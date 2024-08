Este lunes 19 de agosto, Pamela López, aún esposa del futbolista peruano Christian Cueva, sorprendió al público al presentar una denuncia formal contra el deportista en el programa América Hoy. Acompañada de su abogada Rosario Sasieta, López desveló detalles sobre una serie de agresiones físicas y psicológicas que ha sufrido a lo largo de su relación con el futbolista. Sobre este tema, surge la duda de si Cueva podría ser expulsado del club Cienciano debido a esta denuncia, y cómo casos mediáticos como este pueden influir en la decisión de las mujeres para tomar valor y exponer sus propios testimonios.

Pamela López explicó que su decisión de denunciar a Christian Cueva ha sido “difícil y dolorosa, pero necesaria”. La expareja del futbolista describió cómo ha sido víctima de agresiones continuas durante muchos años. “Para mí ha sido una decisión bastante complicada, muy difícil, me ha tomado muchos años efectuarla. Pero la he tomado por mí, por mis hijos y por todas las mujeres que sufren lo mismo que yo he sufrido por muchos años”, dijo López.

Pamela López reconoció que Christian Cueva es otra persona y tiene miedo de que pueda hacer algo en su contra (foto: GEC).

López relató dos incidentes recientes que marcaron su vida este año. El primero fue una violenta confrontación después de descubrir una infidelidad de Cueva, y el segundo ocurrió un día antes de su cumpleaños. La denuncia no solo abarca estos eventos recientes, sino que también pone en el centro de la discusión agresiones previas que, según López, ocurrieron en presencia de sus hijos.

El aspecto más impactante de la denuncia son los videos presentados por la abogada Rosario Sasieta. El clip muestra un episodio en el que Christian Cueva, aparentemente bajo el efecto del alcohol, agrede físicamente a Pamela López en un ascensor. Según Sasieta, este tipo de comportamiento ha sido recurrente y parte de un patrón más amplio de violencia familiar.

López explicó que el ataque en el ascensor se produjo tras confrontar a Cueva sobre su relación con la cantante de cumbia Pamela Franco. “Encontré cosas y ante mi reclamo, él ejerció violencia sobre mí. Lamentablemente, no es la primera vez que soy agredida”, señaló. En su intervención, Pamela describió cómo la violencia se ha convertido en una parte constante de su vida. Relató cómo, en diversas ocasiones, Cueva la ha agredido físicamente con cachetadas, jalones de pelo y empujones. Sin embargo, los episodios más graves incluyeron intentos de asfixia. “Me estaba asfixiando, me tapaba la boca y la nariz, me ahorcaba del cuello. Siempre hablaba improperios, insultos y luego venía arrepentido”, explicó.

Pamela López revela que a Christian Cueva le diagnosticaron problemas con el alcohol (foto: Captura de video / Facebook).

López también mencionó que muchas de las agresiones ocurrieron en un contexto de abuso de alcohol. “En la mayoría de las veces, sí [él estaba bajo los efectos del alcohol]”, precisó. Además, la expareja del futbolista reveló que los terapeutas que trataron a Cueva en el pasado le diagnosticaron problemas con el alcohol, lo que sugiere una conexión entre el abuso de sustancias y el comportamiento violento.

El anuncio de la denuncia llega en un momento en el que Christian Cueva ha sido presentado como el nuevo jugador del Club Cienciano. La visibilidad de su carrera deportiva contrasta con la grave situación personal que Pamela López ha expuesto. En la conferencia de prensa, López se mostró angustiada y preocupada por posibles represalias. “Temo por mi vida y la de mis hijos”, admitió. A pesar de sus preocupaciones, ha decidido seguir adelante con la denuncia, impulsada por la necesidad de protegerse a sí misma y a sus hijos. Agregó que Cueva conoce personas vinculadas a delitos, por lo cual, teme por su integridad.

La doctora Rosario Sasieta indicó que el abuso al que fue sometida López “no es ‘farandulero’, es un tema de política nacional”. La también excongresista precisó que los Gobiernos Regionales, Presidencia de la República (PCM) y entidades del Estado deben saber que el maltrato contra las mujeres es “una pandemia”. La magistrada resaltó que “no hay excusa” de la agresión de Cueva a López. “El alcohol no es un atenuante, es un agravante. Ni la conducta de la familia anterior es una excusa”, precisó.

Edy Cuellar, dirigente del Cienciano, se refirió al escándalo de agresión protagonizado por Christian Cueva. Cuellar destacó que el club desconoce los detalles del incidente y que las autoridades competentes deben investigar a fondo. “Nosotros condenamos cualquier tipo de violencia y esperamos que no sea un tema grave. Mientras duren las investigaciones, Christian Cueva debe cumplir con su contrato y seguir jugando”, afirmó. Además, subrayó el compromiso del club de colaborar en la medida de lo posible, enfatizando que la decisión final dependerá de los resultados de la investigación.

“Nosotros conversamos con todos los jugadores y tenemos un reglamento interno de trabajo y nosotros somos bien estrictos en eso. En el fútbol nacional nadie está exento, no hay ningún equipo que se haya librado de un escándalo de farándula. Tenemos nuestro reglamento y lo hemos aplicado, prueba de ello que muchas veces hemos rescindido contrato”, puntualizó.

Agresiones que sufrió Pamela López.

Defensa de los derechos de las mujeres

En una conversación con El Comercio, Shely Cabrera, responsable del área de Incidencia en Sexualidad y Autonomía Física de Manuela Ramos, compartió sus perspectivas sobre cómo casos mediáticos como el de Christian Cueva y Pamela López influyen en la valentía de las mujeres para denunciar abusos. Cabrera destacó el impacto significativo de la cobertura mediática y la importancia de ofrecer un apoyo adecuado a las víctimas.

Cabrera subrayó que “la sociedad se moldea por lo que vemos en los medios de comunicación”. En este sentido, casos como el de Cueva y López pueden jugar un papel crucial en el fortalecimiento de otras mujeres que enfrentan situaciones similares. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres pueden dudar en denunciar debido al miedo o a factores psicológicos. “Cuando una mujer decide denunciar, ya sea en el momento o después, debemos apoyarla y no cuestionarla”, afirmó.

Cabrera expresó su esperanza de que “la cobertura de estos casos sirva para empoderar a otras personas a hacer las denuncias correspondientes”. Indicó que, si una víctima observa una reacción negativa en su entorno frente a una denuncia, es menos probable que se sienta motivada a hablar. Destacó la necesidad de “valorar el apoyo a la víctima y crear espacios seguros para la denuncia”.

Cabrera también comentó que “la atención mediática adecuada es sumamente necesaria” para crear un ambiente más receptivo. Aseguró que todos los funcionarios deben recibir una formación adecuada y que los medios de comunicación deben manejar estas noticias con responsabilidad para apoyar a las víctimas de manera efectiva.

Pamela López denuncia a Christian Cueva por violencia física.

“Es esencial considerar el daño emocional sufrido por la víctima, independientemente de la presión pública”, dijo Cabrera. Enfatizó que “la culpa siempre recae en el agresor (…). Hay que fortalecer las políticas existentes y desarrollar nuevas estrategias”. Subrayó la importancia de contar con “personal capacitado que pueda brindar información clara”.

Impacto en clubes deportivos y proceso judicial

En una entrevista con El Comercio, el abogado Ronny Santillán, experto en derecho penal, ofreció su perspectiva sobre los delitos involucrados, el proceso de denuncia y las implicaciones legales para el deportista.

Explicó que, en el caso de Pamela López contra Christian Cueva, los delitos en cuestión se encuadran en el artículo 122-B del Código Penal. Este artículo aborda específicamente la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Santillán indicó que “la normativa establece sanciones para casos de violencia familiar, incluyendo tanto agresiones físicas como psicológicas”. Esta ley busca proteger a las víctimas de violencia doméstica y garantizar que reciban justicia a través de un proceso legal adecuado.

Santillán detalló las opciones disponibles para formalizar una denuncia. Las víctimas pueden dirigirse a la comisaría más cercana, presentar una denuncia ante la fiscalía, o utilizar la Línea 100 del Centro de Emergencia Mujer, que proporciona asistencia psicológica y orientación. Según Santillán, “es crucial que las víctimas busquen apoyo inmediato para asegurar que se tomen las acciones legales pertinentes”.

Video de agresión que sufrió Pamela López.

En cuanto a las penas establecidas por la ley, Santillán informó que las penas pueden llegar hasta los 3 años de prisión, además de posibles sanciones adicionales como la inhabilitación para ejercer ciertos derechos, la pérdida de la patria potestad sobre los hijos y la imposición de un impedimento de acercamiento a la víctima.

Explicó que la expulsión de un jugador de un club por una denuncia de violencia familiar dependerá de las políticas internas del club y del vínculo contractual con el jugador. “La denuncia por sí sola no siempre justifica una rescisión inmediata del contrato”, comentó. Sin embargo, si el club tiene una política de cero tolerancia hacia estos delitos, podría optar por tomar medidas preventivas como la suspensión temporal del jugador mientras se llevan a cabo las investigaciones.

Finalmente, abordó el impacto de la denuncia en la carrera profesional de Christian Cueva. Según el abogado, una acusación de violencia familiar puede tener consecuencias severas, incluyendo la pérdida de oportunidades profesionales y un daño significativo a la imagen pública del jugador. Santillán subrayó que “la denuncia puede afectar la reputación del jugador y su relación con clubes futuros”. Citando casos similares en otros países, como el de Andy Polo en Estados Unidos, donde el club tomó medidas inmediatas ante acusaciones de violencia, Santillán señaló que “la tolerancia hacia estos comportamientos es mínima en muchas partes del mundo”.

Destacó la importancia de abordar la violencia familiar con seriedad y responsabilidad, tanto a nivel legal como en el ámbito deportivo.