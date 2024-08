Por Luis Quispe Candia, presidente de la OMG Luz Ámbar

Una asociación público-privada

Estamos llegando a una etapa de esta crisis de transporte de 30 años, donde el desborde es el taxi colectivo. En 1997, la Municipalidad de Lima, mediante la Ordenanza 104, comete un craso error permitiendo que se preste el servicio de transporte urbano con buses propios o alquilados. Si no ponían que se permitían buses alquilados, no habríamos llegado a la situación que afrontamos hoy en el transporte. Empezaron a aparecer empresas afiliadoras que alquilan las rutas.





En el 2010 se inaugura el Metropolitano con nueve corredores segregados. En la época de Susana Villarán, en lugar de convocarse a licitación el segundo corredor segregado de buses de alta capacidad (COSAC II), se desestiman los ocho corredores que faltaban y se implementan los corredores complementarios como el corredor azul. Estos no tenían vehículos propios, no tenían conductores capacitados, no había recaudo electrónico, no había patio de maniobras.





El Estado tiene que intervenir mediante una asociación pública-privada, no comprándole buses al Metropolitano que no están dentro del sistema integrado. Tiene que comprar 10.000 buses para el sistema integrado mediante una asociación pública-privada y luego licitar la operación.





Comprando 10.000 buses, los 4.000 restantes podrían ser cubiertos por las empresas tradicionales. No encuentro otro camino.