¡No caigas más en estafas! Encuentra el botón secreto que te proporciona WhatsApp para protegerte de fraude telefónico

Mundialmente, la comunicación entre miles de millones de personas hoy se fortalece y traspasa fronteras gracias a WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea operativo desde hace más de 10 años, y que de manera periódica sorprende a sus usuarios mediante el lanzamiento de nuevas funcionalidades. En esta oportunidad, y en medio de la irrupción de la ciberdelincuencia buscando acceder a tu información, vamos a referirnos a una de las herramientas que habilita Meta para la protección de datos personales, por ejemplo, y a través de la cual activando botón secreto puedes terminar protegiéndote de las temidas estafas telefónicas.

LA HERRAMIENTA DE WHATSAPP QUE TE PERMITE ESTAR PROTEGIDO ANTE POSIBLES ESTAFAS TELEFÓNICAS

Conforme pasa el tiempo, WhatsApp se vuelve más imprescindible para los seres humanos, y esto gracias a una comunicación que si bien traspasa fronteras, también puede convertirse en un calvario si terminas recibiendo llamadas de números desconocidos, por ejemplo.

Al respecto, te contamos que el aplicativo desarrollado por Meta, te brinda la chance de activar protección avanzada, y ligada a tu dirección IP, y asimismo la posibilidad de silenciar cualquier tipo de contacto realizado vía telefónica.

Te compartimos a continuación los pasos que debes seguir para evitar caer en manos de la ciberdelincuencia, y terminar siendo estafado como usuario de WhatsApp:

Abre WhatsApp y accede a tu menú de Ajustes .

. Seguidamente selecciona la opción “Privacidad” .

. Busca el apartado de “Llamadas”, y activa tanto la protección de dirección IP como el silencio de las comunicaciones telefónicas provenientes de números desconocidos.

“Si silencias las llamadas de números desconocidos, podrás centrarte en las conversaciones que te interesan y, a su vez, proteger tu privacidad y evitar contactos no deseados”, refiere WhatsApp de manera oficial, y en la búsqueda de brindarle a sus miles de millones de usuarios una autonomía capaz de permitirles administrar varias funciones para el cuidado de información personal.

META LANZA ALERTAS PARA EVITAR QUE SEAS ESTAFADO POR UTILIZAR WHATSAPP

A nivel global, las personas se comunican mayormente mediante WhatsApp, el aplicativo de mensajería instantánea que siendo desarrollada por Meta ahora busca contrarrestar la ciberdelincuencia mediante el lanzamiento de alertas.

De acuerdo a la información compartida oficialmente, hoy los usuarios de dicha plataforma vienen recibiendo alertas luego de que intentan compartir su pantalla con un contacto desconocido durante videollamada solicitada.

“Sabemos que los estafadores pueden presionar a sus víctimas para compartir la pantalla y así engañarlas para que revelen información sensible como datos bancarios o códigos de verificación”, remarca Meta entorno a la protección de datos de las personas que hacen uso de WhatsApp, y deben estar vigilantes ante también cualquier tipo de mensaje dudoso recibido.

LOS CONSEJOS QUE TE BRINDA META PARA PROTEGERTE DE ESTAFAS COMUNES VÍA WHATSAPP

Desconfía de mensajes o llamadas no solicitadas

- “Nunca compartas información personal o financiera en respuesta a llamados, correos o mensajes inesperados. Las empresas y agencias gubernamentales legítimas no te van a pedir esta información sin previo aviso”.

Tómate un momento y consulta con alguien de confianza

- “Los estafadores suelen crear una sensación de urgencia o pánico. Si alguien te presiona para actuar rápido o guardar secreto, es una señal de alerta. Tómate un tiempo para hablar con alguien de confianza antes de responder”.

Usa canales oficiales de atención al cliente

- “Si necesitas ayuda, llama siempre al número oficial de la empresa o busca su sitio web para obtener los datos de contacto. No hagas clic en enlaces de correos o mensajes de texto, y evita publicar quejas en foros públicos (los estafadores buscan estas oportunidades)”.