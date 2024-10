El periodista José Miguel Hidalgo, de Cuarto Poder, fue amenazado de muerte a través de un video que recibió en su celular. En el clip, una mujer con el rostro cubierto y armada le advirtió que él y su equipo “se estaban metiendo con su gente”, en referencia al reportaje que preparaban.

La amenaza ocurrió poco antes de la emisión de un informe que revelaba posibles irregularidades en las contrataciones del gobierno regional del Callao. Según Hidalgo, había recibido intentos de comunicación previos desde el mismo número de teléfono.

“Diez minutos antes de que empiece el programa, empezaron a llegar llamadas y videollamadas. No contesté, pero luego escribieron mi nombre y dijeron ‘haga caso’. Sin que respondiera, me enviaron un video donde una mujer con el rostro cubierto, armada, decía que si no se borraba el reportaje, tomaría acciones contra mí y mi familia”, explicó el periodista en diálogo con Canal N.

Según información de América Noticias, Hidalgo solo habría compartido su número con el jefe de imagen del gobierno regional para obtener respuestas sobre las acusaciones del informe. Después de la emisión, presentó una denuncia formal ante la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

#EnVivo



José Miguel Hidalgo, periodista de #CuartoPoder, denuncia amenazas de muerte tras reportaje sobre GORE Callao: Diez minutos antes de que empiece el programa comenzamos a recibir llamadas, después videollamadas. No contesto, luego escribe mi nombre y dice “haga caso”… pic.twitter.com/ny0rXhcagx — Canal N (@canalN_) October 21, 2024

Sobre el reportaje

El reportaje investiga presuntas contrataciones irregulares en el gobierno regional del Callao, involucrando a Antonio Castillo Rojo, hijo del gobernador de la región. Se sugiere que Castillo Rojo desempeñaría un papel importante tanto dentro como fuera del gobierno regional.