años sin tener resultados, se encuentra actualmente en la Corte de Justicia de Lima.

“La denunciada nunca ha presentado pruebas ante el juicio. Pude conocer que viajó a Estados Unidos en 1994. Yo soy sansei [nikkei de Tercera generación]. Mi identidad pude haber sido suplantada con la intención de que una persona con un vínculo legal conmigo pueda tramitar una visa de trabajo y llegar a Japón”, menciona Nicolás.

Nicolás solicita que la Reniec valide su partida de matrimonio del 2003, la única que él reconoce como verdadera.

Su hermana atraviesa el mismo suplicio

Por si fuera poco, Nicolás descubrió que su hermana Flor también registra un acta de matrimonio en la MPC del 19 de agosto de 1994, es decir, el mismo día de su presunto casamiento que el Reniec considera como válido .

Acta de matrimonio de Flor de 1994, que denuncia como falsa.

“En 1994, mi hermana tenía 17 años. Es imposible que haya tenido un matrimonio. Cuando ella se casó el 2005, tampoco le advirtieron que en registros públicos había un matrimonio previo registrado. Por eso, hace unos años intentó comprar una casa con su esposo y no pudo, porque le decían que estaba casada con otra persona”, detalla.

Exabogada de la acusada responde

El Comercio conversó con Yeni Atiquipa, quien fue abogada de Alina Odar hasta hace dos meses, según declaró. La jurista indicó que la mujer se enteró del caso en noviembre del año pasado y negó haber suplantado la identidad de Nicolás. Asimismo, ella rechazó haber salido del país .

“La notificación de la denuncia llegó a la casa de una familia donde la señora trabajó hace muchos años como empleada del hogar. Por intermedio de esta familia yo conversé con ella y negó saber que tenía un matrimonio registrado en el Callao. Ella nunca ha salido del país y desea comunicarse con el señor Nicolás”, afirmó Atiquipa.

Municipalidad Provincial del Callao no cuenta con las actas de matrimonio

El Comercio solicitó información a la MPC sobre las actas de matrimonio de Nicolás y Flor Nakasone registradas en 1994. Al respecto, la municipalidad respondió que “el libro de actas de matrimonio correspondiente a los años 1984 y 1994 fue transferido a la Reniec en el año 2011″. Asimismo, los expedientes de este periodo fueron transferidos al AGN en 1995.

“Por lo expuesto, actualmente la Jefatura de Registro Civil de la Municipalidad Provincial del Callao no cuenta con las actas y expedientes de los años 1984 y 1994″, afirmaron. En consecuencia, Nicolás y Flor deberán acudir a la Reniec o al AGN para solicitar las actas originales de sus matrimonios registradas en 1994.