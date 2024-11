La tan ansiada apertura del nuevo aeropuerto Jorge Chávez ya no se dará el próximo 18 de diciembre, tal como lo había anunciado en más de una ocasión Lima Airport Partners (LAP), a cargo del proyecto. Según informó el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes, la nueva fecha pactada es el 29 de enero del 2025. Es decir, se ha decido correr el inicio de operaciones unos 41 días a fin de, entre otras cosas, tener mayor tiempo para ajustar detalles, pulir procesos y resolver los inconvenientes que aun presenta esta mega obra.

Como parte de los preparativos, LAP abrió una convocatoria para las personas que desearan participar como pasajeros en la etapa de simulaciones de procesos de viaje. Se trata de pruebas operacionales para asegurar que todos los sistemas y procesos funcionen correctamente antes de la apertura oficial, e identificar y corregir cualquier fallo.

Las actividades incluyen el check-in, el paso por controles de seguridad, simulaciones de abordaje y desembarque, paso por Migraciones, simulacros de incendios, sismos, entre otras situaciones que presenta en el día a día una operación aeroportuaria. Justamente, a raíz de un primer ensayo se ha generado preocupación entre las autoridades migratorias.

En dicha prueba quedó en evidencia los desafíos operativos que traerá la reducción del área de Migraciones en el nuevo terminal: la zonas de salida tendrá un 40% menos de espacio, mientras que la zona de llegada (la más concurrida) se reducirá en un 20%. Esto, tomando en cuenta las dimensiones existentes en el actual aeropuerto. Esta situación podría traducirse en mayores tiempos de espera y caos para los viajeros .

Así se vio evidenciado durante primer ensayo en el nuevo Jorge Chávez, en el cual un solo vuelo internacional provocó que las filas sobrepasaran los límites de la sala de Migraciones, extendiéndose hasta afuera del área asignada. Fernando Núñez, director de Registro y Control Migratorio de la Superintendencia Nacional de Migraciones, alertó de este escenario tanto a las autoridades del MTC como a LAP para que lo tengan en cuenta.

El área de migraciones, así como toras zonas del nuevo terminal aéreo, contará con nuevo equipamiento electrónico. (Foto: Difusión) / Daniel Bracamonte

“Hemos advertido que tenemos menos espacio que en el actual terminal, lo cual es preocupante. Tenemos 509 metros cuadrados en total, mientras que en el actual Jorge Chávez contamos con 805 metros cuadrados. Es el riesgo que hemos advertido y debido a esto Migraciones tiene que estar tomando medidas para mitigar ese riesgo. Por eso, estamos incrementando el número de inspectores migratorios. Actualmente tenemos 15, pero en el nuevo aeropuerto vamos a tener 21″, manifestó.

Bajo estas circunstancias, Núñez resaltó que vienen apuntando a la implementación de nuevas tocologías y mejoras de procesos, con el propósito de mitigar los riesgos que pueda significar lo antes descrito. Precisó que se implementará un mecanismo que busca hacer más rápido y ágil el paso por el área de Migraciones, llamado pre registro.

“Así como se hace un check in con la aerolínea 24 horas antes, con la autoridad migratoria se deberá llenar una información a través de la web o la app en un celular. Definitivamente no es obligatorio, pero las personas que sí lo hagan van a percibir una diferencia. Se consultará lo que normalmente consulta la autoridad migratoria: dónde se va a hospedar, cuánto tiempo se va a quedar, quién financiará su estadía, etc”, detalló.

¿Qué ha respondido el MTC?

Al respecto, el ministro de Transporte, Raúl Pérez Reyes, indicó que los espacios destinados para Migraciones en el nuevo aeropuerto ya han sido adjudicados y definidos en conjunto con la misma entidad migratoria; no obstante, admitió que se han producido algunas discusiones puntuales sobre la dimensión de los espacios en el caso crezca mucho la demanda de pasajeros, pero que ya viene siendo manejado con LAP.

En este punto explicó que se debe tomar en cuenta el nuevo equipamiento electrónico con que se contará, mediante el cual se va a reducir “notablemente” los tiempos de espera en cada uno de los módulos de Migraciones. Detalló que habrá todo un registro previo al llegar a esta zona, a fin de que la persona no tenga que identificarse totalmente ahí.

“Habrá un pre chequeo de validación con el cual se obtendrá un QR que permitirá pasar rápidamente por Migraciones. Esta solución tecnológica ocurre en muchas partes del mundo. El equipamiento esta comprado, la tecnología ya está elegida y Migraciones esta en proceso de instalación pronto, de hecho han hecho capacitación de su personal en Inglaterra. Yo creo que el problema en la parte migratoria no debería ser álgido porque la solución tecnológica con la validación electrónica y el pre chequeo va a ayudar a reducir notablemente las colas”, expresó Pérez Reyes.

El ministro agregó que en el caso concreto que haya la necesidad de ampliar algunas zonas como las de Migraciones se tendría que ver justamente en la operación. Precisó que se había hablado con LAP y Migraciones para tener algunos espacios de desborde para determinadas situaciones, como por ejemplo, si se daña el sistema o llegan más personas de lo esperado.

La inversión para este proyecto, indicó LAP, es de 2 mil millones de dólares; mientras que la inversión de terceros, quienes ocuparán espacios comerciales y de servicio, será de 300 millones de dólares.

Con respecto a que el nuevo terminal aéreo no contará con una oficina de Migraciones destinada a emitir pasaportes de emergencia, el ministro dijo que esto se da porque cuando se hizo el diseño se tomó en cuenta las características de un aeropuerto convencional, y no de uno que ha sido adaptado para resolver la informalidad o problemas con la emisión de dicho documento en los puntos fuera del aeropuerto.

“Una solución muy particular del Perú es que tiene una oficina de Migraciones en el aeropuerto que no atiende casos de emergencia sino también a quienes tienen problemas de obtener el pasaporte de forma convencional. Esa oficina se va a mantener en donde está hoy día. Las personas van a tener que ir a este espacio. Cabe me mencionar que normalmente los aeropuertos no tienen oficina de emisión de pasaportes, no es normal”, sostuvo.

Nueva fecha de inauguración

Sobre el cambio de fecha del inicio de operaciones en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, Carlos Gutiérrez, gerente de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), comentó que “primó la sensatez” y que era una “cuestión se sentido común” el hacerlo.

“Desde el día 1 que LAP anunció en una reunión de febrero la nueva fecha, el 18 de diciembre, desde ese momento todos dijimos que esa fecha no puede ser posible y solicitamos el cambio de fecha”, dijo.

Gutiérrez añadió que hacen falta hacer aun más pruebas y ensayos en el nuevo terminal aéreo. Si bien esta prórroga es de tan solo 41días, sostuvo que se tienen que aprovechar al máximo para corregir errores, implementar lo acordado y asegurarse que funciones perfecto.

“Son 40 y tantos días adicionales. Probablemente no se van a solucionar los problemas mágicamente, pero vamos a tener un mayor margen para profundizar pruebas, eso es lo que al final del día, como industria, nos preocupa”, resaltó.

Lo demás pendiente

Pero este no sería el único riesgo y tema pendiente en el aeropuerto previo a su inicio de operaciones. Otro problema latente es el caos vehicular en alrededores de la avenida Morales Duárez, donde el MTC ha anunciado una serie de intervenciones.

Pérez Reyes contó que se está manejando una iniciativa privada que instalará vallas publicitarias y jardines verticales al lado del río de tal forma que permita mejorar la vista de quien acceda al aeropuerto.

Pérez Reyes detalló que de los dos puentes temporales que cruzan Morales Duárez uno va a estar listo y el otro recién un mes y medio después. (Fuente: MTC)

En tanto, respecto a los accesos, dijo que ya se tiene todos los contratos adjudicados y se viene trabajando para que las vías de acceso (puentes temporales) estén listas para la entrada en operación del aeropuerto. “De los dos puentes que cruzan Morales Duárez uno va a estar listo y el otro como un mes y medio aproximadamente después, indicó.

Por otro lado, se conoció que Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), el pasado 4 de octubre, solicitó a LAP más detalles de las medidas tomadas sobre los problemas reportados en los ascensores de la nueva torre de control. Luego, el 16 de octubre, se pidió a la empresa supervisora que elabore un informe sobre las medidas planteadas por LAP, y recién este 25 del mismo mes, tras revisar la información proporcionada por el consorcio, el ente regulador le pidió a LAP que cumpla con presentar la causa de las fallas.

Ese mismo día, también pidieron el resultado del peritaje de la empresa certificadora de equipos. Es decir, aun está pendiente determinar si se hará alguna mejora, cambio, reemplazo u otra media para solucionar definitivamente los problemas reportados en los mencionados ascensores.

Por su parte, el gerente de AETAI dijo que sí o sí este tema se debe arreglar esta semana o máximo en 15 días, no en diciembre, pues se supone que Corpac ya va a empezar a realizar las pruebas respectivas en la nueva torre.

“El 11 de octubre ya estaba culminada la instalación de los vidrios, y el lunes comienzan los controladores de trafico aéreo de Corpac a hacer todo el trabajo de familiarización con el equipamiento”, agregó.