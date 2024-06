Rafael López Aliaga , alcalde de Lima, informó que ha pedido explicaciones a la empresa Pana Autos por el sobrecosto de 18 millones de soles que le cobró a la Municipalidad de Lima en el proceso de venta de 3600 motos y que, de no convencerle las respuestas, revocará el contrato.

En conferencia de prensa, el burgomaestre capitalino se pronunció luego que un reportaje evidenciara que Pana Autos le vendió motos Honda y modelo Sahara 300 a un precio mayor a la MML en comparación con lo entregado al Gobierno Regional de Piura por un lote de la misma marca y el modelo de moto.

Rafael López Aliaga consideró como una “falta de transparencia” que Pana Autos haya señalado al programa “Panorama” que el monto mayor cobrado a la comuna capitalina es porque la venta implicaba la implementación de un taller para brindar mantenimiento a las unidades vehiculares.

“¿Qué nivel tiene Pana Autos para decir esa barbaridad? Suena a estafa, suena a decir que aquí inflé los precios para hacer un taller y luego vender más barato al resto. Yo sí le pido explicaciones a Pana Autos y, si no son satisfactorias, también tendremos que revocarles el contrato. No es así, una corporación global que está con Honda, con la ética japonesa... eso suena a chicharrón”, manifestó Rafael López Aliaga ante la prensa.

“Para mí el gran tema es Pana Autos porque no es normal, no es una forma corporativa (de responder); hay estándares de ética y corporativos que Pana Autos también los tiene. No pueden salir a declarar que se ha usado a la Municipalidad de Lima para construir un taller para luego hacer ofertas mucho más baratas en el resto del Perú, eso es un delito y eso implica una demanda. Estamos esperando las explicaciones de Pana Autos, no han respondido nada nada”, agregó.

El alcalde de Lima indicó que se ha reunido con los representantes de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), a cargo de la licitación de la compra de motos, para expresar su molestia por este caso, pero remarcó que “no tiene la culpa”, ya que “ha hecho su trabajo”.

El caso

El último domingo, el programa Panorama denunció que las 3600 motos de la marca Honda que ha adquirido la Municipalidad de Lima, a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), a la empresa Pana Autos tienen un sobrecosto de casi 18 millones de soles.

Según el informe periodístico, la MML, durante la gestión del alcalde Rafael López Aliaga, pagó por las 3600 motos Honda unos 166 millones de soles, monto que se divide en dos partes: 131 millones de soles por las unidades y 35 millones de soles por el mantenimiento. Es decir, cada moto le salió a un precio de S/36 400.

Sin embargo, lo que más llama la atención, de acuerdo con “Panorama”, es que, por el mismo modelo de moto, la misma marca y comprada al mismo proveedor, el Gobierno Regional de Piura pagó un monto menor al desembolsar S/ 4′718,175 por 150 motos, es decir, pagó S/ 31 454 por cada una de ellas.

Comparando montos, cada moto adquirida por la Municipalidad de Lima, a una tarifa de S/36 400, tiene un sobreprecio de casi 5 mil soles.