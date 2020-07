El vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, señaló este lunes que toma con sorpresa los resultados del estudio de prevalencia, el cual estimó que 2′700.707 personas en Lima y Callao se infectó con el SARS-CoV-2, que produce el COVID-19. Ese número de personas representa el 25,3% de la población de estas regiones.

El médico infectólogo dijo en entrevista con América Noticias que el resultado tiene que validarse, ya que existen los falsos positivos y negativos cuando se aplican las pruebas de descarte de COVID-19. Por ello, dijo que, en función a estos resultados, el Ministerio de Salud (Minsa) debe analizar una reevaluación de acciones para mitigar el avance del virus.

“Me sorprende las cifras tan altas que tenemos en Perú. Ha sido una pandemia de alta prevalencia en Perú que sorprende porque en Nueva York es 6,9%, Madrid 11% y en España 5%. Entonces, hay algo que no cuadra, pero igual significa que la pandemia ha sido bastante fuerte y hay que revaluar los estudios”, señaló.

Maguiña pidió que se brinde detalles de la metodología realizada durante el estudio de prevalencia en Lima y Callao. No obstante, exhortó a los ciudadanos que sigan cumpliendo con las disposiciones decretadas por el Gobierno, en el marco del estado de emergencia por el nuevo coronavirus.

“Las pruebas rápidas que se emplean en el campo, en el Perú, hace varias semanas a pesar de que tenga la sensibilidad menos del 40% detectaron toda la prevalencia que tenemos. Por eso es que llama la atención esos datos que en mi opinión técnica no son tan altas. Pero igual, el Perú no es un país fuera de lo común, o sea, tenemos problemas económicos y sociales, pero que seamos récord en el mundo, eso siempre lo tomo con pinzas, pero [es importante] para que la población no baje la guardia”, precisó Maguiña.

“[Se necesita conocer] qué tipo de método se ha hecho, en qué espacio, en qué tiempo, en qué población porque una cosa es hacer una muestra en San Isidro y otra en San Juan de Lurigancho o Comas. Es importante conocer qué lugares son los focos. ¿Se ha muestreado los focos o lugares donde había poca prevalencia? Creo que ese es un tema que hay que analizar para prevenir y actuar”, enfatizó.

El Minsa divulgó este lunes la ficha técnica del estudio de prevalencia que determina que 2.700.707 ciudadanos de Lima y Callao estarían contagiados de COVID-19, lo que representa el 25,3% de la población de estas zonas. En un comunicado, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), ratificó el resultado del citado estudio.

Sinceramiento de cifras

En otro momento, Ciro Maguiña destacó que la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, haya sostenido una reunión con los representantes del Colegio Médico para expresar su voluntad de tomar acciones para mejorar el tratamiento de cifras respecto al avance de la pandemia del nuevo coronavirus en el país.

“Felizmente, nos hemos reunidos hace unos días con la nueva ministra Pilar Mazzetti -lo cual saludamos como Colegio Médico- para hacer una revaluación y retomar nuevos rumbos. Hemos quedado de manera común que uno de los defectos es que no hemos manejado la data correcta desde el inicio de la pandemia y, cuando manejamos mal la data, todos los problemas de diseño, prevención, logística hay que corregirlos. Creo en la voluntad de la actual ministra por atender este tema, que el Colegio Médico siempre pidió [solucionar] desde el comienzo de la pandemia. Estas cifras, para el correcto manejo en los meses que se vienen, es muy importante sincerarlas”, expresó.

Según el Minsa, a la fecha se reportan 384.797 casos confirmados de COVID-19 y 18.229 son las personas que fallecieron por esta enfermedad.