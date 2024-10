Por Paul Neira, CEO de The Learning Factor y founder de Espacio Público

Más allá de un dispositivo

La virtualidad es una palabra que la hemos transformado y la hemos acuñado al sistema educativo. Desde mi punto de vista, le hacemos un flaco favor al sistema. La virtualidad está atada a lo que nos pasó en la pandemia, pero eso no es educación a distancia, eso no es educación digital. Eso no es la interacción entre la pedagogía y el uso de tecnología educativa.

Hemos simplificado el proceso, hemos dicho que la tecnología educativa es un dispositivo, y esto no es así. Estamos bajándole la capacidad pedagógica de cientos de décadas, de miles de años de experiencia, de cómo aprendemos como seres humanos. El COVID-19 y la experiencia que vivimos durante la pandemia no son el mejor referente.

No debemos cerrar los ojos en esta lógica de prohibir. Porque cuando tú prohíbes, primero dices que eso está mal; y segundo, no resuelves el problema. No enfrentas con una propuesta orgánica, progresiva e investigativa de cómo resuelvo este problema.

Ahora tenemos una tecnología que hace que ese proceso sea más rápido, que nos permite romper distancias pero en forma. Sin embargo, en el fondo sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, si prohibimos o mitigamos la posibilidad de experimentar, vamos a perder mucho como sistema educativo.