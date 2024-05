Distintos ciudadanos han denunciado estar cansados de vivir atormentados por recibir innumerables llamadas spam cada día, en las que no se escucha ninguna voz o les ofrecen una infinidad de servicios. Esto es más frecuente de lo que parece en el país, y no solo puede ser incómodo, sino que también puede traer graves consecuencias.

Perú es el segundo país más afectado por las llamadas no deseadas, según un informe de la empresa Truecaller Insights. Se estima que un peruano recibe un promedio de 18 llamadas spam al mes. De enero del 2020 a diciembre del 2023, Indecopi impuso 78 sanciones a 53 proveedores por realizar comunicaciones sin consentimiento, que ascienden a más de 5 millones 392 mil soles.

La aplicación "True Caller" es capaz de detectar todas las llamadas spam. (foto: MAG - Rommel Yupanqui).

Respecto al registro que permitía a los usuarios colocar su número para indicar que no los llamen, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) informó a El Comercio que este sistema se llamaba “Gracias, no insista” ; sin embargo, reveló que ya no se encuentra activo.

Una forma de evitar este tipo de llamadas spam es bloquear los números desde el mismo celular. Sin embargo, el usuario tendrá que esperar a que ese número lo llame para poder registrarlo y finalmente bloquearlo. Por otro lado, existen aplicaciones que pueden ayudar a detectar este tipo de números, tales como “True Caller” o “Bloqueador de Llamadas y SMS”. Estas aplicaciones permiten bloquear números aparentemente sospechosos o que aparecen como privados.

Los consumidores pueden presentar sus quejas y recibir asesoramiento sobre cómo enfrentar el spam telefónico (foto: Pexels / Mag).

¿Cómo denunciar las llamadas spam?

El Indecopi ofrece distintas opciones para bloquear o silenciar estas molestas interrupciones. Además, la entidad supervisora se encuentra dispuesta a recibir denuncias y reclamos de los consumidores afectados. Dicha entidad ha implementado los siguientes canales de comunicación.

Subdirección de Atención al Ciudadano: Indecopi ha habilitado el número 224 7777 para los residentes en Lima y el 0 800 4 4040 para las regiones. A través de estos números de contacto, los consumidores pueden presentar sus quejas y recibir asesoramiento sobre cómo enfrentar el spam telefónico.

Correo electrónico: Para consultas y reclamos, los consumidores pueden comunicarse con Indecopi a través del correo electrónico sacreclamo@indecopi.gob.pe. Esta opción es especialmente útil para aquellos que prefieren comunicarse por escrito.

El Indecopi informó que viene fiscalizando las llamadas sin consentimiento (foto: Indecopi).

Llamadas spam: modalidades de estafa

Si tu celular ha sonado en diferentes momentos del día y no reconoces el número, no deberías devolver la llamada, ya que podrías ser víctima de la modalidad de estafa conocida como “Wangiri”.

Cuantos más minutos permanezca usted en línea, aunque no le contesten o intente descifrar lo que le dicen, más ganan estos individuos. Los ciudadanos se dan cuenta de que han sido estafados cuando reciben su factura de celular y notan un monto superior al que pagan mensualmente. Esto se debe a que una parte de ese dinero ha ido a parar a los bolsillos de estos ciberdelincuentes.

Por otro lado, el abogado experto en derecho digital y nuevas tecnologías Erick Iriarte declaró a El Comercio que uno de los riesgos de este tipo de llamadas es contestar y decir “aló” varias veces, ya que de esa manera capturan la voz para imitarla mediante inteligencia artificial. “Hay un doble peligro, debemos tener cuidado”, advirtió.

El experto precisó que se trata de la técnica del “deepfake”. Estos son programas que permiten escribir un texto para que sea convertido de forma casi inmediata en la misma voz de los audios que se obtuvieron previamente en las redes sociales de la víctima.

Otra modalidad es el Vishing, en la cual los estafadores se hacen pasar por diversas entidades y envían mensajes alarmantes, como, por ejemplo, que a las víctimas les han robado dinero de su cuenta bancaria. De esa manera, se aprovechan para solicitar información confidencial.