WUF: El peligro de las ‘falsas adopciones’ y mafias de venta de animales en internet

El modus operandi: ¿Cómo funcionan las falsas adopciones?

Internet y las redes sociales se han convertido en la ventana principal para promover la adopción de mascotas. Sin embargo, también han abierto la puerta a estafadores que se aprovechan de la empatía de las personas.

El engaño suele comenzar con publicaciones de cachorros de “raza” o perritos muy tiernos supuestamente en adopción urgente. Los estafadores alegan que el animal está en otra provincia o que necesita ser entregado rápido, pero condicionan la entrega a un pago previo.

Del engaño digital al tráfico de vidas

Detrás de las pantallas no solo hay estafas económicas simples; también operan mafias de venta ilegal. Se han reportado casos de mafias que captan personas interesadas en adoptar y terminan vendiéndoles animales enfermos, criados de forma masiva y cruel en criaderos clandestinos.

Muchos de estos cachorros son separados de sus madres antes de tiempo, lo que debilita su sistema inmunológico. Las víctimas reciben un animal en pésimo estado de salud y, al intentar contactar al vendedor o “rescatista” para reclamar, descubren que las cuentas de redes sociales han sido eliminadas, dejándolos con deudas veterinarias altísimas y, en el peor de los casos, con la pérdida de la mascota a los pocos días de su llegada.

¿Cómo identificar una estafa o falsa adopción?

Para evitar caer en estas redes, es fundamental mantener la alerta y reconocer las señales de sospecha:

Piden dinero por adelantado: Ningún albergue o rescatista serio te exigirá transferencias de dinero antes de que conozcas físicamente al animal o pases por un filtro de adopción formal.

Ningún albergue o rescatista serio te exigirá transferencias de dinero antes de que conozcas físicamente al animal o pases por un filtro de adopción formal. Historias de extrema urgencia o presión: Presionan para que tomes la decisión rápido o “el perrito será sacrificado/abandonado hoy mismo”.

Presionan para que tomes la decisión rápido o “el perrito será sacrificado/abandonado hoy mismo”. Imágenes dudosas: Las fotos de los animales suelen ser sacadas de internet, de bancos de imágenes o de cuentas de otros países. Puedes usar el buscador de imágenes de Google para verificar el origen de la foto.

Las fotos de los animales suelen ser sacadas de internet, de bancos de imágenes o de cuentas de otros países. Puedes usar el buscador de imágenes de Google para verificar el origen de la foto. Rechazan el encuentro presencial: Si se niegan a que vayas a conocer al perro al albergue o a un lugar público seguro, o evitan darte una dirección física, desconfía de inmediato.

¿Cómo denunciar estos casos?

Si eres víctima de una estafa o detectas un perfil sospechoso de venta ilegal o falsas adopciones, es fundamental actuar para evitar que más personas y animales salgan afectados:

Denuncia en la plataforma digital: Reporta la cuenta o publicación en la red social donde la encontraste (Facebook, Instagram, TikTok) como “fraude” o “estafa”. Denuncia policial: Las estafas electrónicas son delitos informáticos. Puedes realizar tu denuncia en la comisaría más cercana o ante la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT) de la Policía Nacional del Perú (PNP). Casos de maltrato o venta ilegal: Si logras identificar un criadero clandestino o venta de animales en la vía pública, puedes denunciarlo ante la municipalidad del distrito correspondiente o a través de la PNP bajo el amparo de la Ley de Protección y Bienestar Animal (Ley Nº 30407).

Únicos canales oficiales de WUF

En WUF, la transparencia es el pilar más importante. Para garantizar que tu ayuda llegue de forma segura a los perros que realmente lo necesitan y evitar que caigas en fraudes, te recordamos que nuestros únicos medios oficiales de contacto, donación y apadrinamiento son: