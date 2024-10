El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, planteará que el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los conductores de motocicletas sea colocado en los cascos para identificar a los ocupantes, como medida para luchar contra la inseguridad ciudadana que ya se aplica en los distritos de Puente Piedra, Independencia y San Martín de Porres.

“Es decisión de cada alcalde; cada distrito es distrito. Estamos evaluando otra ordenanza nosotros, que es poner una identificación en el casco con el DNI de quien maneja. Son varias alternativas. Respeto mucho la decisión de cada alcalde, me llevo muy bien con todos”, dijo en conferencia de prensa.

Agregó que “si no hay equipamiento ni motos para la Policía, por las puertas es. Antes de diciembre, estamos dando 1,600 motos más a la PNP, pero lo que me piden son cámaras. Para Lima necesitan 100,000 cámaras. Si el Ejecutivo quisiera, habría cámaras, pero no hay voluntad. Esto lleva varios años”, señaló.

En tanto, la Asociación Automotriz del Perú criticó que se prohíba la circulación de motos lineales. Resaltan que las propuestas pueden ser inconstitucionales y que estas no tendrán un impacto en la criminalidad.

RLA pidió no politizar las exigencias de la población en la lucha contra la inseguridad en las calles. Agregó que “no hay acción” por parte de la presidenta Dina Boluarte para combatir la delincuencia.

El nivel de delincuencia en Lima viene en aumento. Foto: GEC / RENZO SALAZAR

Paro de transportistas

Frente a la convocatoria de un nuevo paro de transportistas para este miércoles 23 de octubre, el alcalde López Aliaga pidió que se respete “la demanda original”.