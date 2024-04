La industria musical está de luto. A los 23 años falleció la cantante Flor Sheiza Quispe Sucapuca, conocida en el mundo artístico como ‘Muñequita Milly’. Según las primeras informaciones, la joven fue trasladada a la Clínica del Inca, ubicada en la Avenida 28 de julio, en Miraflores, luego de que se sometiera a una operación quirúrgica y esta se complicara. Es aquí donde lamentablemente perdió la vida.

Hasta el lugar llegó personal del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la Policía Nacional para las diligencias del caso. Quispe Sucapuca vivía en Juliaca (Puno) y era conocida por sus diversas presentaciones musicales en todo el país. Tras su deceso deja a un menor de un año y 4 meses en la orfandad.

Si bien hasta el momento las autoridades no han determinado la causa de su muerte, familiares de la cantante señalaron como responsable al Dr. Víctor Fong, quien estuvo a cargo de su intervención quirúrgica. Este médico es conocido por haber sido el cirujano de varios artistas.

Los familiares detallaron que luego de someterse a una cirugía estética apenas unos pocos días atrás, la joven fue dada de alta y estuvo guardando reposo en su hogar. Sin embargo, el día de hoy, los llamaron para informarle que la cantante había fallecido en una clínica local. Se conoce que la familia ha anunciado acciones legales contra el Dr. Fong.

La joven fue trasladada a la Clínica del Inca, ubicada en la Avenida 28 de julio, en Miraflores, luego de que se sometiera a una operación quirúrgica y esta se complicara. (Foto: Muñequita Milly / Instagram)

De acuerdo a los familiares, cuando la cantante empezó a presentar algunos signos de alarma, el médico le dijo que era totalmente normal que sienta dolor intenso. “Él le manifestó por teléfono que siempre en esta clase de intervenciones hay dolores. Ahí estuvo el error, porque recién al cuarto día la han traído de urgencia”, contó el abogado de la familia, John Reid Espinoza.

Espinoza reveló que pudo conversar con el Dr. Fong sobre la situación, ya que el médico apareció en la clínica al lado de su asesora legal. “El doctor ha manifestado que se encuentra dolido, se encuentra consternado, tratando de solucionar este problema, que ya no se puede hacer nada. Ha estado acá con su abogada tratando de ver la situación, ha sido fatal”, expresó.

Agregó que las autoridades realizarán las investigaciones correspondientes para determinar si el doctor en mención es responsable por esta muerte. “Las autoridades que van a investigar, van a determinar si hubo una mala praxis. Mediante una resolución se va a determinar si verdaderamente ha habido una mala intervención del médico, lo cual será pasible de una denuncia penal por delito culposo y será sancionado con una pena y reparación civil”, comentó.

Los restos de Flor Quispe serán trasladados a su tierra natal, Puno, con el fin de que pueda recibir los homenajes correspondientes. (Foto: Instagram)

En tanto, lejos de emitir algún descargo o negar estas acusaciones, el Dr. Víctor Fong decidió dar de baja sus redes sociales. Vale decir que tras conocerse la muerte de Muñequita Milly, el médico comenzó a recibir una gran ola de críticas a través de estos medios.

Otras denuncias en contra de cirujano

Maricielo Effio

Luego de conocer la muerte de la cantante ‘Muñequita Milly’, la actriz y bailarina Maricielo Effio se pronunció a través de sus redes sociales y culpó al Dr. Fong de lo ocurrido. Aseguró que la artista sureña habría fallecido a causa de una mala intervención quirúrgica que el médico llevó a cabo.

“Víctor Fong acaba de matar a una persona inocente y sigue ejerciendo libremente. ¿Cómo es posible? Justicia para Muñequita Milly, que descanse en paz y que ese sujeto vaya directo a la cárcel. Siempre lo dije y todo salió a la luz”, escribió.

Cabe recordar que Maricielo Effio fue paciente del Dr. Fong y terminó denunciándolo públicamente debido a una mala praxis. La artista mostró a través de pruebas cómo su abdomen quedó deforme luego de que se sometiera a una miniabdominoplastia.

La actriz y bailarina Maricielo Effio fue paciente del Dr. Fong y terminó denunciándolo públicamente debido a una mala praxis. (Foto: Instagram @maricieloeffio)

“Emocionalmente no estoy bien, para mí ha sido muy difícil este tema. Me veo y digo, cuándo mi barriga va a estar bien. Estoy agotando todas las posibilidades económicas para hacerme la operación aquí y pueda hacer mi vida como cualquier mujer y no tener que ocultarme”, indicó evidentemente afectada Maricielo Effio en junio del 2023.

En tanto, advirtió a otras personas para que no se atiendan con el Dr. Fong y comentó que lo justo era que el médico la indemnizara por todo el daño que le ocasionó.

“Yo soy de las personas que me gusta sentarme, entrar en un diálogo, un arreglo, pero en esta oportunidad yo quiero hacer una demanda legal porque esto es un delito contra el cuerpo y la salud. Él tendría que darme una indemnización por daños y perjuicios. Yo les pido a ustedes que por favor no se hagan nada con ese cirujano porque es un carnicero”, expresó.

Yuliana Perea

Otro caso es el de Yuliana Perea, una cantante muy querida en Iquitos, quien murió en el 2023 luego de someterse a una liposucción. Además de desarrollar su carrera musical, la artista de 38 años de edad también era obstetra.

Medios locales informaron que su fallecimiento fue resultado de una presunta negligencia médica. Después de sufrir complicaciones, fue trasladada de urgencia desde la Clínica Santa Anita al Hospital de Apoyo Iquitos, donde finalmente falleció.

“De acuerdo con el informe de la necropsia, la causa del fallecimiento de la licenciada Yuliana Perea Torres se atribuye a un edema agudo de pulmón bilateral”, informó el centro de salud mediante un comunicado.

Clínica hizo aclaración

Unas horas después del deceso de la cantante, la Clínica del Inca decidió emitir un comunicado, indicando que la artista no se realizó operación alguna dentro de sus instalaciones y que además ninguno de sus cirujanos plásticos estuvo involucrado en la cirugía.

“Vale precisar que la intervención quirúrgica de cirugía plástica no se realizó en nuestra institución, ni los médicos cirujanos plásticos que intervinieron a la paciente pertenecen al staff de la Clínica del Inca”, señaló el establecimiento.

Asimismo, precisó que la artista llegó a este local para recibir atención de emergencia, por lo que de inmediato fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

“La paciente fue trasladada de emergencia a la Clínica del Inca para recibir soporte en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde a pesar de cumplir con todos los protocolos médicos de una unidad de alta complejidad debido al estado en que llegó la paciente, no sobrevivió”, informó.