Raúl Pérez Reyes, ministro de Transportes y Comunicaciones, informó que se han traído a Lima luces de emergencia portátiles de los aeropuertos de Talara y Arequipa para atender cualquier incidente en la pista de aterrizaje del terminal aéreo Jorge Chávez, tras lo ocurrido el último domingo.

En diálogo con los periodistas, el integrante del Gabinete Ministerial señaló que se compraron hace cuatro años y que debían servir para atender cualquier emergencia en los aeropuertos de las zonas sur y norte del país.

El titular del MTC detalló que estas luces de emergencia portátiles son utilizadas en casos de fallas en el sistema eléctrico por lluvias intensas, por ese motivo es que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez no contaba con esos equipos, ya que, según dijo, en Lima no se presentan ese tipo de precipitaciones.

“Con la finalidad de que esta situación no vuelva a presentarse se han realizado dos cosas. La primera, hace menos de una hora, ha aterrizado el equipo de luces de emergencia portátiles, ya está en Lima, y está viniendo el segundo equipo de luces de emergencia portátil. Uno viene de Talara y el otro de Arequipa”, manifestó Raúl Pérez Reyes.

“Estos equipos de emergencia se compraron hace casi cuatro años y estaban destinados para atender la zona norte y zona sur ante la eventualidad de que algún problema o particularmente de lluvias intensas pueda afectar el sistema eléctrico de algunos de los aeropuertos de la zona, cosa que no ocurre en el aeropuerto de Lima, no hay un problema de lluvias severas, por eso es que no se consideró necesario tener uno en la ciudad de Lima”, agregó.

“Lo que estamos haciendo es traer estos equipos a Lima, mientras ocurre la entrada en vigencia de la segunda pista en setiembre, y luego, cuando se entre en reparación esta pista principal, la actual, estos equipos van a atender de emergencia la segunda pista, de forma tal que no haya problema de suministro de emergencia en ninguna de las dos pistas”, sentenció.