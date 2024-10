El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, se pronunció sobre la exposición de datos de 82 mil vecinos del distrito. Según indicó, lo que se filtró es información general que se puede obtener a través del internet.

“ No hay información sensible de ningún vecino miraflorino que se haya expuesto. Es información general que se puede obtener googleando y hay que ser muy específicos en el tema. La vulneración que se hace es una industria de los sistemas en todo el país, Miraflores no es ajeno a ello”, señaló el burgomaestre en diálogo con Canal N durante la instalación de un puente y un corredor turístico que conectará con Barranco.

“La información sensible de cuentas bancarias, datos específicamente personales no han sido expuestas. Hubo una denuncia de una señora que puso ‘me están extorsionando’, les puedo asegurar que no ha sido por fuente de la municipalidad. Hemos constatado nosotros en las comisarías que no hay una sola denuncia pertinente”, agregó.

Por otro lado, mencionó que la comuna está trabajando para mejorar la seguridad de sus sistemas y ha presentado una denuncia penal contra los responsables.

“ Nosotros hemos hecho la denuncia penal ante la División de Alta Tecnología de la Policía Nacional, así como también del Ministerio Público. Hay que pedirles celeridad a las autoridades […] para hacer las investigaciones y poder llegar a los delincuentes cibernéticos que están tratando de obtener información sensible, que gracias a los sistemas de protección que tiene la municipalidad no se han entregado”, finalizó.