– Las denuncias en Surco aumentaron en 78% entre el primer trimestre del 2023 y el mismo periodo del 2024. De las 2.175 presentadas de enero a marzo de este año, el 84.8% fueron por delitos contra el patrimonio. ¿Qué acciones se están tomando su gestión para reducir estos índices?

La inseguridad ciudadana sigue siendo el principal problema, no solo por cantidad de delitos sino por su ferocidad. Esto pasa no solo en Surco sino en todas las ciudades del Perú y no vemos que esté retrocediendo. Lamentablemente, los alcaldes no tenemos la atribución total porque la policía depende del gobierno central. Nosotros hemos hecho lo nuestro, hemos subido el gasto en seguridad ciudadana del 12% a más del 24%. Hemos pasado de 800 a 1.600 serenos. Tenemos 100 patrulleros en renting, mientras que la policía tiene 25, tenemos 112 motos, estamos construyendo en la Av. Tomás Marsano el centro de videovigilancia más moderno del país, que estará terminada en marzo, estamos comprando 850 cámaras para 1.500 cámaras con inteligencia artificial. Pero estamos llegando al límite, ¿qué más puedo hacer? Ante la ferocidad de la delincuencia o tenemos más policías en las calles o les damos capacidad de fuego a serenazgo.

Serenos de Surco son capacitados en el uso de pistolas eléctricas no letales para enfrentar la delincuencia. (Foto: Municipalidad de Surco)

– ¿Se refiere al proyecto para armar a los serenos?

Hemos presentado un proyecto de ley para autorizar el uso de pistola eléctrica o electrochoque para el serenazgo. Es una forma muy rápida de darle mayor capacidad de intervención al sereno con el mínimo riesgo posible porque nadie muere con el uso de estas pistolas paralizadoras, no da descargas eléctricas fuertes sino lo suficiente para paralizarlos, enmarrocarlos y llamar a la policía. Tiene 14 metros de efectividad, si nuestro sereno Luis Manrique – asesinado en abril de 2023 por un serenos– tenía una de estas no hubiera muerto. No es lo ideal, por su puesto, lo ideal es que haya más policías en las calles, pero puede ser una medida ante las circunstancias actuales.

– No es la primera vez que se propone algo similar y no ha prosperado ¿Por qué cree que aún no se aprueba?

Hay un celo de la policía y del gobierno central de que ellos son los únicos que deben tener la capacidad de poner orden. Estoy totalmente de acuerdo con eso, es más, yo quisiera no tener la responsabilidad de seguridad ciudadana y ahorrarme el 24% del presupuesto. Ante la situación que está desbordándose, la respuesta del gobierno central es un reglamento donde te dice dónde no puedes golpear al delincuente. También dicen que los serenos no pueden ponerle grilletes de metal solo las cintilas plásticas. ¿Por qué? El año pasado compramos grilletes de metal, ¿quieren que los bote? Yo no voy a obedecer, que me metan preso. Son normas que no tienen sentido.

– Menciona el celo del gobierno, pero ¿no cree que también hay celo por parte de la población sobre quiénes son los serenos? ¿Por qué filtros pasan?

Hay que aclarar algo, esta pistola no se va a repartir a todos los serenos por igual. Solo algunos que pasen por una capacitación tendrán el uso de las pistolas y será un cuerpo de élite. Yo creo que es más un celo del gobierno, pero si dicen que no hay necesidad porque van a poner 10 mil de policías en las calles, ahí seré el primero en decir está bien. Si fuera la presidenta destinaría mucho más recursos para sacar policías en las calles porque no veo que el tema de seguridad mejore.

– ¿Cuántos policías tiene Surco?

Ahora hay 240 y por APEC nos darán 50 y nos han prometido que se quedarán. Nosotros tenemos un convenio con Ministerio de Interior para que nos asignen policías a los que nosotros pagamos para que puedan patrullar, pero ese convenio se cumple en un 30%. Necesitamos 100 policías diarios, pero vienen 30, 40 o 50.

– La seguridad también tiene que ver con iluminación y espacios públicos ¿qué proyectos tiene ahí?

Tenemos un plan para renovar los 375 parques del distrito y este año debemos llegar a la mitad, más o menos 180 parques. Parte de la renovación es cambiar todas las luminarias por unas mucho más potentes. También tenemos un programa que se llama Surco Barrio que incluye renovar pistas, poner áreas verdes, juegos infantiles, pintados de fachadas, mejor iluminación. Hemos terminado ya cuatro de estas intervenciones, la última fue la Parque Alto y efectivamente mejora muchísimo la seguridad ciudadana.

– En agosto pasado, durante la Audiencia Vecinal de El Comercio anunció la implementación de un plan de 77.5km de ciclovías que iniciaría ese noviembre y duraría 90 días ¿Cuál es el avance?

Hemos terminado la ciclovía de la avenida Olguín y el Derby. Ahora está en construcción la ciclovía en la auxiliar de la avenida Primavera, pero quiero aclarar que son ciclovías segregadas, nosotros no queremos ni vamos a hacer ciclovías pintadas en las pistas. Ya tenemos elaborado el expediente técnico para las avenidas Precursores y Nazarenas. El plan de los 77,5km de ciclovías ya fue aprobado por el municipio metropolitano, la mitad la hará ellos y la otra mitad, nosotros.

La semaforización en el óvalo Higuerta planteó beneficiar a cerca de 6 mil peatones que transitan por la zona en hora punta. (Fotos: Municipalidad de Surco)

– Hace dos meses semaforizó el óvalo Higuereta ¿Cree que mejoró el tránsito?

Los óvalos son eficientes cuando significa el cruce de pocas intersecciones, no más de cuatro. En el óvalo Higuera confluyen 8 intersecciones con dos desniveles. Ante un óvalo mal diseñado hemos tenido que ir por el mal menor, es decir, semaforizarlo. Hoy está más ordenado, que te demoras un poco más en pasar, probablemente, pero es unos minutos y no horas como antes. Esa fue la mejor solución a corto plazo. Pronto vamos a construir ahí un helipuerto para casos de emergencia.

– ¿En qué quedó el proyecto de supermanzana en Surco?

Ya estamos terminando el expediente técnico. El Ministerio de Cultura está por dar la autorización porque es una zona monumental. Nuestro cronograma es licitar el proyecto antes de fin de año y empezar la obra física en los primeros meses del próximo año. Va a ser la primera supermanzana que se haga en el Perú.

– Durante campaña tuvo dos anuncios centrales: no permitir más conciertos y no permitir proyectos inmobiliarios que que excedían los pisos permitidos ¿Qué pasó con ambas promesas?

Hemos cumplido con nuestra palabra y no se ha hecho uno solo concierto más en Surco de las características de antes, con 5.000 o 10.000 personas y parlantes de 20 metros de altura. Es más, nadie puede hacer fiestas al aire libre tampoco. Con respecto a las alturas, nosotros hemos derogado dos ordenanzas que permitían mayores alturas de lo permitido, pero si un inversionista quiere construir la altura que el municipio provincial ha aprobado es bien difícil decirle que no, lo que sí hacemos es que ya no permitimos vivienda social en zonas donde obviamente no era vivienda social. Nadie puede creer que estás haciendo un edificio Mi Vivienda en medio de Chacarilla del Estanque.

La Municipalidad de Surco plantea remodelar los 375 distritos que tiene el distrito. / Municipalidad de Surco

– ¿A qué atribuye su alta aprobación como alcalde?

Creo que el vecino ha visto que hemos convertido los recursos del municipio en obras que la gente aprecia. Esto tiene un círculo virtuoso porque a medida que entregamos estas obras, la recaudación ha ido incrementándose. Surco es el distrito de la ciudad de Lima que más recauda después del municipio provincial y estamos recaudando casi un 20% más al inicio de mi gestión. Hemos hecho un gran avance en la repavimentación de pistas y en la remodelación de parques. Uno de los proyectos de los cuales me siento más ilusionado por ejemplo el Teatro Municipal, que debe estar listo hacia fines de octubre y principios de noviembre.

– Si fuera alcalde metropolitano, ¿qué intervenciones de Surco aplicaría para toda la ciudad?

Lima es un reto bien difícil porque se ha complicado mucho. Uno de los principales problemas es la transitabilidad. Hay obras bien concebidas que son un desastre por una mala administración de concesionario. Por ejemplo, tienes un túnel debajo del río Rímac y luego dos kilómetro de colas para pagar el peaje, lo mismo en la Panamericana Sur. Es un tema de gestión y diálogo con los concesionarios, pero también el problema es que se hicieron muy malos contratos y la capacidad coercitiva del Municipio de Lima como administrador es muy relativa.

– En el 2014 fue el primer congresista abiertamente gay y en el 2024 se casó ¿cree que en esos 10 años cambió el panorama para la población LGBTI en el país?

Cuando públicamente dije que era gay eso fue titular en El Comercio un domingo, si hoy sale otro alcalde y dice que es gay, de repente no lo ponen ni siquiera en las páginas anteriores. Eso es un gran logro porque significa que ya no es noticia. Se trata de que se nos juzgue por las obras que hacemos y no por nuestra orientación sexual. Ahí creo que la sociedad ha avanzado bastante, pero en materia de derechos no ha mejorado. Los que queremos casarnos tenemos que hacerlo fuera del país lo cual es un absurdo. El matrimonio entre dos personas es un tema que solo afecta a esas dos personas y a nadie más. Si son dos personas adultas no existen ninguna razón por la cual otros digan que no pueden casarse. Falta mucho. Hemos mejorado, pero en materia de derechos no.

El día de ayer, Alejandro y yo nos unimos en matrimonio. Fue en la ciudad de Madrid en una sencilla reunión rodeados de nuestros familiares y amigos más cercanos.

Me siento muy contento de que Ale sea mi esposo y de iniciar esta aventura con alguien a quien quiero tanto.

El amor… pic.twitter.com/sfGxO3bXGb — Carlos Bruce - Techito (@TechitoBruce) August 27, 2024

– ¿Si usted fuera autoridad en el Ejecutivo o el Congreso tendría alguna agenda específica de proyectos de ley?

Cuando he sido congresista presenté un proyecto de ley de matrimonio homsosexual. En ese sentido no tenga ninguna duda.

– ¿Va a postular a la alcaldía de Lima u otro cargo de elección popular?

Encuentro que el ámbito municipal es apasionante, es algo en lo que no te aburres. Todos los días hay temas nuevos y es multisectorial porque ves salud, educación seguridad, tránsito, ornato. Si aprueban la reelección, una opción es postular nuevamente a Surco y la otra la alcaldía de Lima. Es un gran reto, sería el mayor reto de mi vida.