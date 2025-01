La semana pasada, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que se postergó el inicio de operaciones en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para el día 30 de marzo. Esta decisión se tomó en coordinación con Lima Airport Partners, con el fin de priorizar la seguridad y eficiencia operacional. En ese sentido, a través de un comunicado oficial, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso (Ositrán) informó que la edificación de las obras civiles y la instalación de los equipos del nuevo terminal aéreo cuentan con un avance del 99%.

Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez.

Entre las acciones pendientes para completar ese 1% restante se encuentran labores arquitectónicas y de seguridad, tales como la ejecución de reparaciones en los pisos y cielorrasos. Asimismo, hace falta la ejecución de trabajos de limpieza para asegurar la correcta presentación de las instalaciones.

Por otro lado, desde el sector operativo, se debe integrar el sistema de inspección de equipajes, la sincronización de relojes y otros sistemas para la precisión temporal de la infraestructura tecnológica, y la integración de la red LAN con la topología de anillo de fibra óptica.

Además, se deben realizar pruebas en las pasarelas de embarque, sistemas de inspección de equipaje, redes tecnológicas, planta de combustible, electricidad, aire acondicionado, agua y red contra incendios.

Lee también: Casi 80 invasores de la vía auxiliar de la Panamericana Sur ya recibieron su papeleta

En paralelo, LAP viene desarrollando el proyecto ORAT (Puesta en Operación del Nuevo Terminal y Transición de Operaciones), con el objetivo de asegurar un traslado exitoso de actividades desde el terminal antiguo al nuevo. Para ello, sigue los lineamientos establecidos por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). No obstante, aún quedan por realizar pruebas operativas, así como capacitaciones y familiarización del personal aeroportuario, entidades y aerolíneas, aspectos fundamentales para una apertura sin incidentes.

“Adicionalmente, el Ositrán se encuentra supervisando las actividades relacionadas con el proyecto ORAT (Puesta en Operación del Nuevo Terminal y la Transición de Operaciones) que es un conjunto de actividades que debe realizar LAP, a fin de garantizar el éxito del traslado de operaciones entre el terminal antiguo y el terminal nuevo desde el primer día”, indicó Ositrán.

La entidad alertó que está realizando un seguimiento a las gestiones que ejecuta LAP para la oportuna obtención de las licencias, aprobaciones y certificaciones necesarias para el funcionamiento. Estas son la aprobación del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), la actualización del Certificado de Aeródromo, la autorización de funcionamiento de la nueva planta de combustible y los permisos para el personal de seguridad y orientadores del aeropuerto.

Lee también: Casi 80 invasores de la vía auxiliar de la Panamericana Sur ya recibieron su papeleta

Asimismo, se está coordinando con las empresas de telecomunicaciones para garantizar una cobertura de señal móvil óptima dentro del terminal. Aunque LAP no es responsable directa del servicio, debe gestionar las condiciones necesarias para que los usuarios cuenten con una adecuada conectividad.

Ositrán indicó que más allá de sus competencias, hay factores externos que pueden afectar la experiencia de los pasajeros y usuarios del aeropuerto. La entidad resaltó que la falta de un sistema de transporte público eficiente y la mejoras de las vías de acceso, son unas de ellas.

“Debemos hacer notar que considerando el plazo contractualmente pactado para la construcción y puesta en operación del Nuevo Terminal del AIJC (30 de enero de 2025), aún no se ha cumplido, la concesionaria no se encuentra en un escenario de incumplimiento contractual que pueda dar lugar a la imposición de sanciones y/o penalidades. El Ositrán se encuentra a la espera de ser formalmente notificado por las partes de la prórroga del inicio de operaciones del Nuevo Terminal del AIJC ya anunciada el 15 de enero último por el MTC y la Concesionaria para el 30 de marzo de 2025″, informó la entidad destacando que a la fecha no es notificada formalmente de aplazamiento del nuevo aeropuerto Jorge Chávez.

Transporte y accesibilidad

Hace unos días, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), dio a conocer las cinco rutas de transporte público que prestarán los servicios denominados “AeroDirecto”, que trasladarán a los usuarios hacia el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

AeroDirecto, la línea de buses que conectará con el nuevo terminal del Aeropuerto Jorge Chávez. Foto: MTC

Estas líneas cuentan con un régimen excepcional autorizado por la ATU, por lo que podrán ingresar al terminal aéreo durante su trayecto. Así se garantizará que los pasajeros, que no cuenten con un vehículo privado o que no usen taxi, puedan llegar de manera fácil y segura al nuevo terminal aéreo. Asimismo, el servicio también será usado por los trabajadores del aeropuerto y las personas que necesiten ir a recibir a algún familiar o realizar un trámite.

“La flota de buses para estos servicios no puede exceder los 10 años de antigüedad, deben ser a GNV o eléctricos y tener una longitud superior a los 8 metros. Asimismo, tendrán cámaras internas, panel luminoso para el código de las rutas, anuncios en alta voz para las paradas y un sistema en tiempo real para el monitoreo de cada vehículo”, informó la ATU.

En tanto, LAP ha dispuesto dentro del nuevo terminal cuatro áreas para el desembarque de pasajeros en la vía de circulación interna y una zona de desembarque, así como 20 espacios de estacionamiento para los buses.

Lee también: Casi 80 invasores de la vía auxiliar de la Panamericana Sur ya recibieron su papeleta

“Durante el recorrido de las rutas de los servicios expresos, se implementarán 57 paraderos de pasajeros, que estarán identificados y señalizados con la información necesaria para los usuarios. Adicionalmente a ello, se contará con personal de campo de la ATU para orientar a las personas”, expresaron.

Los buses que entrarán hasta la zona de desembarque de pasajeros dentro del nuevo aeropuerto estarán debidamente identificados con los distintivos de los servicios de “AeroDirecto”. Las tarifas iniciales propuestas por los operadores van desde los S/ 1.2 hasta los S/ 5, según el tramo o recorrido.

Cabe resaltar que estos servicios se implementarán como una medida de corto a mediano plazo, ya que la interconexión con el aeropuerto con el sistema de transporte público será a través de la estación Quilca de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao, indicó la ATU.

Estos son los recorridos de los cinco servicios expresos al nuevo aeropuerto:

AeroDirecto Norte

Inicia en el cruce de las avenidas Izaguirre y Universitaria, continúa por Tomás Valle hasta Morales Duárez, para ingresar al nuevo aeropuerto.

AeroDirecto Sur

Inicia su recorrido en el cruce de las avenidas Cuba y Brasil, continúa por las avenidas La Paz y Venezuela para luego tomar Morales Duárez con dirección al aeropuerto.

Rutas de acceso nuevo aeropuerto.

AeroDirecto Centro

Parte de las avenidas Alfonso Ugarte con Nicolás de Piérola, sigue por la av. Óscar R. Benavides (Colonial), luego las avenidas Faucett y Morales Duárez hasta el nuevo terminal.

AeroDirecto Quilca (Callao)

Inicia su recorrido en la avenida Quilca, continúa por Faucett y Morales Duárez hasta el aeropuerto.

AeroDirecto Ventanilla

Recorre toda la av. Néstor Gambetta, toma la av. Faucett y continúa por la av. Morales Duárez hasta el nuevo terminal.

Para garantizar el tránsito vehicular fluido y seguro hacia el nuevo aeropuerto, y la zona de influencia, el MTC, a través de la ATU, firmó un convenio interinstitucional con la Policía Nacional del Perú (PNP) que permitirá la asignación de un servicio policial extraordinario durante las 24 horas.