Dos personas fueron asesinadas en un descampado de la Asociación Ángeles del Cielo, en el distrito de Ancón. La Policía Nacional no descarta que se trate de un presunto ajuste de cuentas.

De acuerdo con América Noticias, los vecinos contaron que tres personas, dos hombres y una mujer, llegaron al lugar a bordo de una minivan y tras ellos estaban dos sujetos encapuchados que iban en una motocicleta. No escucharon disparos.

“Yo vi pasar atrás de ellos a las dos personas encapuchadas y me asusté y fui a mi casa. [¿escuchó disparos?] No. Luego me informaron que hubo muertos y vi que eran dos de los que estaban en la minivan”, dijo una vecina.

Información preliminar de la PNP señala que las víctimas fueron citadas en la zona, luego los asesinos los hicieron bajar del vehículo, de placa BHQ-257, con engaños para luego dispararles. La mujer y el copiloto corrieron en diferentes direcciones, pero fueron alcanzados por las balas. Fueron diez disparos, refirió el matinal.

En tanto, el dueño de la minivan identificado como Jorge Antonio Cochachín Sánchez logró escapar y se escondió en una vivienda. Sin embargo, los propietarios de un inmueble lo confundieron con un ladrón y junto a otros vecinos lo golpearon y desnudaron. Él fue trasladado a la comisaría de Ancón y posteriormente a un hospital local.

Las declaraciones de Cochachín Sánchez serán importante para la indagación porque se podrá conocer qué ocurrió y quiénes son los autores del doble crimen. Las investigaciones están a cargo de la Depincri de Ventanilla.

Vale precisar que la fiscal encargada del levantamiento de los cadáveres indicó que no se encontró los DNIs de las víctimas por lo que hasta el momento se desconoce sus identidades. Ambos fallecidos presentaban tatuajes en sus piernas.

Asesinan a balazos a dos personas en presunto ajuste de cuentas en Ancón. (Video: América Noticias)