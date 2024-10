A solo un día de llevarse a cabo el paro nacional de transportistas, Carlos Brusso, vocero de Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), dijo que más de 7 mil empresas de transporte de pasajeros y 160 mil empresas de carga y mercancía se han comprometido a no acatar esta medida.

En diálogo con Canal N, resaltó que estos gremios sostienen que el Perú no puede detenerse y que es importante mantener la operatividad en las redes viales para el bienestar de la ciudadanía.

Mayor seguridad durante el paro

En ese sentido, los transportistas formales manifestaron sentirse preocupados sobre la seguridad durante este paro, ya que en otras oportunidades se han reportado incidentes donde se han visto agredidos tantos su flotas de vehículos, así como choferes y cobradores.

Ellos exigen al Gobierno garantice la protección necesaria para que puedan operar sin ser víctimas de la violencia. Además, que se tomen medidas drásticas contra la delincuencia y la extorsión, e incluso han pedido la intervención de las Fuerzas Armadas para apoyar a la PNP en zonas, como la Panamericana Norte, donde la violencia es incidente.

Reunión con Mininter

Ayer, lunes 21 de octubre, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se reunió con los representantes de los gremios de transportistas que cuentan con presencia a nivel nacional, quienes le brindaron su respaldo para continuar con el diálogo.

El titular del Mininter precisó que continúan con estas mesas de trabajo con los sectores formales. “Mi compromiso es brindar las garantías a todos los peruanos que decidan salir a trabajar con normalidad”, señaló que ministro.

“Quiero ser claro en decir que no vamos a permitir que haya más extremos, no podemos ir a la violencia, ya estamos teniendo acciones y diálogo, mi gremio que tiene coordinación con todas las regiones no acatará el paro del 23 de octubre porque esto es un paro político”, señaló el presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal, Marco Antonio Aguirre Valencia.

La mesa de trabajo contó con la participación del Gremio de Transportadores y Logística (GTL); la Unión de Gremios de Transporte Multimodal (UGTRANM); la Federación Nacional de Mototaxi del Perú (FENAMOP); Asociación de Transportistas de Carga Especiales del Perú (ATCEP), la Asociación de Empresas de Taxis Aeroportuarios y Taxistas Independientes del Callao (ADETATIC) y el Sindicato Único de Transportistas de Taxi Cusco (SUTRATAC).

También estuvieron presentes en la reunión el jefe de la Dirnic, Gral. Carlos Céspedes; el jefe de la Dirincri, Gral. Marco Conde; el jefe de la Región Policial Lima, Gral. Enrique Felipe Monrroy; el director de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, Gral. Iván Lizzett y el director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, Gral. Javier Vela.